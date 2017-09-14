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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 13 чер, 2025 20:13
ЛАД написав: Shaman написав:
й дуже цікавить думка ЛАДа про російські тортури наших полонених...
Вот просто очень интересно, что вы хотите услышать? Тут возможны какие-то различные мнения? Зверства есть зверства
, какая бы страна или нация это не делала.
Если вы хотите сказать/услышать, что это отличительная особенность России, то это, к сожалению, не так.
Пост у вас очень длинный. Возможно, ответил не на всё.
але є нюанс. ви ж про звірства нацистів маєте особливу думку? бо це була цілеспрямована політика. так от - звірства Раші - це результат цілеспрямованої політики держави. чомусь про українців таких відео немає... чому ми можемо воювати без системних звірств, а руські не можуть. теж щелепа не така?.. чи ви просто ховаєте голову в пісок від того, як поцінувачі Достоєвського вже переплюнули нацистів 20 сторіччя?..
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Додано: П'ят 13 чер, 2025 20:26
Letusrock написав:
Нова серія серіалу "Ніхто ще про таке не писав / не попереджав і от знову"
«Мы боремся с вселенским злом и сами не замечая превращаемся в маленькую Россию. И вот это - «разберёмся после войны» уже не сработает. Закончится война, откроются границы - люди не захотят тут жить», - экс-вице-премьер-министр Павел Розенко
Пан Розенко плагіатить прописні істини які на цьому форуми писали видатні зрадофіли та песимісти ще в далекому 2023 ))
Напиши, де ті конвейери для мільйонів жінок ?
От як напишешь, так будешь правий, а до цього - заткни пельку свою зрадофільську )
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Додано: П'ят 13 чер, 2025 21:46
detroytred написав:
У 1982 році був обраний другим секретарем Дубровицького райкому комсомолу
2й райкому комсомолу це дрібна посада (на 1982р оклад 110-125рр), другого секретаря покликав перший секретар, або хтось з райкому партії (як правило, сиділи в одній будівлі, "комсомольців" старші посилали за горілкою/портвейном), з секретарем райкому знайомились хлопці з контори(вербували, чи просто "товаришували", потім стучав, як правило добровільно, за ради кар'єрного просування)
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Додано: П'ят 13 чер, 2025 22:03
d44 написав: Banderlog написав:
може нарешті там почнеться справжня війна і менше шахедів буде прилітати по нам. Но я в ірані сумніваюсь, не стане в них духу почати повномаштабку
Так кордонів сумісних немає, тільки пуляти один по одному. А тут без варіантів, всім світом будут євреїв рятувати з усієї наявної зброї. Це ж не Україна що до якої тільки глубока стурбованість.
пс... а шахеди над нами вже три ночі не літають, це вперше з початку курської операції
ну схоже весь світ рятувати не встигає. Вже під 300 ракет іран запустив.
Таки там буде війна. І іран перестане помагати рф. Зря я сумнівався.
Побажаєм успіху обом сторонам і щоб вони хоть як ми 3,5 роки повоювали.
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Додано: П'ят 13 чер, 2025 22:23
flyman написав:
Після Ірану ботоферма переставла працювати? Пропала електроенергія, чи ще методички нові не вийшли?
Я згадав зразу про ЛАДа. Щось мовчить сьогодні, хоча він експертом хоче казатись у кожному питанні.
Сподіваюсь, що це магнітні бурі або пух так на нього подіЯв. На жаль шахеди терроризують Харків майже без перерв. І ціллю стають звичайні дома харків'ян.
Щодо Ізраїлю, то висловлював раніше думку, що можливо з вірогідністю ~65% напад Сектора Газу на Ізраїль це провокація, мета якої надати підстави для Ізраїля розпочати війну против арабських країн. Ніхто не може зробити провокації краще ніж Ізраїль.
кремль теж робив провокації проти України з метою розпочати повномасштабну війну, але їх якість виявилась невисокою. І світ не встав на бок агресора.
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Додано: П'ят 13 чер, 2025 22:23
Banderlog написав:
ну схоже весь світ рятувати не встигає. Вже під 300 ракет іран запустив.
Таки там буде війна. І іран перестане помагати рф. Зря я сумнівався.
Побажаєм успіху обом сторонам і щоб вони хоть як ми 3,5 роки повоювали.
Там війна вже 3 тисячі років періодично триває.
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Додано: П'ят 13 чер, 2025 22:25
Ой+ написав:
Banderlog написав:
ну схоже весь світ рятувати не встигає. Вже під 300 ракет іран запустив.
Таки там буде війна. І іран перестане помагати рф. Зря я сумнівався.
Побажаєм успіху обом сторонам і щоб вони хоть як ми 3,5 роки повоювали.
Там війна вже 3 тисячі років періодично триває.
харош нести пропагандистську єресь. Ось день триває згоден) вродь розбомбили атомну станцію в ізраелі...
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Додано: П'ят 13 чер, 2025 22:28
flyman написав: Ой+ написав: jump написав:
«Щорічне пониження мобілізаційного віку на один рік, даватиме додаткових 100 тисяч людей в армію щороку», - нардеп Сергій Євтушок
Якщо врахувати, що 1999-2001 рр. народжувалось по 300 тис. дітей всього, то зараз на 1 р.н. із врахуванням втрат території та еміграції навіть по 100 тис. абсолютно всіх наявних чоловічої статі впевнений не набереться. Вдовгу навіть нинішні темпи мобілізації нереальні.
Тут або дипломатія і реальна підтримка від партерів має бути, або значно гірші варіанти.
"дєржі корман шірє" - кому у 2022 підходило 18 вже 21, а кому 15 то 18, і вони весь цей час сиділи і чекали, як і ті кому зараз 16+
Так, а тема про долю сина Флер не розкрита?
Він ще в Україні?
Чи може мужньо вступив до лав ЗСУ, щоб отримати ДВА ляма грн. за рік?
Хоча, мужність сім'ї Флер - це зовсім не їх "коньок"!
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Додано: П'ят 13 чер, 2025 22:40
buratinyo написав: flyman написав:
Після Ірану ботоферма переставла працювати? Пропала електроенергія, чи ще методички нові не вийшли?
Я згадав зразу про ЛАДа. Щось мовчить сьогодні, хоча він експертом хоче казатись у кожному питанні.
Сподіваюсь, що це магнітні бурі або пух так на нього подіЯв. На жаль шахеди терроризують Харків майже без перерв. І ціллю стають звичайні дома харків'ян.
Щодо Ізраїлю, то висловлював раніше думку, що можливо з вірогідністю ~65% напад Сектора Газу на Ізраїль це провокація, мета якої надати підстави для Ізраїля розпочати війну против арабських країн. Ніхто не може зробити провокації краще ніж Ізраїль.
кремль теж робив провокації проти України з метою розпочати повномасштабну війну, але їх якість виявилась невисокою. І світ не встав на бок агресора.
нарешті оператор обліківки перестав писати ненаукову фантастику, а щось більш наближене до реального стану речей
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