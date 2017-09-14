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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1414914150141511415214153 ... 14155>
Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 23:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я не специалист по ближнему востоку, но чувствую напряженность для Израиля, которую ему создает Иран в течение последних лет 20.

Иран финансирует, а значит в какой-то момент направляет Хамас из Сектора Газа против Израиля. Причина этому может быть религиозная - типа священная война - то да се. По крайней мере у меня сложилось такое впечатление из новостей. Однако Израиль отбивает атаки Хамас и наносит разрушающие удары по Сектору Газа. Иран не скрывает своего участия в финансировании Хамаса, чувствует свою мощь в сравнении с Израилем и защиту от росии, с которой у него складываются хорошие экономические отношения - росия монопольно поставляет Ирану ядерные технологии военного характера, ракетные технологии, авиационные технологии, вытеснив при этом Украину за счет подрыва украинского самолета с руководством ХАЗа, летевшего в Иран для установления широкого сотрудничества в сфере гражданской авиации. Сразу же в этом контексте вспоминается польский самолет с руководством Польши, летевший и разбившийся при странных обстоятельствах в росии. Почерк один и тот же в массовых убийствах ключевых лиц - это ФСБ с вероятностью 99% - собрать всех важных лиц на один самолет и устроить катастрофу.

Сначала вызывала подозрение деятельность Хамаса - какой смысл нападать ему на Израиль, если ответ будет быстрый и масштабный? Но если хозяин из Ирана приказал Хамасу, то пришлось создать проблему Израилю. Естественно Израиль, разобравшись с Сектором Газа, принял решение отомстить и Ирану, как заказчику, спровоцировавшему нападение на Израиль. Уничтожение части его военной мощи за счет ракетного удара - достойная цель, пример уничтожения которой может восстановить авторитет Израиля, чуть потерянный из-за проеба первоначального нападения из Сектора Газа.

Но что-то пошло не так и военная цель Израиля не достигнута, прилетела ответка с росийскими технологиями из Ирана. И война постепенно из трех дневной по плану превращается в краткосрочную (до одного года). Евреи традиционно больше торговать умеют, чем планировать военные операции - которые всегда полны неожиданностей из-за вероятности наличия у противника каких то новых вооружений.

Какие бонусы Украине могут перепасть из-за войны в Иране?
1. Переход на электромобили с удвоенной скоростью по причине подорожания нефти.
2. хз
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 23:27

  buratinyo написав:Какие бонусы Украине могут перепасть из-за войны в Иране?

ніякі
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 01:37

  pesikot написав:Эскалация на Ближнем Востоке: Израиль готовит новые удары по Ирану, США усиливают военное присутствие
В беспрецедентном решении Израиль временно запретил своим гражданам выезжать за границу. Министр транспорта Мири Регев объяснила это критическим ухудшением ситуации с безопасностью из-за эскалации конфликта с Ираном. Исключения сделаны лишь для иностранных туристов, бизнесменов и дипломатов, находящихся в Израиле, но даже они столкнутся с ограничениями на выезд. «На данном этапе никто не покинет Израиль в ближайшее время», - подчеркнула Регев.


Ой ... а что случилось ?

Еще недавно хомячки-зрадунци приводили пример Израиля, как у них всё работает, граждан выпускают

А как обстановка накалилась, так сразу тоже самое решение, как и в Украине
С чёго бы вдруг ?

Кстати, автобусы и поезда, на сейчас, в Израиле не курсируют


Запретили не гражданам выезжать - а авиакомпаниям принимать на вылет граждан Израиля, с целью избежать толп в аэропорту - https://www.haaretz.com/israel-news/202 ... d4b67d0000
katso
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 01:47

  alex_dvornichenko написав:
  katso написав:Уже обсуждали поклонников "традиционных ценностей", протестующих против ЛГБТ в центре Киева - https://www.facebook.com/photo?fbid=743 ... 6013548941 ? Которых в упор не видит ни ТЦК ни полиция

Протест организовало братство Корчинского, там воюют все кто могут, а по митингам бегает в основном их молоджёжь, которой воевать рано.


Там на фото люди с замотанными лицами (почему кстати?) поэтому нельзя определить их возраст, но ТЦК это и не хочет почему то, а ведь на окраинах молодежь останавливают аж бегом, я видел.
katso
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 01:54

  Banderlog написав: а самі паради вас не смущають? Тільки протести проти них? Скопом їх всіх розганяти треба.


Сам парад мене теж не подобається, ну збоченці. Але наявність у країні "неврахованих батальйонів небайдужої молоді" - це діагноз, чітке свідоцтво розвитку "тіньової держави". Парад треба або заборонити (я б зробив так) або якщо не заборонили -то забезпечити, й хай вакханалят. До речі питання й до того що ТЦК не чіпали й парадавців -вони теж "діти"?
Якась паралельна реальність.
katso
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 08:07

Прем'єр Канади: Лідери G7 налаштовані вивчати варіанти тиску на Росію :lol:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/06/18/7517613/

стурбованість, занепокоєння, засудження...наступний етап - налаштування вивчень тиску :lol:

Високопосадовець ВООЗ приїхав до Росії та потиснув руку Лаврову :shock:
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 08:20

Успіх
Помнится, во время службы у Вас был период, когда Вы были причастны к армейской бюрократии. Посему, позволю себе задать вопрос, как Вы себе представляете проведение таких выплат?
Мне случаи сдельной оплаты в ВСУ не известны.
Как гражданским, так и военным очень легко найти поводы для осуждения деятельности военкоматов, но это не повод верить всем слухам.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 08:29

Сухі факти. Без оцінки, що краще

17 ЧЕРВНЯ 2025
Він зазначив, що необхідно й надалі закликати Трампа використати свій реальний вплив, щоб змусити Путіна покласти край війні проти України.
"Саме США та президент Трамп запропонували припинення вогню, відновлення дипломатії, негайні зустрічі й переговори. Але Росія заблокувала всі зусилля", - додав Зеленський.
https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-n ... 86364.html

Ота точка біфуркації 22 травня. Відносно саме плану Трампа. Не плану США (потім від Келлога та європейців), а саме Трампа:
*Переговори щодо завершення війни в Україні зайшли в глухий кут. І президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп покладає провину за це на українського лідера Володимира Зеленського, оскільки він не прийняв американський мирний план.
Про це пише The Wall Street Journal. Зазначається, що очільник Білого дому розкритикував коментарі Зеленського щодо тимчасово окупованого Криму. Трамп зазначив, що саму Україну не просять визнавати півострів російським.*
https://www.unian.ua/world/viyna-v-ukra ... 87255.html
_______________________________
Зе, як і Натаньяху, намагається вставити Трампа в лижню. Точніше Зе робить ставку на те, що партнерам вдасться вставити Трампа в лижню:
“Разом ми маємо й надалі закликати президента Трампа використати свій реальний вплив, щоб змусити Путіна покласти край цій війні."
https://suspilne.media/1045209-zelenski ... -na-rosiu/
В принципі, шанси чималі. 50 на 50.
Для походу за Ферарі чималі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 08:31

Правда десь посередині ;)

  Сибарит написав:позволю себе задать вопрос
Тоді і я ще 1 запитання додам))
Яка мотивація в тих космічних бусифікаторів так яро/агресивно виловлювати марсіан?(з таким азартом, наче орків виловлюють)

Типу бояться, що як не здадуть план - їх відправлять натомість?
Типу, живуть у вічнім страху і від цього так азартно бусифікують?

  Сибарит написав:как Вы себе представляете проведение таких выплат?
Ну, як варіант, може оплачують пізніше з тих, хто відкупляється за 5-10куїв :mrgreen:
З 5куїв легко ж потім відщипнути 500дол. ;)
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 18 чер, 2025 08:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 08:33

  Успіх написав:
  Сибарит написав:позволю себе задать вопрос
Тоді і я ще 1 запитання додам))
Яка мотивація в тих космічних бусифікаторів так яро/агресивно виловлювати марсіан?(з таким азартом, наче орків виловлюють)

Типу бояться, що як не здадуть план - їх відправлять натомість?
Типу, живуть у вічнім страху і від цього так азартно бусифікують?

Эта версия выглядит правдоподобнее.
Сибарит
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