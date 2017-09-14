detroytred написав: budivelnik написав:
Кому буде легше?
моїм 4-м в кожного з яких буде по0,1млн баксів своїх
чи ржуну з кредитом ?
Ти з бізнесу свого спробуй вийняти оті по 0,1 млн. баксів кожному з 4-х, а потім співай оці казки.
Щоб уникнути відповіді на питання: старші син та дочка на себе чи на когось "наймитити" будуть?
І молодша потім.
Нормально Успіх заробив...
А те, що ти 30 років важко працював, ну й молодець.
Але не буде умовне все населення отак, як ти ішачити.
Тим паче в майбутньому.
Мене завжди цікавила природа наївних дитячих мрій типуХтось прийде і зробить такі умови -що всім відразу буде добре
...
Точно так само мене дивувала переконаність опонентів що зміна якогось закону обовязково поміняє все з ніг на голову і ті що сьогодні мають побіднішають настільки що будуть завидувати сьогоднішнім бідним...
Хлопці
Не залежно від того , як будем йти до капіталізму і як при цьому будуть мінятись закони - але
Ті хто мають вже сьогодні капітал - зможуть завтра так само як і ті хто не має капіталу-скористатись змінами в Законодавстві
Ба більше - власники капіталу мають кілька варіантів подальшого життя
Варіант1 - керувати цим капіталом - це робить молодший
Варіант2 - купити на капітал акції(тобто доручити керування комусь) і жити на відсоток з капіталу ( а це ті суми які керівник капіталу буде виплачувати спадкоємцям цього капіталу тобто дві дочки і старший -отримають якісь відсотки і тому не зобовязані займатись бізнесом- тому мені не треба витягувати з бізнесу частинки бізнесу
)
Варіант3- керування капіталом доручити фахівцям (тобто варіант2) а самим влаштуватись кудись працювати(можна навіть у компанію в яку твій капітал вложений)
В той час коли у тих в кого капітал відсутній - варіант всього один -йти працювати найманим.
Це хоч зрозуміло.
Тепер про те ЗВІДКИ може взятись капітал
Крім кримінальних випадків - вкрав
і одиничних випадків-спадщина( чому одиничних бо сьогодні капітал в розмірі який достатній для життя рантьє володіє менше 5% населення-тому тільки 1 з20 зможе отримати спадщину розмір якої дозволить йому не працювати)
Залишається єдиний варіант - СТВОРИВ
а створення капіталу це річ проста і банальна до неможливості
Це всього навсього
Споживаєш менше ніж створюєш
І чим більша ця різниця-тим швидше наступить час коли зможеш відмовитись від роботи
В мене це зайняло - 30 років....
Таким чином я зекономив по 7,5 років для кожної своєї дитини....
А якщо реально то всі 15.....
Бо перших 25% свого капіталу я заробляв перших 50% своїх 30 років.
Якщо мої діти витратять своїх вже 15 років на накопичення капіталу- то досягнуть того ж результату до якого я йшов 30...
або до якого діти воєнпенса дійдуть з нульового рівнея за 30 років ( тобто 15 років свого життя кожна дитина воєнпенса витратить тільки тому що останній чекав приходу месії Бальцеровича і створенню якихось унікальних умов.
І навіть якщо цей месія а-ля Бальцерович і прийде- то мої стартують з вищої сходинки ...
Тому
Західні країни(населення цих країн) тому й багаті , що перші покоління їх сімей створювали свої перші капітали 200 років тому....
Ми можемо їх наздогнати бо покращились доступи до інформації і збільшились доходи населення... але все одно
ПЕРВИННИЙ капіта сімї - хтось повинен створити.
Поки не створять - до того часу будуть програвати тим в кого є наявний капітал.
Хоч це зрозуміло.