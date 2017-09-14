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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8331833283338334
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 19:13

За крок до перевороту думок©

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:- Петиції різні КОЛЕКТИВНО підписували - результату 0!
Хоча б 1 з них набрала мільйон підписів, хоча б про одну з них розповів Стерненко / Притула / ... ?

А вони, плять, до цього часу нікуя не чули/не знають, що хочуть військові?

Та вже, чуть не в кожних різних інтерв'ю/різних журналістів/блохерів - всі кажуть, що фронтовиків вже пора міняти!

Напевно, вже навіть, в Занзібарі, чи на Філіпінах про це кожен знає :mrgreen:

Тобто, знову ж таки - всі все знають - результату 0!!!
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 19:18

Що - модерація покинула чат?)))

Ще вчора ввечері запитав ;)
  Faceless написав:Всі розбираються з застосунком єБусік

===
А Ви - розібрались? ;)
Чи Ви "безпечні", як заброньований чоловік Флер?

Давайте признавайтесь))
У Вас:
- троє дітей?
- є-броня?
- є-опікунство?(догляд за котом/кицею)
- Ваш варіант
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 19:29

  vitaliiangel написав:
  Schmit написав:
  pesikot написав:
Перший етап підвищення акцизу, запланований на 1 липня, якщо урядовий законопроєкт схвалить Рада
У перерахунку він збільшує податкову складову у бензині на 1,5 грн/л, дизельному пальному – 2 грн/л, скрапленому газі5,5 грн/л.

Зрозуміло, щоб менше на газі їздили.

а как здесь радовались что в результате ударов по НПЗ у русских на 10% подорожал бенз

У наших переможних вкраїнчиків все так - ржуть з москалів, а потім виявляється у нас все те саме чи ще гірше. Чмобіки, унітази, мангали на танках, орлани з пляшечками, примітивні іранські шахеди, мобілізація "палками на війну", "зуби дракона", лінія суровікіна......
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 19:37

  pesikot написав:
  vitaliiangel написав:
Когда меня называют самым умным я обычно посылаю этого человека за известным кораблём.

Льстецы всегда лжецы[/b].

Вот тут ты написал правду. Сам(а) знаешь о своих способностях )



  vitaliiangel написав:И.А. к счастью, такой дурью не страдает. Считаю его порядочным человеком и прошу уважать.


  vitaliiangel написав:старик детроид в последнее время очень адекватные посты пишет, может где то копирует хз, но аж обидно так как добавить нечего.


Про Шамана тоже было, проникал влажным языком меж булок…

Я счас вот вообще без преувеличения: «я не встречал настолько лживых и изворотливых людей».
Извивается, врет под ситуацию, лепит нелепые отмазки и оправдания, не имея ни стержня , ни принципов.

Даже собственная позиция и отношения к событиям меняется еженедельно в диаметральном направлении. Тупо пишет поток постов, абы писать что-то
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 19:47

  Hotab написав:
  pesikot написав:
  vitaliiangel написав:
Когда меня называют самым умным я обычно посылаю этого человека за известным кораблём.

Льстецы всегда лжецы[/b].

Вот тут ты написал правду. Сам(а) знаешь о своих способностях )



  vitaliiangel написав:И.А. к счастью, такой дурью не страдает. Считаю его порядочным человеком и прошу уважать.


  vitaliiangel написав:старик детроид в последнее время очень адекватные посты пишет, может где то копирует хз, но аж обидно так как добавить нечего.


Про Шамана тоже было, проникал влажным языком меж булок…

Я счас вот вообще без преувеличения: «я не встречал настолько лживых и изворотливых людей».
Извивается, врет под ситуацию, лепит нелепые отмазки и оправдания, не имея ни стержня , ни принципов.

Даже собственная позиция и отношения к событиям меняется еженедельно в диаметральном направлении. Тупо пишет поток постов, абы писать что-то

Типичный россиянин ...
pesikot
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  #<1 ... 8331833283338334
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