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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 16 тра, 2024 11:16
Я так і не зрозумів. Чи будуть конфісковувати нерухоме майно у разі несплати чих недо ,,штрафів,,? Вони ж начисляються наче без суду, навіть. Невжне це не антиконституційно?[/quote]
Це дуже важливе запитання !
Але зараз вас проконсультують головні консультанти по виконанню державою обов,язків перед громодянами .
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Додано: Чет 16 тра, 2024 11:18
fox767676 написав: whois2010 написав: Бетон написав:
⚡️ Усі працівники букмекерської контори Favbet, Glovo i Visa отримали бронь та воювати не будуть
Вони великі платники податків і великі зарплатні працівникам платять. Швидше за все підпадають під крітерії Дія.Сіті
дія-сіті по квотам 50, а тут начебто поза квотами, всі працівники
В отому скані начебто від Мінекономіки, сказано бронювання "за списками, погодженими Генштабом". Про 100% нічого нема
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Додано: Чет 16 тра, 2024 11:23
whois2010 написав: Бетон написав:
⚡️ Усі працівники букмекерської контори Favbet, Glovo i Visa отримали бронь та воювати не будуть
Вони великі платники податків і великі зарплатні працівникам платять. Швидше за все підпадають під крітерії Дія.Сіті
Так ФОПи, та гіг контрактори з Дія Сіті не попадають під бронювання, чи щось змінилося?
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Додано: Чет 16 тра, 2024 11:29
Letusrock написав:
Тендер на будівництво пари тисяч нових вязниць вже оголосили?
Да
но исключительно в июле и исключиельно в Крыму
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Додано: Чет 16 тра, 2024 11:29
_Mykola_ написав: whois2010 написав: Бетон написав:
⚡️ Усі працівники букмекерської контори Favbet, Glovo i Visa отримали бронь та воювати не будуть
Вони великі платники податків і великі зарплатні працівникам платять. Швидше за все підпадають під крітерії Дія.Сіті
Так ФОПи, та гіг контрактори з Дія Сіті не попадають під бронювання, чи щось змінилося?
нема бронювання ніякого ні ДноСіті, ні гіг, ніякого
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Додано: Чет 16 тра, 2024 11:30
Schmit написав: Бетон написав:
⚡️ Усі працівники букмекерської контори Favbet, Glovo i Visa отримали бронь та воювати не будуть
Цирки, футбольні клуби... поліція... бронюють 100% працівників, а промислові підприємства, які виконують замовлення для ЗСУ, зараз можуть забронювати лише 50% і то не від всього персоналу, а лише від військовозобовязаних. Всім зрозуміло, чому цирковий клоун цінніший, ніж інженер на виробництві озброєння?
Формально це ІТ-контори. Вони підходять під вимоги Дія-Сіті. Заброньовано в них, як і всюди, 50% від військовозобовязаних.
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Чет 16 тра, 2024 11:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 16 тра, 2024 11:32
трошки є, но ситуація дискрімінаційна для ІТ у порівнянні з іншими галузями
всі виїдуть при першій можливості, якщо не буде щирих вибаченнь від держави
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Додано: Чет 16 тра, 2024 11:38
sashaqbl написав: Schmit написав:
Цирки, футбольні клуби... поліція... бронюють 100% працівників, а промислові підприємства, які виконують замовлення для ЗСУ, зараз можуть забронювати лише 50% і то не від всього персоналу, а лише від військовозобовязаних. Всім зрозуміло, чому цирковий клоун цінніший, ніж інженер на виробництві озброєння?
Заброньовано в них, як і всюди, 50% від військовозобовязаних.
Цікаво інше, є список "дефіцитних" спеціальностей яких не бронюють, окрім як для державних стратегічних.
Але, в той же час в наказах вказується, що ВОС будь-якого всл змінюється в будь-який час при потребі і без згоди всл.
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Додано: Чет 16 тра, 2024 11:42
У Литві скасовують відстрочку від служби в армії для студентів:
А в нас досі тисячі студентів, хоча більше двох років йде наймасштабніша в Європі війна після Другої Світової.
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Додано: Чет 16 тра, 2024 11:44
Чому всі розплакались?
Ще ж не 18те.
І навіть 18го -- просто треба зайти в ел.кабінет і себе відлайкати...
Або навіть не заходити, а вважати штрафи “донатами”. Офіційними. 👻
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Bobua
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