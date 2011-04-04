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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1902190319041905

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 241
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
30
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Пон 09 чер, 2025 21:54

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:може тому тігіпіч так борзіє із комісами по картках?
Не похоже - о комисах тас заявил 2 мая, банк отштрафован в мае (без числа) - не думаю что банк был оштрафован 1 или 2 числа и он так вот сразу подсуетился под это дело с тарифами... - думаю ответ на ваш вопрос - точно нет - это другое
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 чер, 2025 22:30

  Hotab написав:
  flysoulfly написав:
  Hotab написав:Перевірю на днях. Хочу занести їм 15 білих куїв і по кросу (трохи менше 1.15 на сьогодні) перевернутись в євро. Побачу що скажуть.
$15К візьмуть,
але далі можливо вилізе програмний ліміт на той крос...

Все ок, конвертонути модна хоч 50к за раз.
Ну а зняття ясна справа що по лімітам НБУ.
Підкажіть, а тумби привату беруть ще долари? Бо перша зустрічна відмовила , без огляду на саму купюру, на етапі спроби .


"занести їм 15 білих куїв" - это больше 400т. в эквив., могут возникнуть проблемы. КРОМЕ того, несмотря на бух.справки о выплатах - могут поинтересоваться происхождением, почему - налом И были ли "свежие" пополнения счетов в этом и других банках?!
Так как "білими куями" зарплату/ден.довольствие у нас НЕ выплачивают, получается что - сбережения (как наследство или как выручку от продажи - тоже не доказать); какова может быть реакция в наше время на сбережения как источник "білих куїв"- НЕ знаю, но и сам предпочитаю синие с учетом слухов и тенденций последних лет...
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 03:31

Миша-клиент
Так це якраз і була акція «витруси сусєки від мотлоху». З 17+ білих куїв десь 1400 забракували, доведеться везти в центральне ощаду, там мають забрати. Крім трохи плям і штампиків там нема нічого крамольного.
Щодо моніторингу.. Ну симпатичний персмен працює і контролює кожен крок , каже проблем не має бути.
Єдине що поки не сподобалось , це ліміт разового зняття валютної готівки в касі - екв. 90к. грн
Але докупити в касі за грн кеш дали скільки хотів.
Загалом поки що досвід з ними лише позитивний, побачимо.

Цікаво те, що я ще до війни в Херсоні в 21 році таскав баул готівки в Кредо. Разово по 20к дол , міняв їх онлайн, знімав гривні , повторював це. При тому що на той момент мав на місяць світлого доходу екв. трохи менше 2к дол . Але питань не виникало. А от ПУМБа почала напружуватись.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 21:54

Підкажіть, хто з банків зараз видає кредитки з лімітом військовим?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 22:47

Re: Байки про банки і не тільки....

якщо у когось збережена то дайте будь ласка юра на таблицю які банки сапортять валютний п2п переказ за кордон і за який комісія, дяка
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 23:18

  gonzo написав:якщо у когось збережена то дайте будь ласка юра на таблицю які банки сапортять валютний п2п переказ за кордон і за який комісія, дяка

https://uainvest.com.ua/p2p-abroad ?
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 15:27

  moveton написав:
  gonzo написав:якщо у когось збережена то дайте будь ласка юра на таблицю які банки сапортять валютний п2п переказ за кордон і за який комісія, дяка

https://uainvest.com.ua/p2p-abroad ?

так воно - дякую
gonzo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 11:21

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Банківські програми лояльності: огляд вигідних варіантів

Якими програмами лояльності користуєтеся?
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 11:39

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Ірина_
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