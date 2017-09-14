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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 15 тра, 2024 13:30
Xenon написав:
Стосовно виборів - вчьора Блінкен сказав - "проводити вибори чи ні і коли - має вирішувати народ України" (цікаво як має вирішувати?)
Дипломатичний натяк владі, - "ваш час вийшов".
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Schmit
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Додано: Сер 15 тра, 2024 13:31
Schmit написав: Xenon написав:
Стосовно виборів - вчьора Блінкен сказав - "проводити вибори чи ні і коли - має вирішувати народ України" (цікаво як має вирішувати?)
Дипломатичний натяк владі, - "ваш час вийшов".
ну не просто же так он приезжал. Наверное достали объёмами распила и коррупции.
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vitaliiangel
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Додано: Сер 15 тра, 2024 13:36
vitaliiangel написав: Schmit написав: Xenon написав:
Стосовно виборів - вчьора Блінкен сказав - "проводити вибори чи ні і коли - має вирішувати народ України" (цікаво як має вирішувати?)
Дипломатичний натяк владі, - "ваш час вийшов".
ну не просто же так он приезжал. Наверное достали объёмами распила и коррупции.
Сначало выборы в США, а потом посмотрим у нас. Если Трамп победит, то думаю ЗЕ захочет уйти типа демокр.путём от ответственности - через выборы. И будет потом писать мемуары в Европе, как он на белом коне остановил рашу в 22г. и мог бы дойти до границ 91г., но он сторонник демократии и решил вернуть террит., только после выборов. Но.... народ выбрал другого... А этот др. его протеже, про ходовку которую знают только неск. чел.
Возможно с Залужным и есть такая игра - плохой, хороший дядя..., но он останется человек - тень ЗЕ и его команды. Но управлять этой всей командой будут и далее из Белого Дома.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 15 тра, 2024 13:47
Игорь Алексеевич написав:
Сначало выборы в США, а потом посмотрим у нас. Если Трамп победит, то думаю ЗЕ захочет уйти типа демокр.путём от ответственности - через выборы. И будет потом писать мемуары в Европе, как он на белом коне остановил рашу в 22г. и мог бы дойти до границ 91г., но он сторонник демократии и решил вернуть террит., только после выборов. Но.... народ выбрал другого... А этот др. его протеже, про ходовку которую знают только неск. чел.
Возможно с Залужным и есть такая игра - плохой, хороший дядя..., но он останется человек - тень ЗЕ и его команды. Но управлять этой всей командой будут и далее из Белого Дома.
тобто, після перестановки доданків сума мобілізації зміниться?
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flyman
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