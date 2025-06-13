|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 чер, 2025 08:45
Чого ж мені не сподобається?
Я це відео подивися відразу після виходу - бо я того "Канадський Марк" дивлюся, слухаю та поважаю: РОЗУМНА ЛЮДИНА, що в наш час не так часто зустрічається.
Львіський легінь! Наш! Вже 20 років, як він в Канаді!
Ну нехай і люди дивляться.
Час масового переселення українців пройшов в перший період (десь з початку 2022 по початок 2024) - пройшов - хто не витримав або не вміє працювати, або не вміє ДУМАТИ головОМ, а не ногОМ, відсіявся та повернувся.
Так і має бути: "Природній відбір".
На сьогодні маю приятелів та родичів, які живуть та працюють в Канаді.
Маю приятеля - він в загалі із села Отинія, що неподалік від Івано-Франківська, який повернувся з Канади, проживши там 3 місяця: НЕ ПІДІЙШЛА КАНАДА.
Там дуже цікава історія:
- людині всього 30 років, але на момент відʼїзду - а це весна 2023 року - мав вже трьох дітей.
- до цього закінчив один з київських вишів. З гарної родини: мати зараз завуч школи, батько - вчитель.
- хотів обійняти в Канаді занадто велике - оселився в КУРОРТНОМУ місці - Келовна.
Чудове місце - я його провідав - рухаючись Калгарі на орендованому авто - там НЕ близько - в червні 2023 року - там озера, пагорби, гольф-поля та інші смаколики...
Що сталося далі?
А тільки ПОЗИТИВ:
- 3 місяця життя в Канаді в курортному місці - після життя в дуже дорогому ЖК в курортній Анталії - виявилося ДОРОГИМ: його зарплатні в 3000 доларів (американських) на місяць (працює віддалено) - НЕ ВИСТАЧАЛО.
- виїхав з Канади в Європу. Тут була така проблема: при виїзді з Анталії я допоміг йому продати його авто KIA Sportage (авто перегнав в Україну мій приятель - він "виїзний" з України (має інвалідінсть реальну), там передано батькові, а батько через рекомендованих осіб продав). Так ось: в Європі він опинився без авто, але з трьома дітьми. Консультація зі мною - ПОГАНИХ ПОРАД НЕ НАДАЮ - та метод вирішення проблеми знайдено: ті самі особи, як допомогли продати авто - купили авто - вивезли з України, в авто сіла родина та каталися по Європі 3 місяця (щоби завезти авто без розмитнення в Туреччину, треба було отримати статус "нерезидент" - тобто бути відсутнім 185 днів).
- жили в різних країнах, потихеньку наближаючись до Туреччини.
- як тільки я за допомогою приятеля - турка - працівника митниці - дізнався, що згідно з даними митниці той хлопець був відсутній рівно 185 днів - моя "відмашка" - та він заїхав БЕЗ ЖОДНИХ ПРОБЛЕМ в Туреччину. На авто з українськими номерами без розмитнення.
- оселився знову в Анталії. Там і мешкає вже 1,5 року після тих подій.
- тут була невелика "несподіванка" - народилася 4-та (ЧЕТВЕРТА) дитина.
- позитив не завершився: в ці дні в Туреччині переполох: всі авто, які було завезено без розмитнення ДО 24.02.2022 року, треба вивезти до 30.06.2025 року. А той легінь коли завіз авто?
А в другій половині 2023 року - він "НА КОНІ!"
Пробем немає! Авто української реєстарціі без розмитнення може безкінечно довго перебувати в братерській - без перебільшення - Туреччині!
Yes!
Yes!
Yes!
P.S. Шокуючі випадки бувають всюди і кожен день. Я вчора ввечері повернувся з подорожі на французьке узбережжя Середземного моря - а наша українка, яка працює в школі вихователем, розказує, як в іншій школі 14-ти річний французик несподівано зарізав ножем таку саму (!) за посадою жінку - вихователя в школі. Просто так і ні за що...
Часи ж важкі... Нервові...
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 10967
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3970 раз.
- Подякували: 1429 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
Додано: П'ят 13 чер, 2025 12:55
Gastarbaiter написав:
У Німеччині, наскільки я знаю, здають переважно пусті квартири. Навіть на кухні нічого немає.
Так, дуже часто. Проте і пропозиція мебльованих є. Це справа смаку кожної людини. Мій товариш орендував у Києві квартиру з рухляддю, меблями які розвалювалися і пружинним ліжком. Враховуючи, що ціна була нормальна, но він все виносив, купував меблі для себе і під себе і так жив.
Аналогічно, для моєї родини важливо, щоб ліжка, матраси, пралка і тд були своїми, зручними для нас.
Тому я вважаю, що більш, ніж виправдано орендувати пусту квартиру, ніж "мебльовану" якимсь барахлом.
-
xaos_3
-
-
- Повідомлень: 57
- З нами з: 11.12.20
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 13 чер, 2025 13:21
Каліфорнія готується до війни
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39717
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1602 раз.
- Подякували: 2833 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: П'ят 13 чер, 2025 14:29
xaos_3 написав: Gastarbaiter написав:
У Німеччині, наскільки я знаю, здають переважно пусті квартири. Навіть на кухні нічого немає.
Так, дуже часто. Проте і пропозиція мебльованих є. Це справа смаку кожної людини. Мій товариш орендував у Києві квартиру з рухляддю, меблями які розвалювалися і пружинним ліжком. Враховуючи, що ціна була нормальна, но він все виносив, купував меблі для себе і під себе і так жив.
Аналогічно, для моєї родини важливо, щоб ліжка, матраси, пралка і тд були своїми, зручними для нас.
Тому я вважаю, що більш, ніж виправдано орендувати пусту квартиру, ніж "мебльовану" якимсь барахлом.
Виправдано, якщо орендуєш років на 10 і є якась гарантія, що тебе не "попросять" через рік-два. Звісно, що кращє мати усе своє, але й тягати меблі та техніку з квартири на квартиру або кожного разу купувати нове - так собі варіант. Ну і початкові інвестиції теж не кожному по кишені. Одна кухня скільки потягне!
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 3677
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 701 раз.
- Подякували: 610 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 13 чер, 2025 15:22
Про «тягати» та не «тягати» декілька реальних прикладів - саме від тих, хто дуже довго живе в орендованому (а є статистика про те, що до 50% людей у світі живуть саме так):
- Україна. Здача в оренду приватного будинка іноземцю. Попросив здати в такому вигляді, щоби весь будинок був порожній: ніяких меблів взагалі. Орендодавець навіть зрадів: все що було, попродав через ОЛХ. Орендар всі без виключення меблі (крім кухні) завіз своє.
- Туреччина. Всі квартири здаються без меблів. Тому нормальна звична ситуація: наявність магазинів типу «Комісійний», де продаються і дивани, і шафи, і холодильники, і пральні машини, і навіть кондиціонери спліт-системи.
- США. Наші люди: вселилися - купували речі на Marketplace - виселялися - переїжджали - попродали все там же. Викупили у них все «під чисту». Останню ніч спали на надувному матраці, бо якраз і ліжко викупили…
Особисто дорогі для душі речі вислали самі собі посилками. На новому місці купили все або нове (корпус ліжка, матрац, диван, постіль), або знову на Marketplace. Називали ціни:
- килим на всю кімнату 100$.
- телевізор - був новий в упаковці - за 200$.
- Франція. В кожному місці є цікаві магазини мережі Emmaus. Можна купити за копійки буквально все, що завгодно для побуту: і подовжувач, і настільну лампу, і холодильник, і канапу, і стілець, і шафу і навіть фортепіано (без жартів).
Стільці деревʼяні по 5-10 €, корпус ліжка - дуб - 40-60 €, стіл/тумбочка може бути і 20, і 45€, шафа для одягу - 50€, посуд - хоч глечики, хоч кришталь - бокали для вина/шампанського - по 1€. Я собі купив глечик в українському стилі за 1€, повісив на стрижень тину, а також тарілочку розписну в жовто-блакитних тонах - декоративна на стіну - повісив на веранді - за 1€, ручний розпис - радує око.
Також я собі купив триммер Ryoba 600 w для газонів - майже новий за 10€, не нарадуюсь.
Так що стиль життя - жити в орендованому (це не про мене) - накладає і відповідний підхід до організації побуту.
Це нормально.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 10967
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3970 раз.
- Подякували: 1429 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|