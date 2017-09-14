это кто из олигархов отдал 1/2 активов на войну?!
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Додано: Чет 23 тра, 2024 16:01
Bobua шо то у вас не складывается 2+2. Бомж воевать не должен, потому что ему защищать нечего. Но и дети депутатов воевать не должны, потому что им защищать есть что.
это кто из олигархов отдал 1/2 активов на войну?!
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 23 тра, 2024 16:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 23 тра, 2024 16:03
Але в темі вже була ідея, що бригади їдуть у міста і заповнюють собі штат.
Не пам`ятаю до якого висновку дійшли.
Кожній бригаді згодився би солдат, який забезпечуватиме її машинами, технікою, спорядженням.
А не так як зараз -- скидаємось щомісяця...
Додано: Чет 23 тра, 2024 16:03
Тут порой поминают Арестовича "незлим тихим словом" (иногда, правда, не очень "незлим").
У Любарского относительно недавно (месяц назад) было о нём - "Арестович. Блудный сын Украины: Патриот или Предатель?" -
Не знаю, насколько справедливо, но довольно интересно. И, кстати, у Арестовича зачастую достаточно трезвые мысли.
Додано: Чет 23 тра, 2024 16:04
да им бы в Киеве яйца оторвали. Вы не понимаете какие это шакалы богатые люди. Вы в своём франковске жизни не видели, у нас не там припарковался к тебе уже двое с битой идут.
вот именно что война этих людей не интересует и патриотизма у бомжа будет больше, хотя свои капиталы богатые люди заработали в Украине. Не просто заработали, а вырвали у кого-то зубами с мясом. Такие правила. Человек человеку волк. Сейчас ТЦК хочет натянуть на оставшуюся часть общества такие же правила, как 90х. Конфликт интересов если они сунутся к богатым будет. Я думаю зеленского уже предупредили кого трогать нельзя.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 23 тра, 2024 16:16, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Чет 23 тра, 2024 16:06
Bobua, простите, насколько я пронимаю, Вы уже довольно давно не на передке, а где-то в ТЦК или что-то вроде?
Додано: Чет 23 тра, 2024 16:19
ви хочаб як стріляє покемон бачили? Яка біта? шо там з бітами було в бучі? Не спрацювали?
Додано: Чет 23 тра, 2024 16:24
ЗСУ зависимо от политиков, а политики от элиты. И 3 майдана это не изменило. Не переоценивайте ваши силы. Не будут богатые воевать рядом с вами в окопах, и спать на корнях укутавшись одеялами. Это фантазии Bobua. Военкома который не того призовёт или запакует самого в окоп пошлют. Бита тут в переносном смысле, человека внутри системы и без биты можно сгноить. Русские в Буче были снаружи системы, там биты бессильны.
Додано: Чет 23 тра, 2024 16:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Хня подписал указ, согласно которому разрешается использовать американское имущество в россии для компенсации ущерба от изъятия имущества рф в США.
Текст указа публикуют руссо-СМИ.
Додано: Чет 23 тра, 2024 16:49
Re: Напад росії і білорусі на Україну
МДА .... відверто ,тяжко читати .
Що тільки не вигадають замоніторні вояки аби не попасти в ЗСУ .
Чого тільки не напишуть , якого лайна не насбирають .
Мені дуже шкода ,що ніхто з місцевих не звернув УВАГУ на повідомлення СІБАРІТА .
Людина ( ГЛИБА РОЗУМУ ) спокійнісенько служить в свої 55 рочків і ні разу не поскаржилась !
А він умніше вас УСІХ .
Не скулив , не писав куйні . Просто круте баранку .
Коли вже вас до строю поставлять ?
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