Флай *В обґрунтування заявлених позовних вимог зазначив, що станом на момент досягнення позивачем 40 років (29.09.2011) положення статті 28 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» від 25.03.1992 №2232-XII (Закон №2232-XII) передбачали граничний вік перебування в запасі другого розряду - 40 років. Відтак, Святошинський РВК, на військову обліку в якому перебував позивач до червня 2016 року, зобов`язаний був виключити його з військового обліку у 2011 році у зв`язку з досягненням граничного віку перебування у запасі. Однак, Святошинський РВК не виключив ОСОБА_1 з військового обліку у зв`язку з досягненням граничного віку перебування у запасі чим допустив протиправну бездіяльність.* https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/co ... /85273576/ Отких судів повним повно...
Обгрунтування кумедне: перебування в запасі -- це просто перебування в запасі; а встановлений граничний вік -- можна змінити для будь-кого. З таким же успіхом можна, як тут вчора написали і пенсам допрацьовувати; і срочку (якщо збільшити термін) всім дослужити.
Може кому стане в нагоді: *13. Військовослужбовець (військовозобов'язаний, резервіст) може передавати військовий квиток іншим фізичним чи юридичним особам лише за умови одержання оформленої у встановленому порядку розписки про отримання відповідними фізичними чи юридичними особами такого квитка. {Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 457/2022 від 28.06.2022} https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/582/2016#Text Указ Президента, як ніяк.
detroytred написав:Флай *В обґрунтування заявлених позовних вимог зазначив, що станом на момент досягнення позивачем 40 років (29.09.2011) положення статті 28 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» від 25.03.1992 №2232-XII (Закон №2232-XII) передбачали граничний вік перебування в запасі другого розряду - 40 років. Відтак, Святошинський РВК, на військову обліку в якому перебував позивач до червня 2016 року, зобов`язаний був виключити його з військового обліку у 2011 році у зв`язку з досягненням граничного віку перебування у запасі. Однак, Святошинський РВК не виключив ОСОБА_1 з військового обліку у зв`язку з досягненням граничного віку перебування у запасі чим допустив протиправну бездіяльність.* https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/co ... /85273576/ Отких судів повним повно...
Обгрунтування кумедне: перебування в запасі -- це просто перебування в запасі; а встановлений граничний вік -- можна змінити для будь-кого. З таким же успіхом можна, як тут вчора написали і пенсам допрацьовувати; і срочку (якщо збільшити термін) всім дослужити.
Може кому стане в нагоді: *13. Військовослужбовець (військовозобов'язаний, резервіст) може передавати військовий квиток іншим фізичним чи юридичним особам лише за умови одержання оформленої у встановленому порядку розписки про отримання відповідними фізичними чи юридичними особами такого квитка. {Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 457/2022 від 28.06.2022} https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/582/2016#Text Указ Президента, як ніяк.
vitaliiangel написав:война это личная трагедия для миллионов людей потерявших жильё, близких, здоровье. Не проиграл тот кто набил карманы, пользуясь случаем.
Война трагедия, кто в её эпицентре или для жителей, кто от линии фронта в 50км., когда ежедневно бахкает. Большая трагедия кто потерял жильё и родных. На Западной Украине - трагедия только с марафонов по ТВ. Мне нравятся посты сбежавших в 22году украинцев, когда здоровый лоб 25-30 лет сидя на диване в вышиванке или в футболке с рисунком тризуба пишет на форумах с Англии, Германии, Канады, Польши и т.д, что надо украинцам биться с рашей до конца, лучше погибнуть, но не быть рабом. Здесь на форуме тоже таких фраеров хватает.
Игорь Алексеевич написав:когда здоровый лоб 25-30 лет сидя на диване в вышиванке или в футболке с рисунком тризуба пишет на форумах с Англии, Германии, Канады, Польши и т.д, что надо украинцам биться с рашей до конца,
это старый штамп. Они уже забили и войной мало интересуются, там своя реальность надо обустраивать быт, пристраивать детей в школы.
fox767676 написав:это частности, для бизнеса значения нет страх это у вас, начальничка из неэффективной конторы, что вы перестанете решать кого включать в квоты, а кого нет потеряете коррупционные потоки, перестанете быть царем и богом
по существу что то будет кроме ваших фантазий и непомерного ЧСВ ?
fox767676 написав:это частности, для бизнеса значения нет страх это у вас, начальничка из неэффективной конторы, что вы перестанете решать кого включать в квоты, а кого нет потеряете коррупционные потоки, перестанете быть царем и богом
по существу что то будет кроме ваших фантазий и непомерного ЧСВ ?
это по существу. вы сопротивляетесь любым обьективным схемам разделения экономического\военного фронтов - по возрасту или по экономическому вкладу. видимо вам выгодна неопределенность когда из 5 млн потенциала(большая часть трудовых ресурсов страны) можно рандомно выдергивать каждого десятого, остальных держать в пермаментно подвешенном состоянии, а решать кого будут такие функционеры как вы, прикрываясь душераздирающими песнями про "соц.справедливость", знакомых инвалидов и т.д
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 27 тра, 2024 10:07, всього редагувалось 4 разів.
vitaliiangel написав:это старый штамп. Они уже забили и войной мало интересуются, там своя реальность надо обустраивать быт, пристраивать детей в школы.
не все. вчера подружка дочки разговаривала по вайберу со знакомым, который сидит в Англии и даёт указания как надо бить рашу. Ему 30 лет. Девчонка слушала его бред с патриотизмом на диване и через 5 минут послала .... к ЗЕ. У нас вчера разбили здание нового аэропорта, который только перед войной построили(( Его строили лет 5 и теперь после войны ещё будут восстанавливать лет 10.((