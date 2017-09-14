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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 27 тра, 2024 09:55
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Тому припинення допомоги після РПВ (перемовин хоч після набуття зручних умов, хоч навпаки) не буде.
воспоминание детства. В 90х мне почему то казалось что Запад нам протянет руку. Польше, Болгарии протянул, нам нет.
Тому що Польща, Болгарія стали потрібні ЙОМУ для виконання ними функції. Розширення ринків (А.Сміт).
Ми були не потрібні для ТАКОЇ функції.
Тепер стали потрібні і ми.
Тільки для іншої функції.
Теж саме хотіла рфія. Від нас.
Ми ж обрали бік. І головне - функцію.
Бо пропітляти між крапельками не змогли (не схотіли?).
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Додано: Пон 27 тра, 2024 09:56
detroytred написав:
Тепер стали потрібні і ми.
Тільки для іншої функції.
сколько раз в период 2014-2022 нас можно было принять в ЕС и нато?
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Додано: Пон 27 тра, 2024 09:57
fox767676 написав:
это частности, для бизнеса значения нет
страх это у вас, начальничка из неэффективной конторы, что вы перестанете решать кого включать в квоты, а кого нет
потеряете коррупционные потоки, перестанете быть царем и богом
по существу что то будет кроме ваших фантазий и непомерного ЧСВ ?
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Додано: Пон 27 тра, 2024 10:01
mephala написав: fox767676 написав:
это частности, для бизнеса значения нет
страх это у вас, начальничка из неэффективной конторы, что вы перестанете решать кого включать в квоты, а кого нет
потеряете коррупционные потоки, перестанете быть царем и богом
по существу что то будет кроме ваших фантазий и непомерного ЧСВ ?
это по существу.
вы сопротивляетесь любым обьективным схемам разделения экономического\военного фронтов - по возрасту или по экономическому вкладу.
видимо вам выгодна неопределенность когда из 5 млн потенциала(большая часть трудовых ресурсов страны) можно рандомно выдергивать каждого десятого, остальных держать в пермаментно подвешенном состоянии, а решать кого будут такие функционеры как вы, прикрываясь душераздирающими песнями про "соц.справедливость", знакомых инвалидов и т.д
Востаннє редагувалось fox767676
в Пон 27 тра, 2024 10:07, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 10:02
vitaliiangel написав:
это старый штамп. Они уже забили и войной мало интересуются, там своя реальность надо обустраивать быт, пристраивать детей в школы.
не все. вчера подружка дочки разговаривала по вайберу со знакомым, который сидит в Англии и даёт указания как надо бить рашу. Ему 30 лет. Девчонка слушала его бред с патриотизмом на диване и через 5 минут послала .... к ЗЕ.
У нас вчера разбили здание нового аэропорта, который только перед войной построили((
Его строили лет 5 и теперь после войны ещё будут восстанавливать лет 10.((
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Додано: Пон 27 тра, 2024 10:05
fox767676 написав: mephala написав: Mimohod написав:
Люто плюсую. Кто в 90х мешок картошки в троллейбусе не вез и погреб под панелькой не копал ничего пока не понимает.
сейчас еще лайт режим даже с учетом нового закона про мобилизацию. дети и женщины пока не заменили М16+ у у словного станка.
скажите єто вашим родствнникам инвалидов и погибших про "лайт режим"
вы где заканчивали университет по перекручиванию текста и спрыгивания с темы?
мы говорили про масштаб мобилизации. придерживайтесь заданной темы а не юлите.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 10:05
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Тепер стали потрібні і ми.
Тільки для іншої функції.
сколько раз в период 2014-2022 нас можно было принять в ЕС и нато?
А гарантії були, що не дамо задню, відмовимось від функції захищатися отак, як зараз?
Які гарантії були?
Саме на підставі, що Україна не зможе, не схоче? отак стримувати рфію, Захід приймав рішення в період до 20222.
І про це пряміше нікуди сказав. Визнавав, визнав.
Україна довела, тепер інший розклад.
Тепер нас "продадуть-здадуть-відмовляться" лише за умов, що Азія запропонує Заходу щось дійсно співпідставне. За ціною...
В принципі, може? Може. Але малоймовірно.
Бо ще одну отаку! фортецю вони апріорі не знайдуть.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 10:05
Игорь Алексеевич написав:
со знакомым, который сидит в Англии и даёт указания как надо бить рашу. Ему 30 лет
кто его обеспечивает жильём и питанием? когда сам себя начнет обеспечивать вопрос войны уйдёт на 3й план.
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