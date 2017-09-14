ЛАД написав:Кроме того, более низкая скорость - бОльшая вероятность поражения техники теми же дронами. Да и другими видами вооружения. Я уж не говорю о том, что на плохих дорогах машины значительно быстрее приходят в негодность.
Ну допустим. Следуя этой логике нужно дороги делать кругом по всей ЛБЗ. Тогда тратить на ремонт в НЕ фронтовой зоне и НЕ магистралей - опять марна трата грошей. Выходит что в вашем рассказе чтото не клеится. А накладывает отпечаток еще и фирмы однодневки, которые тендера повыигрывали, деректора которых еще вчера тырили вискарь в супермаркете... Одно не ясно, зачем защищать то, что на ладони? Вопрос ведь даже не в том, что нарушение есть - вопрос в том, кто понесет наказание. А оно выходит что как завжды - никто, ну или тот самый полубомж тырящий вискарь...
Выделенное не следует ни из какой логики. Кроме потолочной. А насчёт фирм, "деректора которых еще вчера тырили вискарь в супермаркете" - надо проверять. Не склонен верить сходу любому сообщению блогеров или даже СМИ. Не сомневаюсь в том, что воровство и коррупция есть, но и разбрасываться такими обвинениями налево и направо не стоит.
всё делается чтобы загнать народ в стойло, забрать всё что у людей есть. Если бы главным интересом была оборона, депутаты после принятия антинародного закон, сами выехали бы на харьковщину и разобрали бы завалы из зубов дракона вдоль дорог.
❗️Військовозобов’язаним вклеюють штрих-код (VIN-код) у військовий квиток при оновленні даних в ТЦК, – судово-юридична газета.
«Якщо такого коду у військовому квитку чи іншому військово-обліковому документі немає, то буде зрозуміло, що людина не оновлювала даних у ТЦК. Тож, якщо її зупинять на вулиці, буде складно довести протилежне».
ЛАД написав:Несколько человек среагировали на это видео, но никто не посмотрел на карту. От Глубокого до Харькова 25 км, от Липцев - 20 км и даже от Слобожанского 15 км. И если "штурмують Липці", то как они могут "рухатися до Слобожанського", которое ближе к Харькову?
Відео не бачив, але прокоментую. Загрози для Харкова я не бачу, судячи з інфи у відкритому доступі, русня планує створити плацдарм в Харківському напрямку, а основний удар, якщо буде - то на південь, в сторону Купянська. По укріпленням - так, зрада трохи надмірна. Укріплення плюс-мінус присутні. Але по фоткам шо гуляють в мережі - то тільки трохи. Бо понароблювали як небудь, гроші, судячи з інфи в мережі - теж відмили.
alex lem написав:Ніт. Державі вигідніше відправити на нуль якраз 58-річних. Щоб не платити пенсії. Нема людини, нема проблеми. А за оті 15 лямів. Або ,,пропав без вісті,, десь у посадці, або родичів нема, або докажіть через суд. І будуть виплачувати кілька років частинками кожен місяць, хтозна чи будуть ще гроші на ті виплати гробових через рік. До отримання УБД ще треба дожити. Товаришу поки бригада не пішла на ротацію, Убд не давали півтори роки. Двічі пораненому на лбз.
Стратегічно державі вигідно забой якраз 20 річних. 1. Не треба буде виплачувати по народженню дітей. Витрати на освіту дітей. 2. 20 річний, що не має тут якихось льгот та виплат по УБД, скоріш за все витче до ЕС. Не останню чергу через побоювання, що його в майбутньому відправлять на забій. А пенсійний вік можна підняти до 99 років