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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1414714148141491415014151>
Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 19:33

судя по последним событиям на Ближнем Востоке;
что США явно и смело требует капитуляции Ирана, (а кацапы при этом молчат) - очень похоже на договорняк - = кацапов выперли из Сирии и теперь Ирана; а в замен похоже Дональдак пообещал не помагать Украине
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 19:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Канада объявила о большом пакете помощи Украине на 1,5 млрд долларов: что в него войдет
Канада выделит новый пакет военной помощи Украине на 2 млрд канадских долларов (около 1,5 млрд долларов США). Об этом сообщил премьер-министр Канады Марк Карни во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7.

"Мы предоставляем Украине дополнительную военную помощь: беспилотники, вертолеты и боеприпасы. Речь идет о более чем двух миллиардах долларов прямой военной помощи Киеву", - сказал канадский премьер.

Также Карни объявил о расширении санкций против России. По его словам, ограничения введены в отношении ряда лиц и более 40 организаций в РФ и за ее пределами. Под санкции попали предприятия, которые помогают Москве обходить ограничения.
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 19:49

  Xenon написав:судя по последним событиям на Ближнем Востоке;
что США явно и смело требует капитуляции Ирана, (а кацапы при этом молчат) - очень похоже на договорняк - = кацапов выперли из Сирии и теперь Ирана; а в замен похоже Дональдак пообещал не помагать Украине

Конспирология - в п...е на пятой полке ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 20:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну



У Бетона виноват Зеленский ... не Путин. Бетон Путина не осуждает

У Letusrock'а виновата Украина ... не Путин. Letusrock Путина не осуждает

Как и прочие Schmit, UA, Banderlog

Не осуждают Путина.
У них виновата Украина

Виновата в том, что посмела сопротивляться против вЯликой Московии
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 20:18

  Hotab написав:Всі одночасно треба? Ні. Отже черга.
А чому не з вас? А з кого?
Тим більше що з вас вже явно не почали. Четвертий рік, а вас нема.,

А чому ця черга взагалі має існувати? Черга для чого? Я готовий віддати те, що є. Хтось - ні. Останні вимагають від мене захищати те, що важливо для них. Я не хочу стояти у черзі. Проблема тут в тому, що ті, хто хочуть землю, дома і т.д., не хочуть це все захищати. Вони шукають когось, хто за них це зробить. Це називається "контрактна армія". Нехай наймають, платять. Якщо бажаючих немає, то кожен має право сам вирішувати що йому робити. Мені тут кажуть, що я вже флер щось винен, бо вона собі сина народила. Країна з'їхала з глузду. Я вже сто разів писав, що права у нас однакові, тому і обов'язки мають бути однакові. "Я-не-свиноматка" або "я - заброньований" не повинні мати право існувати за рахунок інших людей. Це - питання справедливості. Не проси мене робити те, що сам або сама не готовий зробити.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 20:24

АндрейМ
чому ця черга взагалі має існувати? Черга для чого?


Я тричі пояснив для чого черга. Не дійшло досі?
Ще раз: всі 20 млн одночасно там не треба, отже черга. Що незрозуміло?
Який номер в черзі влаштовує вас?
Якось ви швидко перейшли від «всі», до «всі крім мене, бо я готовий все віддати»
Віддайте в фонд волонтерам. Чому не відаєте?
По факту зараз саме ви в ситуації, що вам і за вас хтось обороняє ваше майно.
Хоч ви співаєте «чому я для когось повинен».
Про контрактну забудьте. Не працює в затяжній війні з переважаючим противником.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 20:33

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 20:36

  Hotab написав:Якось ви швидко перейшли від «всі», до «всі крім мене, бо я готовий все віддати»
Віддайте в фонд волонтерам. Чому не відаєте?
По факту зараз саме в ситуації, що вам і за вас хтось обороняє ваше майно.
Хоч співаєте «чому я для когось повинен».
Про контракту забудьте. Не працює в затяжній війні з переважаючим противником.

Пане, я його вже віддав. Віддав те майно. Забув про нього. Ніхто нічого для мене не обороняє. Мене критикують за те, що я не хочу обороняти майно інших.

  Hotab написав:Про контракту забудьте. Не працює в затяжній війні з переважаючим противником.

Саме тому усі повинні забути про те, що хтось має щось для них зробити, і піти воювати самим. У мене не існує обов'язків перед іншими жінками, не існує обов'язків перед іншими чоловіками. Ми, як держава, не створили нормальну армію. Не моя провина в тому.

  Hotab написав:Який номер в черзі влаштовує вас?

Жоден. Білет, лотерейний білет влаштує. Витягнув - йди, і неважливо якої ти статі чи віку чи соціального статусу. Просто, йди.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 20:54

  Xenon написав:судя по последним событиям на Ближнем Востоке;
что США явно и смело требует капитуляции Ирана, (а кацапы при этом молчат) - очень похоже на договорняк - = кацапов выперли из Сирии и теперь Ирана; а в замен похоже Дональдак пообещал не помагать Украине

ні, це просто кацапів тепер звідусіль будуть гнати ганчірками :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 20:59

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Де для чехів склалось все набагато краще в WW2?
вдесяте вже пишу - для чехів набагато краще WW2 ніж німецько-чеська парагвайщина з моральною підтримкою стурбованими екскалацією "партнерами"

й я тобі в десятий раз пишу - срср треба було здаватися відразу, а не оці десятки мільйонів загиблих. правда, Letusrock в цій статистиці все одно були б як розстріляні панікери 8)
Shaman
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  #<1 ... 1414714148141491415014151>
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