ЛАД написав:Не надо смеяться со всего только потому, что оно российское.
а що ще з ними робити?
на найближчі десятки років руський солдат - це мародер, гвалтівник та вбивця. а унітаз, це так - символ цього.
хоча ні - ще є чмобики, якими вгодовані чеченці розмінують собі для наступу територію...
Вы сейчас редко появляетесь на ветке. Решил открыть последние 2 поста, посмотреть, может, поумнели. К сожалению, ... Если всё так просто и надо только смеяться, то почему мы до сих пор не отвоевали оккупированные территории и не вышли на рубежи хотя бы 24.02, не говоря уж о границах 91 или параде на Красной площади. Да и пост Hotab"а вы оказались не способны понять.
просто оцей ваш пієтет перед руським, перед радянським вже викликає сміх
чого не відвоювали? так в Раші добре відновили військові дії за рецептами Жукова - завалювати м'ясом. й радянські запаси зброї ще не закінчились. й російські концтабори не дуже відрізняються від німецьких. хоча збрехав, там хоч був якесь економічне підгрунття - а у рашистів просто знущання без ніякого сенсу.
а в історії багато прикладів, що коли нападають ті, хто не рахує втрати, то дуже часто вони перемагають рафіновані суспільства. а сучасна Європа трошки розслабилася, й ми з нею. й тих добровольців виявилося недостатньо, щоб протистояти навалі орків.
коли ви "поумнеете" й визнаєте, що поточна Раша це далеко не міфічна радянська країна, а якась гірша копія нацистської Німеччини - там хоч була якась естетика. ех, а потім вони не розуміють чому рашисти чи палестинці вбивають цивільних... просто так, для задоволення...
й так, якщо в Раші забрати всі ці радянські запаси зброї - то вони можуть не набагато більше ніж ми. стільки ресурсів, така територія - й все просрати заради хворих фантазій чергового царя. "дебіли, б.я"
Water написав:.......... Я так зрозумів ви були "охоловшими" до всіх подій, які відбувались з кінця 2013 року. Папіредників з кровосісями чекаєте?
Поняли неправильно. Не чекаю. Но обсуждать это сегодня... Есть значительно более актуальные проблемы. А события того времени будут обсуждаться историками позже и очень долго и, думаю, откроется много интересного. Но это будет нескоро. Я этого уже не узнаю - просто не доживу. Если Вас очень интересуют мои личные взгляды того времени, откройте архивы политветки, почитайте.
Shaman написав:............ просто оцей ваш пієтет перед руським, перед радянським вже викликає сміх
чого не відвоювали? так в Раші добре відновили військові дії за рецептами Жукова - завалювати м'ясом. й радянські запаси зброї ще не закінчились. й російські концтабори не дуже відрізняються від німецьких. хоча збрехав, там хоч був якесь економічне підгрунття - а у рашистів просто знущання без ніякого сенсу.
а в історії багато прикладів, що коли нападають ті, хто не рахує втрати, то дуже часто вони перемагають рафіновані суспільства. а сучасна Європа трошки розслабилася, й ми з нею. й тих добровольців виявилося недостатньо, щоб протистояти навалі орків.
коли ви "поумнеете" й визнаєте, що поточна Раша це далеко не міфічна радянська країна, а якась гірша копія нацистської Німеччини - там хоч була якась естетика. ех, а потім вони не розуміють чому рашисти чи палестинці вбивають цивільних... просто так, для задоволення...
й так, якщо в Раші забрати всі ці радянські запаси зброї - то вони можуть не набагато більше ніж ми. стільки ресурсів, така територія - й все просрати заради хворих фантазій чергового царя. "дебіли, б.я"
Примитивненько, но вполне в вашем духе - уровень инструктора райкома партии по идеологии. Смейтесь дальше. То, что "поточна Раша це далеко не міфічна радянська країна", утверждение, достойное Капитана Очевидность. Насчёт "копії нацистської Німеччини" близко к бреду. А о "нацистской эстетике"... Иногда лучше молчать, чем говорить. В Германии за такую фразу с вами уже разбирались бы соответствующие органы. И "радянські запаси зброї" у нас были не меньше (или ненамного меньше). "стільки ресурсів, така територія - й все просрати" - вполне можно сказать и о нас. Правда, не "заради хворих фантазій чергового царя", а просто так. Возможно, вы опять спровоцировали мой бан (не в первый раз). В любом случае эти посты удалят, так что продолжать не буду, а вы остаётесь в чс.
Schmit написав:У наших переможних вкраїнчиків все так - ржуть з москалів, а потім виявляється у нас все те саме чи ще гірше. Чмобіки, унітази, мангали на танках, орлани з пляшечками, примітивні іранські шахеди, мобілізація "палками на війну", "зуби дракона", лінія суровікіна......
Коли на Марс попав один наш всім відомий успішний воїн - він окуїв: "що за бардак?" Думав: - а може то так не встигають "налаштуватись", бо ворог "раптово" напав? Ну ок, потерпить наш воїн рік - треба ж захистити свій Марс, поки він у вогні і потребує допомоги "не професіоналів"(поки всі провесіонали попідтягуються/натренуються) Але, минув рік - ще більший бардак! І свалу нема офіціного... І підміни "втомлених не професіоналів" на "тренованих професіоналів" - нема...
Ну ок - обіцяють/трублять у всі труби, що скоро перемога і капучіно в Марсіанській Ялті))
Ну, стиснувши зуби - потерпить наш воїн до перемоги... Тут другий рік минає... Капучіно - немає, бардак і далі прогресує... Все оте описане/виділене вгорі☝️- це ж ми реально всі сміялись/реготали з цього всього☝️ А тепер? Це ж якась неймовірна неймовірність!!! Це ж якась абсурдна абсурдність!!!🤦🏻🤦♂️🤦
Не надо смеяться со всего только потому, что оно российское.
Приведите пример чего то не допиленного с 84года, а самостоятельно придуманного там с 92года. В машиностроении, электронике, да хоть в чём то. То что там есть какой-то % "Немцовых и Сахаровых" я не сомневаюсь, всегда выходцы с еврейских семей, разбавленных местной кровью(не брагой с ширевом и жидкостью для омывателя ), которые почти бескорыстно хотят что то "хорошее" сделать для биомассы, окружающей их, ну плюс зомбоящик с зомбобумагой немного в плане патриотизма промывают мозги даже таким людям. Дайте пример чего "Арматоподобного" не на 95% собранного хунвейбинами во Владике из своих комплектующих, что можно противопоставить хотя бы польско-румынским разработкам.
барабашов Я, вообще-то писал не об этом. Но СУшки они таки делают. И крымский мост построили. А у нас тогда тоже "смеялись". И приведите такие примеры, как Вы просите, у нас. И польско-румынские разработки тоже не сделаны полностью из польско-румынских комплектующих. Не уверен, что в сегодняшнем мире есть хоть что-то, сделанное исключительно из комплектующих национального производства.