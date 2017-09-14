Сложно это в двух словах, а пишу уже опять с телефона:)
Главное отличие от советской в отсутствии попыток подавить личность. Даже в учебке режим был чуть мягче, чем в советском пионерлагере.
Непонятного, что часто кажется откровенным бардаком тоже хватает.
Наверно, я чрезмерно сравниваю с предыдущим опытом, но должен отметить ещё одну деталь. Одежда стала значительно комфортнее, но за 45 секунд это все уже не наденешь.
Понятно, что это только впечатления человека, не нюхавшего пороху, но в самой армии ничего страшного нет.