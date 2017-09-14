Проблема в том, что у них этих трактористов очень много, в несколько раз больше, чем у нас.
Если у вас есть 1 млн долларов, а у меня 250 тис дол, то у вас нет никакого преимущества, когда мы с вами покупаем бутылку виски. Ближайшие 10 лет (исходя из динамики потерь) вопрос «у кого больше населения» не должен стоять. А 10 лет войну не прогнозируют даже самые ярые пессимисты.
Я не считал, на сколько лет хватит "трактористов". Имел ввиду, сколько их можно единовременно выставить. Бутылку виски можно купить, имея и 10 тыс. долл., а вот Ламборгини вы и за 250 тыс. не купите.
Пройшло ще 15 років - друга світова (мінус 5-10-15 млн українців)
Интересные исторические аллюзии. О цифрах не буду - справочник стеля. Но предположим, что к 1941 Украина независимое государство. Возможные варианты: 1. Украина в союзе с Советской Россией воюет с Гитлером - то же самое, что было в реальной истории, с теми же потерями. 2. Украина в союзе с Польшей, Францией, Англией (к 1941 уже только с Англией) - быстренько за месяц (как Франция) проигрываем войну. Только без всякого "правительства Виши", полная оккупация (как Польши). Потери сложно предсказуемые, но точно значительно выше, чем в "почти арийской" Франции. 3. Украина в союзе с Германией (как Венгрия, Словакия, но участвовали бы в войне с Россией наверняка активнее). Не буду говорить о моральной стороне союза с нацистами, но результаты и потери слабо предсказуемы. Во 2 варианте, скорее всего, в Европе "1000-летний германский рейх". В третьем - практически наверняка. Судьба Украины в "1000-летнем рейхе" у меня лично розовых иллюзий не вызывает. Остальные варианты "альтернативной истории" по другим примерам разбирать не буду.
Ukrainian написав:........... «Ось чому ми інформуємо про це наших союзників і партнерів. Ми хочемо переконатися, що цей тип російської дезінформації не приживеться в інших країнах», – сказав чиновник.
На жаль цей тип російської дезінформації непогано приживається в нашій країні. Судячи по форуму.
dimo_0n написав:................. Ну и я не замечал чтоб снаряды возили на пузотерках.... к ЛБЗ снаряды подвозят на спорткарах тоже? Или как оно там работает?
К ЛБЗ снаряды обычно просто не подвозят. Артиллерия стоит всё же на некотором расстоянии от ЛБЗ. На пузотёрках снаряды, конечно, не возят. Но Вы никогда не наблюдали, как падает скорость движения машин на плохой дороге? На разбитых дорогах с ямами гонки не устраивают. Даже у танков скорость движения по пересечённой местности значительно ниже, чем по шоссе. Тем более, у машин. Более низкая скорость - уменьшение пропускной способности дороги (надеюсь, Вы понимаете, что пропускная способность дороги определяется наиболее плохим участком дороги). Кроме того, более низкая скорость - бОльшая вероятность поражения техники теми же дронами. Да и другими видами вооружения. Я уж не говорю о том, что на плохих дорогах машины значительно быстрее приходят в негодность.
При цьому частина робіт, які за планом почали виконуватися у 2024 році, були припинені через постійні обстріли з боку російських військ.
Це означає, що у будівельників не було фізичної можливості займатися спорудженням захисних споруд, оскільки місця, де вони повинні були споруджуватися, перебували під обстрілами росіян.
"На фото, які поширюють у мережах, зображені залишки матеріалів, які на прохання однієї з бригад вивіз підрядник для подальшого встановлення. Важливо: ті залишки — це 0,4% від загальної виконаної роботи з огороджень такого типу", — додав Синєгубов.
Як повідомляли Українські Новини, 14 травня український OSINT-проєкт DeepState опублікував фотографії з кількома купами "зубів дракона", які просто лежать біля дороги.
У DeepState заявили, що нібито зі слів українських військових, конкретно ці "зуби дракона" лежать із літа 2023 року.
Йдеться про місцевість на околиці населеного пункту Липці на півночі Харківської області, де з 10 травня триває наступ росіян.
ПерZeледента критикуют только враги из сколковской расии(квебекоукраинець юкрейниен, ранее фанат Выбира2010). ПерZeледент прекрасно понимает(если он сам руками намахал на домики в Италии и рейнджроверы) что и какую диверсию делают ТЦК руками гопоты в пикселе и какую лодку с какими крысами качнут на 180град в субботу??? Квебекоштурмовик это ШІ та бот розробки мацковськАго інстітута кібЄнЄматіки ім.тов.Мєдвєдєва-Скабєєва? Чи він з Кєрчі пише цей набір скопійованих абзаців?
Мне больше нравится, как тцк пишут, что съёмка на камеру их преступлений против человечества, грає на руку ворогу)) То что они творят это нормально, главное на камеру не снимать. У нас сейчас нет э.э.в центре Киева и не было вчера весь вечер и всю ночь. Но при этом, патриоты из-за бугра пишут чтобы заряжали телефоны в Крыму. А если напишешь что это э.э.нет не в Крыму а в Киеве, то це дескридиьація презедента
Ukrainian написав:........... «Ось чому ми інформуємо про це наших союзників і партнерів. Ми хочемо переконатися, що цей тип російської дезінформації не приживеться в інших країнах», – сказав чиновник.
На жаль цей тип російської дезінформації непогано приживається в нашій країні. Судячи по форуму.
А в чём дезинформация? В том, что этот патриот из-за бугра пишет патриотические лозунги?
РОЗВІДКА США: РОСІЯ ПОСИЛЮЄ КАМПАНІЮ З ДЕЗІНФОРМАЦІЇ ПРОТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО
Росія активізувала зусилля з дезінформації з метою дискредитувати президента України Володимира Зеленського та поставити під сумнів його легітимність, попереджають спецслужби США.
Як повідомив CNN високопоставлений чиновник адміністрації Байдена, Росія використовує різноманітні приводи, щоб розпалити критику щодо здібностей Зеленського та його ролі як лідера України.
Росія поширювала дезінформацію про Зеленського ще до початку війни, однак нещодавні розвідувальні дані показують, що кількість дезінформації значно зросла.
Активізація зусиль Москви відбувається в той момент, коли українські війська намагаються утримати лінію фронту на тлі стрімкого зростання російських атак на північному сході України, але ця тенденція була помітна і за кілька місяців до цього і свідчить про те, що Зеленського вважають «грізним ворогом».
«Насправді я б пов’язав ці зусилля з дезінформації з ефективністю президента Зеленського в цьому конфлікті, який залишається постійним, відданим і критично важливим лідером своєї країни», — сказав чиновник, який побажав залишитися анонімним під час обговорення даних розвідки.
US intelligence sees Russia step up disinformation campaign against Ukraine’s Zelensky
CNN — Russia has stepped up its disinformation efforts to discredit Ukraine’s President Volodymyr Zelensky and raise questions about his legitimacy in recent months, US intelligence agencies have observed.
A recently downgraded intelligence assessment shared with CNN says that Russia has seized on various recent events to fuel criticism about Zelensky’s abilities and place as Ukraine’s leader, a senior Biden administration official said in an interview.
Russia has spread disinformation about Zelensky since before the war started but recent intelligence shows “it’s definitely increasing,” the official said.
The escalation of Moscow’s efforts comes as Ukrainian forces struggle to hold the line against a spike in Russian attacks in northeastern Ukraine, but the trend had been growing for months prior and is a reflection of Zelensky’s general “formidability” as a wartime president for over two years, the official argued.
“I would actually connect this disinformation effort to President Zelensky’s effectiveness across this conflict in remaining a stable, dedicated and critically important leader of his country,” said the official, who requested anonymity to discuss the intelligence.
Russia has highlighted two main areas in this recent disinformation push, the intelligence indicates: Ukraine’s painful withdrawal from the eastern city of Avdiivka and the fact that Ukraine postponed its presidential election scheduled for this Spring due to the war.