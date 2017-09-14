Біля Києва таке саме напевно?
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Додано: Чет 16 тра, 2024 09:12
Додано: Чет 16 тра, 2024 09:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ну допустим. Следуя этой логике нужно дороги делать кругом по всей ЛБЗ. Тогда тратить на ремонт в НЕ фронтовой зоне и НЕ магистралей - опять марна трата грошей.
Выходит что в вашем рассказе чтото не клеится. А накладывает отпечаток еще и фирмы однодневки, которые тендера повыигрывали, деректора которых еще вчера тырили вискарь в супермаркете...
Одно не ясно, зачем защищать то, что на ладони? Вопрос ведь даже не в том, что нарушение есть - вопрос в том, кто понесет наказание. А оно выходит что как завжды - никто, ну или тот самый полубомж тырящий вискарь...
Додано: Чет 16 тра, 2024 09:34
Не треба недооцінювати ворога,тим паче що наші керманичі частіше стали заспокоювати що Харків,Суми, Чернігів чи Київ добре захищені - наводить лише на протилежну думку .
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