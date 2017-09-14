Одобряють наш похід на болота, чи навпаки "глибоко стурбовані"?
Дії України в Курській області не суперечать політиці США, — речник Держдепу Метью Міллер.
«Немає нічого незвичного в тому, що Україна не повідомляє нас про свою точну тактику перед її втіленням. Це війна, яку вони ведуть. Ми надаємо їм обладнання та консультації. Але коли справа доходить до повсякденної тактики, то іноді ми спілкуємося з ними, іноді ні. І доречно, щоб вони самі ухвалювали ці рішення».
Кабмин принял распоряжение, которое предусматривает создание новых и усовершенствование существующих информационно-коммуникационных систем для Минобороны.
Согласно планам, изложенным в Приоритетных направлениях цифровой трансформации Украины на 2024-2026 годы, которые просмотрело издание Судебно-юридическая газета, предусмотрено в частности создание системы контроля за транспортными средствами «Перепустка 2.0» — пока без подробностей
Одобряють наш похід на болота, чи навпаки "глибоко стурбовані"?
США хочуть більше дізнатися про операцію у Курській області, але підтримують "розумні" дії України щодо припинення російських атак. Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан Пʼєр. Вона відмовилася коментувати, чи застосовує Україна для цієї атаки американську зброю, однак нагадала, що політика США щодо заборони ударів поза кордоном між Україною та РФ залишається незмінною. При цьому Жан Пʼєр наголосила, що Україна має право захищатися від Росії і додала, що США продовжуватимуть підтримувати Україну в її зусиллях захиститися від агресії РФ. "Треба пам’ятати, що в цьому регіоні [Курській області - ред.] є російські війська. Вони там знаходяться, атакують з цього регіону Україну. Не можна про це забувати", - каже посадовиця. Вона запевнила, що США продовжуватимуть підтримувати Україну, поки вона захищається проти російської агресії. "Ми продовжуватимемо це робити. А вони [українці - ред.] вживатимуть дій в межах здорового глузду, щоб захистити себе від цих атак", - зазначила речниця Білого дому. Джерело: https://censor.net/ua/n3503620
detroytred написав:Питання на засипку: хто знає (або чув від когось) хоч одного аналітика, оналітіка, блогера, блохера, експерта есперда, президента, міністра, розвідника від гур до мі6, начальника об'єднаних штабів, хфорумчанина, нардепа, сусіда, безхатька, да хоч свого внутрішнього голосу отакий навіть не прогноз, а запевнення з купою аргументів, що саме в серпні сили оборони підуть в контрнаступ або масштабну операцію? Десь декілька місяців назад. Коли ще греміло по всіх вищенаведених каналах про перехід до оборони, про необхідність закону про мобілізацію, бо катастрофічно не вистачає особого складу; да і допомогу ще тоді кажись не затвердили. От хоч хтось хоч десь хоча б щось подібне уявляв, а не те що доводив аргументовно?
звісно ніхто такого не очікував, у тому числі кацапи. це так званий "ход конем", але сенс такого хода лише в умовному "швидкому мату" за рахунок неочікуваності. тобто після досягнення поставлених цілей - швидко відступити. якщо затягнути процес можна "проє бати" і коня (найбільш боєздатні підрозділи і техніку що пішли в атаку) і ферзя (підтримку союзників, які тупо в шоці від того що відбувається).
Як варіант ходом коня, відігнати трохи подалі щоб спокійно збудувати укріплення на кордоні. Яку "лінію Сирського" не як успішний Успіх, а технікою