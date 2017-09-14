Додано: Чет 12 чер, 2025 17:41

Banderlog написав: церква не каже нічого порушувати. Церква рекомендує відійти в сторону від грішних і не підтримувати їх. яку саме відповідальність? От Ви принципово не хочете воювати за цю владу. Яку відповідальність ви несете? Яку відповідальність несуть протестанти?

Зараз почали тцк відловлювати православних священників і даж настоятелів монастирів при тому що рядових віруючих протестантів не трогають.

Угадайте що буде далі? Чи буде більше бажання після цього в простого православного мобілізуватись і йти захищати владу? І протестантів? церква не каже нічого порушувати. Церква рекомендує відійти в сторону від грішних і не підтримувати їх. яку саме відповідальність? От Ви принципово не хочете воювати за цю владу. Яку відповідальність ви несете? Яку відповідальність несуть протестанти?Зараз почали тцк відловлювати православних священників і даж настоятелів монастирів при тому щоУгадайте що буде далі? Чи буде більше бажання після цього в простого православного мобілізуватись і йти захищати владу? І протестантів?

навіщо ви пишете тут цю ахінею? ж бажання накинути лайна на вентилятор? і прикинутись таким бідними і ображеними? трогають їх, ще й як трогають. і мобілізують, і судять за відмову з релігійних мотивів, і строки реальні дають при цьому. і гинуть вони теж, як всі. неподалік будинку є церква, не знаю правда точно, якої саме течії, але з "тих", з рік тому бачив як з неї виїзджав траурний кортеж з загиблим військовим. так що ваш вкид повз....єдине що можна сказати, те це те, що, як правило, в них в сімях багато дітей. тому багато хто з них має відстрочки. але це ж не лише для них так.