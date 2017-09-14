fox767676 написав:жах. А що це за чіпляння за ВОС, ви служили реально чи воєнка ?
Не служив, і не воєнка. .....в ДТЕК також не дурні сидять, тому ми всі далі зараз працюємо. Вірте в енергетиків!
ДТЕК ваш ахметівський своїх 100% забронював, а іншим, через своїх скажених шавок,спадкових елітарієв вищого гатунку, Костусєвих.мол.-Разумкових, відмовляє в праві навіть економічного бронювання. Хоче знищити середній клас спекулюючи настроями охлосу
vitaliiangel Там много чего дороже отремонтировать для передвижения стоило бы, чем тот лом 60-70х ЗГВ годов на моменте(к ракетам и самолётам отношения это не имеет) Конечно Янек сливал уже не лом, а то что Лубянка приказала
Помимо постоянных боев с армией РФ, украинские солдаты столкнулись с другой опасностью — онлайн-казино и ставками на спорт. Азартные игры часто оставляют военных без денег и порождают конфликты с побратимами и семьями.
Помимо постоянных боев с армией РФ, украинские солдаты столкнулись с другой опасностью — онлайн-казино и ставками на спорт. Азартные игры часто оставляют военных без денег и порождают конфликты с побратимами и семьями.
уже навели порядок бетону спасибо за сигнал
Юлія Свириденко
· Щодо інформації, яка з’явилася у ЗМІ щодо бронювання деяких технологічних компаній. З огляду на суспільний резонанс я скасовую наказ про бронювання й будемо розбиратися у ситуації й аналізувати рішення щодо кожної компанії окремо. Ця ситуація стала додатковим аргументом, аби пришвидшити роботу над оновленням постанови Кабміну №76, аби вона відповідала вимогам час і потребам бізнесу. Як виглядає процес бронювання, поясню на прикладі цієї ситуації: зазначені компанії звернулися до профільного Міністерства цифрової трансформації. Міністерство цифрової трансформації визнало їх критично важливим на підставі трьох із семи критеріїв: відсутність заборгованості по ЄСВ, рівень зарплати й те, що вони є резидентами Дія.Сіті. Після цього Мінцифри відправило списки військовозобов’язаних у Генштаб для перевірки. На основі рішення Генштабу, списки опрацьовуються Міністерством економіки. У випадку відсутності правових підстав для відмови, ухвалюється рішення про бронювання працівників. Ми розуміємо, що бронювання спеціалістів — законне право бізнесу і можливість для країни у такий важкий час підтримувати нашу економіку податками й зборами. Але це питання також не повинне розколювати суспільство, особливо у такий важкий час. Проведемо оновлення постанови, аби знайти оптимальне рішення, яке відповідатиме запиту військових, але водночас дасть можливість працювати економіці.