Бетон написав:Після 18 травня не зможуть працювати водії міжнародних перевезень,... За його словами, через новий закон про мобілізацію, водії міжнародних рейсів відмовляються виходити в рейси або не повертаються в Україну.
Це правда. Є випадки, коли виїжджають за кордон, кидають вантажівку "де схотілося" і зникають у невідомому для роботодавця напрямку.
Бетон написав:Незабаром це може призвести до певного колапсу не лише транспортної галузі в Україні, а й в економіці загалом.
Нещодавно хтось тут з піною в роті доводив, що "незамінних людей не буває!"))) Колапс транспортної галузі - це занадто, але товари здорожчають через проблеми з логістикою.
я давно говорю что женщины должны взять на себя тыл если решили мужиков на фронт. так что вообще не вижу проблем с доставкой грузов если бы реально стоял вопрос выживания а не пропетлять.
Ты ... или прикидываешься? Без водительского удостоверения данной категории ездить будут не умея водить или "научат" за месяц? а кто будет делать ТО и ремонт грузовиков ?
mephala написав:я давно говорю что женщины должны взять на себя тыл если решили мужиков на фронт. так что вообще не вижу проблем с доставкой грузов если бы реально стоял вопрос выживания а не пропетлять.
Ты ... или прикидываешься? Без водительского удостоверения данной категории ездить будут не умея водить или "научат" за месяц? а кто будет делать ТО и ремонт грузовиков ?
когда М25-60 через 2 месяца учебки (а то и без них) ниче не спрашивая кидают в бой вы так само вохмущаетесь?
Востаннє редагувалось mephala в Чет 16 тра, 2024 10:29, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:⚡️ Усі працівники букмекерської контори Favbet, Glovo i Visa отримали бронь та воювати не будуть
Цирки, футбольні клуби... поліція... бронюють 100% працівників, а промислові підприємства, які виконують замовлення для ЗСУ, зараз можуть забронювати лише 50% і то не від всього персоналу, а лише від військовозобовязаних. Всім зрозуміло, чому цирковий клоун цінніший, ніж інженер на виробництві озброєння?
Ukrainian написав:........... «Ось чому ми інформуємо про це наших союзників і партнерів. Ми хочемо переконатися, що цей тип російської дезінформації не приживеться в інших країнах», – сказав чиновник.
На жаль цей тип російської дезінформації непогано приживається в нашій країні. Судячи по форуму.
Як і та дезінформація що крадуть кошти а на справді крашанки були па 17 за 10 щтук