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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8333833483358336>
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 20:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Свої дані, які і так є в ТЦК, ще не оновлював, але оновлю в відведений строк

Подоляк, перелогинся :D
  flyman написав:Ще забув "інвестувати в оведепешки"

ОВДПшки підтягнуть до депо... Вже у моно 15.5, ОВДП там зараз скільки?
  Успіх написав:Варіанти?

СЗЧ.
На днях узнал, что у соседа брат СЗЧ с декабря 2023. Никто даже не приходил к соседу и не распоаштвал - не видел ли тот брата. А брат простотчменил телефон и фигачит на стройках за налик.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 20:28

Було вже з відео?

Вчера, 22.05.2024, около 12:50 был нанесен ракетный удар по позициям ПВО в районе аэродрома Моспино, Донецкая область.

Удар нанесен с применением 5 баллистических ракет «ATACMS».

Потери:
• Уничтожено 2 ПУ ЗРК С-300/400;
• Повреждено 1 ПУ ЗРК С-300/400;
• Уничтожена РЛС «96Л6Е»;
• Уничтожен пункт управления ЗРК С-300/400;

Среди личного состава потери отсутствуют.
https://t.me/dosye_shpiona/531
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 20:30

  Schmit написав:
  pesikot написав:
Перший етап підвищення акцизу, запланований на 1 липня, якщо урядовий законопроєкт схвалить Рада
У перерахунку він збільшує податкову складову у бензині на 1,5 грн/л, дизельному пальному – 2 грн/л, скрапленому газі5,5 грн/л.

Зрозуміло, щоб менше на газі їздили.

На газ значно менші ставки:
ставки акцизу повернули на довоєнний рівень: 213 євро за тис л – для бензину, 139 євро – для дизельного пального та 52 євро – для скрапленого газу. https://www.epravda.com.ua/publications ... 13/707624/

Чим кращі для суспільства тачки на газі, щоб отримувати такі знижки по податкаХ?
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 20:31

  dimo_0n написав:
  pesikot написав:Свої дані, які і так є в ТЦК, ще не оновлював, але оновлю в відведений строк

Подоляк, перелогинся :D

Сумно ... сумно дивитись на таких ідіотів ...

Але це щастя, що є такі ідіоти проти Україні
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 20:34

  pesikot написав:Сумно ... сумно дивитись на таких ідіотів ...

Але це щастя, що є такі ідіоти проти Україні

Згоден. Сумно дивитись як патріот всіх загоняє до ТЦК, але сам туди не поспішає :D
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 20:38

  dimo_0n написав:
  pesikot написав:Сумно ... сумно дивитись на таких ідіотів ...

Але це щастя, що є такі ідіоти проти Україні

Згоден. Сумно дивитись як патріот всіх загоняє до ТЦК, але сам туди не поспішає :D

Дурнику, а коли я оновлю дані в ТЦК, що ти будешь співати ? :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 20:39

Хроніки з Марсу

  dimo_0n написав:СЗЧ.
На днях узнал, что у соседа брат СЗЧ с декабря 2023. Никто даже не приходил к соседу и не распоаштвал - не видел ли тот брата. А брат простотчменил телефон и фигачит на стройках за налик
100500 таких історій чув тут...

А ще - останніх декілька днів пересікаюсь(копаємо разом окопи) з різних частин солдатами.
То вони мені стільки нарозказували, що мені тепер щоночі по декілька снів сниться))

Он з останнього сну:
Сниться мені, що на Марсі є собі космобригада марсіан... і з неї пішло в Самовільне Залишення Марсу десь 300... - і будуть ще йти, бо варіантів/вибору не пропонують!

Ну як так?©
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 20:40

  hxbbgaf написав:Слушайте, а зачем они придумали, что работодатель должен сам схватить своего работника и доставить в ТЦК. Где очереди стоят. Только что по каналу Киев рассказывали. Ну, это уже реальный бред! Это выдумывает какой-то коллаборант, чтоб создать хаос и разозлить людей?


Денег нет вот и придумали где взять - работодатель обязан ОБЕСПЕЧИТЬ (ах какое слово) прибытие работника в ТЦК, при этом у работодателя с работником трудовые отношения регулируемые распорядком рабочего дня с 8 до 17 с перерывом на обед и если работник не успел в ТЦК т.к. очереди и вообще по любой причине то фирма платит штраф, гениально!
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 20:46

З таки патріотами - ми точно переможемо!))

  dimo_0n написав:
  pesikot написав:Сумно ... сумно дивитись на таких ідіотів ...

Але це щастя, що є такі ідіоти проти Україні

Згоден. Сумно дивитись як патріот всіх загоняє до ТЦК, але сам туди не поспішає :D

Зато як весело дивитись на патріотку, яка і заганяє всіх на фронт, і розуміє ситуацію на фронті, що "невистачає людей" - а свого чоловіка не те, щоб не відправила на фронт, а патріотично забронювала, щоб часом не бусикували! :mrgreen:

Як так?© :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 20:55

Підтвердилось

Ураження корабля "Циклон": журналісти показали супутникові знімки наслідків удару по Севастополю
https://24tv.ua/korabel-tsiklon-yaki-na ... u_n2561623
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