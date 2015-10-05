rjkz написав:В одной книжке персонаж произносит что-то наподобии (по памяти) "если пешком обойти всю Землю, то можно не заметить как изменяются языки" . Это, конечно, не совсем так, но что-то в этом есть.
Це було актуально років 100-200 тому. Із появою державних стандартів та обов'язкової освіти діалекти вимирають. Цей процес (вимирання русинського діалекту) я бачу на власні очі. В федеративних державах, як Німеччина, цей процес трохи повільніший.
Читал несколько лет назад статью ВВС, что ежегодно исчезает около 400 (тут я удивлен цифрой) языков, диалектов и наречий. В конечном счете на Земле останется менее десятка основных языков.
Заинтересовало. Нашёл такое:
Сегодня в мире используется 7159 языков. Это число постоянно меняется, потому что мы узнаем больше о языках мира каждый день. И помимо этого, сами языки находятся в движении. Они живые и динамичные, используются сообществами, чьи жизни формируются нашим быстро меняющимся миром. Это хрупкое время: около 44% всех языков сейчас находятся под угрозой исчезновения , часто с менее чем 1000 оставшимися пользователями. Между тем, 20 крупнейших языков мира являются родными языками для более чем 3,7 миллиарда человек в общей сложности. Это всего лишь 0,3% языков мира, на которых говорит почти половина населения мира!
https://www.ethnologue.com/insights/how-many-languages/ Здесь - https://www.ethnologue.com/ - есть диаграмма, на которой показано, что есть 485 институциональных языков, 3481 - стабильных, 3192 - находящихся под угрозой исчезновения ("Находящийся под угрозой исчезновения — изучение и использование этого языка детьми больше не является нормой") и 454 вымерших ("это языки, которые прекратили свое существование в течение последних 200 лет или около того")..
Как показывает наш анализ, 6,1 миллиарда человек говорят на одном из 490 институциональных языков, используемых в правительстве, торговле и образовании; в то время как носители 3078 языков, находящихся под угрозой исчезновения, составляют 88,1 миллиона человек
Культурная ассимиляция : люди подвергаются давлению, заставляющему их принять культуру доминирующей группы. Смена языка : люди переходят на более распространённые языки. Отказ : люди постепенно отказываются от своих родных языков в пользу тех, которые предлагают лучшие экономические или социальные возможности. Это не новое явление; похожие события происходили во время европейской колонизации, когда многие языки коренных народов были заменены языками колонизаторов.
Faceless написав:............ Може то ви вважаєте, що звук не зустрічається, що логічно, оскільки ви спілкуєтесь не українською. Те що я пишу з ґ - я пишу власне тому, що вони так і вимовляються. Я не бачу тут жодних проблем з якимось там заучуванням. Є у кожної мови свої особливості, і це нормально, і це навіть прекрасно. Кличний відмінок вам теж муляє, ні? І це не якісь там "отжившиє норми". Знову ж таки, ви базуєтесь на російській, тому для вас то і незвично, і саме тому ці норми в українській знищували за совка. Але для мене, наприклад, ґ є цілком органічною, і ніколи не мав з нею проблем. Щодо доляр чи матеріяльний - так ці норми й не формалізували наразі, я й не пропоную їх вважати єдино правильними. Мені просто ці форми здаються більш органічними, я вживаю ті форми, що вважаю за потрібне, я ж не на іспиті.
Честно говоря, не очень пойму, о чём мы спорим. Вы сами признали, что употребление звука "ґ" сильно сократилось. Причём процесс начался и шёл не с 1933, а гораздо раньше. Сохранился этот звук по сегодняшним правилам или в очень старых украинских словах (и очень немногих) или в заимствованных из иностранных языков (не очень понятно, зачем и почему). Да я майже не спілкуюсь українською, но вы думаете, я её вообще никогда не слышал? И, кстати, в Харькове при разговоре на русском практически никогда такого звука тоже не слышу, хотя для русского языка правильно именно "ґ". Я думаю, это как раз благодаря влиянию української мови. Станет "матеріяльний" господствующей формой - да ради бога, меняйте норму. Когда станет. Я не возражаю. Сегодня это грубая ошибка. Именно о том и говорю - нормотворчество должно следовать за живым языком, а не пытаться возрождать давно отжившие нормы.