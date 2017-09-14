І тим часом росіяни заходять в Дніпропетровську область. Ну, це було питання часу, ніхто стіну на кордоні областей не будував ці три роки. При цьому, окрім того, що в Дніпропетровській ОВА — "мушлі", Сирський довгий час особисто забороняв будувати фортифікації в області й на кордоні з Донецькою, бо "отобьом". Неідеологічно, коротше. Те саме було щодо обладнання рубежів за Бахмутом, пам’ятаю. І ще багато чого. Логічно: планування совка на рівні плінтуса "ні кроку назад, точка". Безугла
Пропоную почати будувати по Ельбі та Дунаю, на всякий случай.
Уже по Віслі, яка ще Лаба? Ще 2-3 десятки років і золотий мільярд дозріє до "по Дніпру"
Banderlog написав:От Ви принципово не хочете воювати за цю владу. Яку відповідальність ви несете? Яку відповідальність несуть протестанти?
Так, я же і написав, що може створити проблеми, а не обов'язково створить їх. З власного бажання, звичайно, можно не мобілізуватись і не допомагати, але якщо до тебе прийшла держава, то тут потрібно не церкву слухати, а юристів, оскільки державі все одне у що вірить або не вірить людина. Саме це я мав на увазі.
jump написав:Генштаб наказав ТЦК мобілізувати всіх добровольців ДФТГ
Директива Генерального штабу вимагає від ТЦК здійснити мобілізацію 100% добровольців-членів ДФТГ, які не мають відстрочок або бронювання та підлягають мобілізації за віком та станом здоров'я.
При цьому участь добровольців у мобільних вогневих групах (МВГ), які по суті і є тими групами протиповітряної оборони, які планують створювати під час експерименту, не береться до уваги, як і пройдена спеціальна підготовка навідників чи кулеметників.
Призов всіх добровольців ТЦК, згідно директиви, мали завершити до 30 травня. Але фактично було призвано одиниці, тому наразі Генеральним штабом проводиться службове розслідування щодо «не якісного виконання» цієї директиви, а термін мобілізації добровольців продовжено. https://www.ukrmilitary.com/2025/06/mob ... -dftg.html
Натрапив на версію, що ці ДФТГ по суті практично є місцевими муніципальними арміями. І тепер нарешті ГШ хоче мобілізувати їх на передок.
Тобто такі собі розбірки між центральною владою та місцевими.
АндрейМ написав: З власного бажання, звичайно, можно не мобілізуватись і не допомагати, але якщо до тебе прийшла держава, то тут потрібно не церкву слухати, а юристів, оскільки державі все одне у що вірить або не вірить людина. Саме це я мав на увазі.
Та ні не всеодно.) І приклади я привів. Чи вам потрібні ще ссилки? З власного бажання можно, а якщо тобі це каже аделаджа? То вже нізя?) Чи можно? Помниться він брав участь в підтримці одного грузіна з молодою командою) що там зараз? Як послідовники аделаджі відстоюють здобутки майдану?) Непокора вона не мусить бути збройною, заградотрядів ще не наробила держава. А потім як ви собі уявляєте приміром заград танк для танкіста? Чи заград артилерію для артилериста?)
Рік мріяв про яблуко: Помер звільнений з полону Дмитро Шаповалов
На Вінниччині пішов із життя військовослужбовець Дмитро Шаповалов, який був звільнений із російського полону 26 квітня 2023 року. Про це повідомила представниця регіонального Координаційного штабу Юлія Павлюк.
“Зупинилося серце молодого героя… Щирі співчуття рідним”, – написала Павлюк.
Прощання з Дмитром відбудеться 13 червня в селі Осипівка Козятинського району.
Координаційний штаб також опублікував відео з моменту обміну, коли український захисник після року полону вперше спробував яблуко зі словами: “Я про нього рік мріяв”.
ЗІ пішов з життя мабуть тому що "й так би був інсульт/інфаркт" іноді як читаю декотрих тут дописувачів - то просто в шоці від їхньої падлючості бо не їх стосується.