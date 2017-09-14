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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8190819181928193>
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 11:10

  Бетон написав:⚡️ Усі працівники букмекерської контори Favbet, Glovo i Visa отримали бронь та воювати не будуть

Вони великі платники податків і великі зарплатні працівникам платять. Швидше за все підпадають під крітерії Дія.Сіті
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 11:10

  Letusrock написав:
  холява написав:Народна депутатка розповіла, яка схема покарання ухилянтів діятиме після 18 травня

https://donpatriot.news/narodna-deputat ... 18-travnya


Тендер на будівництво пари тисяч нових вязниць вже оголосили?


Я так і не зрозумів. Чи будуть конфісковувати нерухоме майно у разі несплати чих недо ,,штрафів,,? Вони ж начисляються наче без суду, навіть. Невжне це не антиконституційно?
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 11:13

  whois2010 написав:
  Бетон написав:⚡️ Усі працівники букмекерської контори Favbet, Glovo i Visa отримали бронь та воювати не будуть

Вони великі платники податків і великі зарплатні працівникам платять. Швидше за все підпадають під крітерії Дія.Сіті


дія-сіті по квотам 50, а тут начебто поза квотами, всі працівники
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 11:15

  Letusrock написав:
  vitaliiangel написав:Кроме того бесплатные работники разбегутся

штурмувати Тису побіжать "не только лиш все" ))

Мало хто в концтаборі бажає йти захищати адміністрацію концтабору.
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 11:15

  flyman написав:
  alex lem написав: Чого вже, давайте вже лозунг ,,100 тисяч подруг на трактор,, як при Сталіну у 30-х. Тіки будете за ними їздити, колеса міняти на фурах та тракторах.

а як же демографічний фронт?
рожать будуть в прицепі?

Отож. В очікуванні своєї черги проїзду через кордон.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 11:16





Я так і не зрозумів. Чи будуть конфісковувати нерухоме майно у разі несплати чих недо ,,штрафів,,? Вони ж начисляються наче без суду, навіть. Невжне це не антиконституційно?[/quote]

Це дуже важливе запитання !
Але зараз вас проконсультують головні консультанти по виконанню державою обов,язків перед громодянами .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 11:18

  fox767676 написав:
  whois2010 написав:
  Бетон написав:⚡️ Усі працівники букмекерської контори Favbet, Glovo i Visa отримали бронь та воювати не будуть

Вони великі платники податків і великі зарплатні працівникам платять. Швидше за все підпадають під крітерії Дія.Сіті


дія-сіті по квотам 50, а тут начебто поза квотами, всі працівники

В отому скані начебто від Мінекономіки, сказано бронювання "за списками, погодженими Генштабом". Про 100% нічого нема
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 11:18

  Letusrock написав:якщо стоїть питання виживання держави то...
раз з пузатої офісної криси (що автомат в очі не бачила) за 2-3 тижні роблять топ-штурмовика, то в чому проблема з флер зробити далекобійницю))

Скоріше з неї за 2-3 тижня зроблять плечеву для дальнобійників. :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 11:20

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:
  alex lem написав: Чого вже, давайте вже лозунг ,,100 тисяч подруг на трактор,, як при Сталіну у 30-х. Тіки будете за ними їздити, колеса міняти на фурах та тракторах.

а як же демографічний фронт?
рожать будуть в прицепі?
Зображення

На плакате $-чик или турбопатриот с хвостом и усами?
Кстати Флер и СТМ могут взять стахановский почин и приносить троих в подоле за раз и чаще чем раз в 9 месяцев
Товарищи! Родине не нужны пакистанцы! Работайте в темноте(без ЭЭ) и давайте стране новых граждан!
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 11:20

барабашов где ресторан на 30 форумчан включая холяву и хотаба на 50-ти летие? думаете втихую пропетлять. Мы не тцк, у нас всё строго.
vitaliiangel
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