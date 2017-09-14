Додано: П'ят 24 тра, 2024 03:18

ЛАД написав: барабашов

Я, вообще-то писал не об этом. Но СУшки они таки делают. И крымский мост построили. А у нас тогда тоже "смеялись". И приведите такие примеры, как Вы просите, у нас.

И польско-румынские разработки тоже не сделаны полностью из польско-румынских комплектующих. Не уверен, что в сегодняшнем мире есть хоть что-то, сделанное исключительно из комплектующих национального производства. Я, вообще-то писал не об этом. Но СУшки они таки делают. И крымский мост построили. А у нас тогда тоже "смеялись". И приведите такие примеры, как Вы просите, у нас.И польско-румынские разработки тоже не сделаны полностью из польско-румынских комплектующих. Не уверен, что в сегодняшнем мире есть хоть что-то, сделанное исключительно из комплектующих национального производства.

Я отслеживаю информацию про их самолёты просто потому что интересноРанее,в доинтернетную эпоху, интересно было когда они свой хоть какой-то внедорожник допилят так до ума,чтоб им можно было из Красноярска и в Магадан,и во Владивосток и летом и зимой попастьКакое дерьмо получилось на выходе(Хуяз-PATRIOT) и сколько денег вбухать в него надо и от чего основные части туда вставить надо, чтоб оно хоть с рыбалки домой доехало - сами по расейським интернетам поизучайтеТак по поводу самолётов - на болотах на МИГ29 всё остановилосьСУ57 допилили до того чтоб на ВАС!!!! КАБ1500 швырять(недолго и не факт что пилот новым Гастелло не станет), но до Ф22 им ещё лет .....надцать и квадриллион рублей зарыть надоИ «самый лучший топовый Мацквич(АЗЛK)» оказывается просто Черри или ДонХуёнгом за 10куе с рессорной задней подвеской и тремя цветными дисплеями в торпедеЕсть примеры хоть одного крейсера там или авианосца, не заложенного при Андропове, а при чме, чтоб он хоть на Эстонию был в материале напасть ?Подлодки класса Курск и Комсомолец с термоядерными квантоторпедами и приборами как на «Щуках» то вообще легендарная легенда непотопляемого БФ и СФ с ДФОни даже металл нормальный варить не умеют, без заимствований технологий 70-80x у тех же японцевТочка