Додано: Нед 23 лют, 2025 19:58

detroytred написав: budivelnik написав: Кому буде легше?

моїм 4-м в кожного з яких буде по0,1млн баксів своїх

чи ржуну з кредитом ? Кому буде легше?моїм 4-м в кожного з яких буде по0,1млн баксів своїхчи ржуну з кредитом ? Ти з бізнесу свого спробуй вийняти оті по 0,1 млн. баксів кожному з 4-х, а потім співай оці казки.

Щоб уникнути відповіді на питання: старші син та дочка на себе чи на когось "наймитити" будуть?

І молодша потім.

Нормально Успіх заробив...

А те, що ти 30 років важко працював, ну й молодець.

Але не буде умовне все населення отак, як ти ішачити.

Тим паче в майбутньому. Ти з бізнесу свого спробуй вийняти оті по 0,1 млн. баксів кожному з 4-х, а потім співай оці казки.Щоб уникнути відповіді на питання: старші син та дочка на себе чи на когось "наймитити" будуть?І молодша потім.Нормально Успіх заробив...А те, що ти 30 років важко працював, ну й молодець.Але не буде умовне все населення отак, як ти ішачити.Тим паче в майбутньому.

Мене завжди цікавила природа наївних дитячих мрій типу...Точно так само мене дивувала переконаність опонентів що зміна якогось закону обовязково поміняє все з ніг на голову і ті що сьогодні мають побіднішають настільки що будуть завидувати сьогоднішнім бідним...ХлопціНе залежно від того , як будем йти до капіталізму і як при цьому будуть мінятись закони - алеТі хто мають вже сьогодні капітал - зможуть завтра так само як і ті хто не має капіталу-скористатись змінами в ЗаконодавствіБа більше - власники капіталу мають кілька варіантів подальшого життяВаріант1 - керувати цим капіталом -Варіант2 - купити на капітал акції(тобто доручити керування комусь) і жити на відсоток з капіталу (Варіант3- керування капіталом доручити фахівцям (тобто варіант2) а самим влаштуватись кудись працювати(можна навіть у компанію в яку твій капітал вложений)В той час коли у тих в кого капітал відсутній - варіант всього один -йти працювати найманим.Це хоч зрозуміло.Тепер про те ЗВІДКИ може взятись капіталКрім кримінальних випадків - вкраві одиничних випадків-спадщина( чому одиничних бо сьогодні капітал в розмірі який достатній для життя рантьє володіє менше 5% населення-тому тільки 1 з20 зможе отримати спадщину розмір якої дозволить йому не працювати)Залишається єдиний варіант - СТВОРИВа створення капіталу це річ проста і банальна до неможливостіЦе всього навсьогоСпоживаєш менше ніж створюєшІ чим більша ця різниця-тим швидше наступить час коли зможеш відмовитись від роботиВ мене це зайняло - 30 років....Таким чином я зекономив по 7,5 років для кожної своєї дитини....А якщо реально то всі 15.....Бо перших 25% свого капіталу я заробляв перших 50% своїх 30 років.Якщо мої діти витратять своїх вже 15 років на накопичення капіталу- то досягнуть того ж результату до якого я йшов 30...або до якого діти воєнпенса дійдуть з нульового рівнея за 30 років ( тобто 15 років свого життя кожна дитина воєнпенса витратить тільки тому що останній чекав приходу месії Бальцеровича і створенню якихось унікальних умов.І навіть якщо цей месія а-ля Бальцерович і прийде- то мої стартують з вищої сходинки ...ТомуЗахідні країни(населення цих країн) тому й багаті , що перші покоління їх сімей створювали свої перші капітали 200 років тому....Ми можемо їх наздогнати бо покращились доступи до інформації і збільшились доходи населення... але все одноПЕРВИННИЙ капіта сімї - хтось повинен створити.Поки не створять - до того часу будуть програвати тим в кого є наявний капітал.Хоч це зрозуміло.