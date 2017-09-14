Не существует того, что ты НЕ ПИСАЛ в своих десятках тысяч сообщений. Все диаметрально противоположные тезисы тобой озвучены. «пуйлу не надо земля, у него полно своей» «пуйло не имеет планов» «пуйло менял свои планы 7 раз» «мы не знаем планов пуйла» Так «не имеет», или «мы не знаем»? «у него нет планов», или «есть, и он их 7 раз менял»?
Зачем ты выдаешь тонны глупостей , когда они не несут вообще никакой информационной нагрузки? Просто рандом какой-то от безделия. Сладко засыпая очередным поздним вечером «Сегодня 50 сообщений, доказал 3-м человека, получил 4 лайка, похвалил меня Детройт, прекрасный день».
Тут кстати кто-то спрашивал про то, как узнать что протокол на тебя есть.
А что тут разбирать? - штрафы-то внесудовые - т.е. сначала всю сумму спишут, а потом пэрэсичный может подавать в суд на возврат средств. В случае тех же пенсионных 1% это пару лет могло быть. А какой курс через пару лет будет? - отожбо...
плюсую. теретики явно не возвращали годами СВОИ деньги, незаконно забранные в госбюджет. Если какие-то ушлые адвокаты и возвращали быстро, то с $мотивированием чиновников всей цепочки - и итого выливалось в такие затраты, что далеко не факт, что вообще не в убыток клиенту тех многообещающих адвокатов.
detroytred написав:ЗСУ не застрягло в совдепі. Воно давно з нього вистрибнуло. Десь з 1995 остаточно. От тіко й до а-ля амер. та ін. типів армій не дійшли. А маємо своє... Те, яке й хотіли самі гречкосії. Гібрид казацтва з ? На добровольцях працює. А от далі щось рецептів нема.
Какой это гречкосий хотел бы воевать за тыловую крысу в погонах? Потому что полковнику рыть окоп нельзя.
С казацтвом не вижу вообще ничего. Вижу принуждение через неумение мотивировать. А это махровый совок. Нас в школе ко всему принуждали, лом собирать, на парады ходить, ветеранов поздравлять, политинформацию слушать. День рождения ленина праздновать. Казацтво кого к чему принуждало?
вот и получается совка 30 лет нет, улицы ленина и гагарина переименованы, а делаем по сути тот же совок.
Не так. Рядовий воює саме за себе. Виконує саме свої обов'язки рядового. Ніякого відношення обов'язки рядового до отого будь-якого хоч тиловокрисного, хоч бойового полкана, не мають. В кожного свої обов'язки..
я хочу воевать сам за себя. дайте мне калаш и уберите от меня начальство. Шо не так, без калаша и начальства низзя? сказки это "воюет сам за себя". 2й сорт воюет за сохранение жизней и богатств 1го. Поэтому через принудиловку и (часто) с дураком начальником. За себя бы многие встали. За 1й сорт не хотят.
detroytred написав:Ніякого відношення обов'язки рядового до отого будь-якого хоч тиловокрисного, хоч бойового полкана, не мають.
та понятно скотине место в хлеву.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 24 тра, 2024 13:13, всього редагувалось 1 раз.
я хочу воевать сам за себя. дайте мне калаш и уберите от меня начальство. Шо не так, без калаша и начальства низзя? сказки это воюет сам за себя. 2й сорт воюет за сохранение жизней и богатств 1го. За себя низзя.
Совдеп? Американський сержант буде вас примушувати на три порядки більше і сильніше, ніж український, який буде з вами намагится домовитися. В різний спосіб. Про більшу свободу, ніж зараз, і не мрійте...
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 24 тра, 2024 13:14, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly написав:........ Было бы только желание у стран Развитых экономик посадить Китай на 'опу. Его пока нет.
А если завтра на месте всей рПедерации будет океан - экономика Китая может даже не заметить ничего, крохи.
"желание у стран Развитых экономик посадить на 'опу" РФ, вроде как, есть. Уже сидит? Помню, в 22 рассказывали: "до конца года", потом в 23-м. Когда сядет? "Ракеты через месяц закончатся".
Там все сильно сложнее, чем банальное желание "посадить на опу": с одной стороны Европа получает офигительный приток живой крови, Штаты получают рынок сбыта LPG политики получают отмазку почему экономика не растет
я хочу воевать сам за себя. дайте мне калаш и уберите от меня начальство. Шо не так, без калаша и начальства низзя? сказки это воюет сам за себя. 2й сорт воюет за сохранение жизней и богатств 1го. За себя низзя.
Совдеп? Американський сержант буде вас примушувати на три порядки більше і сильніше, ніж український, який буде з вами намагится домовитися.
вы манипулятор не хуже будивэльныка. в армию сша меня тоже затолкают силой? Везде заставляют работать. Даже в АТБ. Халявы нигде нет. Но не везде заталкивают на работу силой. И так что нельзя уволиться. Для себя я на многое готов, но если из меня делают раба, где тут "для себя"? раб себе не принадлежит.
В этом ложь пропаганды. Нам сцут в уши что воюем для себя, но при этом себе не принадлежим. Если ддя себя я так понимаю формируются отряды, кто смелый те на ноль. Кто боится - роют окопы, работают санитарами, в с/х и на оборонке. Не хотят? накуй из страны, шоб не жрали ресурсы. А когда выезд из страны закрыт и пэрэсичного пакуют в бусики, это другое ближе к рабству.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 24 тра, 2024 13:22, всього редагувалось 2 разів.