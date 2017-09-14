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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8336833783388339
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 22:53

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Не надо смеяться со всего только потому, что оно российское.

а що ще з ними робити?

на найближчі десятки років руський солдат - це мародер, гвалтівник та вбивця. а унітаз, це так - символ цього. :D

хоча ні - ще є чмобики, якими вгодовані чеченці розмінують собі для наступу територію...

Вы сейчас редко появляетесь на ветке.
Решил открыть последние 2 поста, посмотреть, может, поумнели.
К сожалению, ...
Если всё так просто и надо только смеяться, то почему мы до сих пор не отвоевали оккупированные территории и не вышли на рубежи хотя бы 24.02, не говоря уж о границах 91 или параде на Красной площади.
Да и пост Hotab"а вы оказались не способны понять.

просто оцей ваш пієтет перед руським, перед радянським вже викликає сміх :D

чого не відвоювали? так в Раші добре відновили військові дії за рецептами Жукова - завалювати м'ясом. й радянські запаси зброї ще не закінчились. й російські концтабори не дуже відрізняються від німецьких. хоча збрехав, там хоч був якесь економічне підгрунття - а у рашистів просто знущання без ніякого сенсу.

а в історії багато прикладів, що коли нападають ті, хто не рахує втрати, то дуже часто вони перемагають рафіновані суспільства. а сучасна Європа трошки розслабилася, й ми з нею. й тих добровольців виявилося недостатньо, щоб протистояти навалі орків.

коли ви "поумнеете" й визнаєте, що поточна Раша це далеко не міфічна радянська країна, а якась гірша копія нацистської Німеччини - там хоч була якась естетика. ех, а потім вони не розуміють чому рашисти чи палестинці вбивають цивільних... просто так, для задоволення...

й так, якщо в Раші забрати всі ці радянські запаси зброї - то вони можуть не набагато більше ніж ми. стільки ресурсів, така територія - й все просрати заради хворих фантазій чергового царя. "дебіли, б.я"
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 23:53

  Water написав:..........
Я так зрозумів ви були "охоловшими" до всіх подій, які відбувались з кінця 2013 року. Папіредників з кровосісями чекаєте?

Поняли неправильно.
Не чекаю. Но обсуждать это сегодня... Есть значительно более актуальные проблемы. А события того времени будут обсуждаться историками позже и очень долго и, думаю, откроется много интересного. Но это будет нескоро. Я этого уже не узнаю - просто не доживу.
Если Вас очень интересуют мои личные взгляды того времени, откройте архивы политветки, почитайте.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 00:05

  Shaman написав:............
просто оцей ваш пієтет перед руським, перед радянським вже викликає сміх :D

чого не відвоювали? так в Раші добре відновили військові дії за рецептами Жукова - завалювати м'ясом. й радянські запаси зброї ще не закінчились. й російські концтабори не дуже відрізняються від німецьких. хоча збрехав, там хоч був якесь економічне підгрунття - а у рашистів просто знущання без ніякого сенсу.

а в історії багато прикладів, що коли нападають ті, хто не рахує втрати, то дуже часто вони перемагають рафіновані суспільства. а сучасна Європа трошки розслабилася, й ми з нею. й тих добровольців виявилося недостатньо, щоб протистояти навалі орків.

коли ви "поумнеете" й визнаєте, що поточна Раша це далеко не міфічна радянська країна, а якась гірша копія нацистської Німеччини - там хоч була якась естетика. ех, а потім вони не розуміють чому рашисти чи палестинці вбивають цивільних... просто так, для задоволення...

й так, якщо в Раші забрати всі ці радянські запаси зброї - то вони можуть не набагато більше ніж ми. стільки ресурсів, така територія - й все просрати заради хворих фантазій чергового царя. "дебіли, б.я"

Примитивненько, но вполне в вашем духе - уровень инструктора райкома партии по идеологии.
Смейтесь дальше.
То, что "поточна Раша це далеко не міфічна радянська країна", утверждение, достойное Капитана Очевидность.
Насчёт "копії нацистської Німеччини" близко к бреду. А о "нацистской эстетике"... Иногда лучше молчать, чем говорить. В Германии за такую фразу с вами уже разбирались бы соответствующие органы.
И "радянські запаси зброї" у нас были не меньше (или ненамного меньше).
"стільки ресурсів, така територія - й все просрати" - вполне можно сказать и о нас. Правда, не "заради хворих фантазій чергового царя", а просто так.
Возможно, вы опять спровоцировали мой бан (не в первый раз). В любом случае эти посты удалят, так что продолжать не буду, а вы остаётесь в чс.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 00:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

що там нацгвардія?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 24 тра, 2024 00:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 00:34

"Від Сімферополя до Сак". У кількох містах Криму пролунали потужні вибухи. "Крымский ветер" повідомляє про влучання в Алушті та Перевальному. Відео
https://war.gordonua.com/ukr/vid-simfer ... 08076.html
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 01:36

  ЛАД написав:
  Успіх написав:
  Schmit написав:У наших переможних вкраїнчиків все так - ржуть з москалів, а потім виявляється у нас все те саме чи ще гірше. Чмобіки, унітази, мангали на танках, орлани з пляшечками, примітивні іранські шахеди, мобілізація "палками на війну", "зуби дракона", лінія суровікіна......
Коли на Марс попав один наш всім відомий успішний воїн ;) - він окуїв: "що за бардак?"
Думав:
- а може то так не встигають "налаштуватись", бо ворог "раптово" напав?
Ну ок, потерпить наш воїн рік - треба ж захистити свій Марс, поки він у вогні і потребує допомоги "не професіоналів"(поки всі провесіонали попідтягуються/натренуються)
Але, минув рік - ще більший бардак! :shock:
І свалу нема офіціного...
І підміни "втомлених не професіоналів" на "тренованих професіоналів" - нема...

Ну ок - обіцяють/трублять у всі труби, що скоро перемога і капучіно в Марсіанській Ялті))

Ну, стиснувши зуби - потерпить наш воїн до перемоги...
Тут другий рік минає...
Капучіно - немає, бардак і далі прогресує...
Все оте описане/виділене вгорі☝️- це ж ми реально всі сміялись/реготали з цього всього☝️
А тепер?
Це ж якась неймовірна неймовірність!!!
Це ж якась абсурдна абсурдність!!!🤦🏻🤦‍♂️🤦

Ну як так?©

Не надо смеяться со всего только потому, что оно российское.

Приведите пример чего то не допиленного с 84года, а самостоятельно придуманного там с 92года.
В машиностроении, электронике, да хоть в чём то.
То что там есть какой-то % "Немцовых и Сахаровых" я не сомневаюсь, всегда выходцы с еврейских семей, разбавленных местной кровью(не брагой с ширевом и жидкостью для омывателя :mrgreen: ), которые почти бескорыстно хотят что то "хорошее" сделать для биомассы, окружающей их, ну плюс зомбоящик с зомбобумагой немного в плане патриотизма промывают мозги даже таким людям.
Дайте пример чего "Арматоподобного" не на 95% собранного хунвейбинами во Владике из своих комплектующих, что можно противопоставить хотя бы польско-румынским разработкам.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 01:39

барабашов
Я, вообще-то писал не об этом. Но СУшки они таки делают. И крымский мост построили. А у нас тогда тоже "смеялись". И приведите такие примеры, как Вы просите, у нас.
И польско-румынские разработки тоже не сделаны полностью из польско-румынских комплектующих. Не уверен, что в сегодняшнем мире есть хоть что-то, сделанное исключительно из комплектующих национального производства.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 02:05

  vitaliiangel написав:п
  холява написав:Мрію і молю Господа щоб ви стали захисником Батьківщини !
РАЗОМ з Віталькой .
может вам лучше на какой то православный форум переехать? ну там где все пишут о чём они сегодня помолились. у вас совсем крышак поехал, молиться надо не чтоб всех кто вас не любит мобилизовали, а за окончание войны. Но вам же 1е важнее.

Не обращай внимание на этого спившегося примата
То что он ещё не на своём любимом столе на любимой работе под присмотром коллеги "Малявы" с пилой для головы - это просто хорошая генетика и суперпечень
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 03:18

  ЛАД написав:барабашов
Я, вообще-то писал не об этом. Но СУшки они таки делают. И крымский мост построили. А у нас тогда тоже "смеялись". И приведите такие примеры, как Вы просите, у нас.
И польско-румынские разработки тоже не сделаны полностью из польско-румынских комплектующих. Не уверен, что в сегодняшнем мире есть хоть что-то, сделанное исключительно из комплектующих национального производства.

Я отслеживаю информацию про их самолёты просто потому что интересно
Ранее,в доинтернетную эпоху, интересно было когда они свой хоть какой-то внедорожник допилят так до ума,чтоб им можно было из Красноярска и в Магадан,и во Владивосток и летом и зимой попасть
Какое дерьмо получилось на выходе(Хуяз-PATRIOT) и сколько денег вбухать в него надо и от чего основные части туда вставить надо, чтоб оно хоть с рыбалки домой доехало - сами по расейським интернетам поизучайте
Так по поводу самолётов - на болотах на МИГ29 всё остановилось
СУ57 допилили до того чтоб на ВАС!!!! КАБ1500 швырять(недолго и не факт что пилот новым Гастелло не станет), но до Ф22 им ещё лет .....надцать и квадриллион рублей зарыть надо
И «самый лучший топовый Мацквич(АЗЛK)» оказывается просто Черри или ДонХуёнгом за 10куе с рессорной задней подвеской и тремя цветными дисплеями в торпеде
Есть примеры хоть одного крейсера там или авианосца, не заложенного при Андропове, а при чме, чтоб он хоть на Эстонию был в материале напасть ?
Подлодки класса Курск и Комсомолец с термоядерными квантоторпедами и приборами как на «Щуках» то вообще легендарная легенда непотопляемого БФ и СФ с ДФ
Они даже металл нормальный варить не умеют, без заимствований технологий 70-80x у тех же японцев
Точка
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