Додано: Чет 23 тра, 2024 16:04

Bobua написав: Але в темі вже була ідея, що бригади їдуть у міста і заповнюють собі штат. Але в темі вже була ідея, що бригади їдуть у міста і заповнюють собі штат.

Bobua написав: Кожній бригаді згодився би солдат, який забезпечуватиме її машинами, технікою, спорядженням.

А не так як зараз -- скидаємось щомісяця... Кожній бригаді згодився би солдат, який забезпечуватиме її машинами, технікою, спорядженням.А не так як зараз -- скидаємось щомісяця...

да им бы в Киеве яйца оторвали. Вы не понимаете какие это шакалы богатые люди. Вы в своём франковске жизни не видели, у нас не там припарковался к тебе уже двое с битой идут.вот именно что война этих людей не интересует и патриотизма у бомжа будет больше, хотя свои капиталы богатые люди заработали в Украине. Не просто заработали, а вырвали у кого-то зубами с мясом. Такие правила. Человек человеку волк. Сейчас ТЦК хочет натянуть на оставшуюся часть общества такие же правила, как 90х. Конфликт интересов если они сунутся к богатым будет. Я думаю зеленского уже предупредили кого трогать нельзя.