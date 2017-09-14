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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 18 чер, 2025 19:26
pesikot написав: Shaman написав: Banderlog написав:
...
піждіть. Докази- якийсь єврей передав пресі союзника ізраїлю фотку з бомбою а потім його викрали агенти мосаду. Ізраїль замала держава для того щоб зробити замкнутий атомний цикл.
ваша зневага до Ізраілю очевидна - а обґрунтування є? чи лише емоції?
"евреи христа нашего распяли"
От і вся зневага )
учи тебе, учи а одні двійки. Христа розпяли римляни.
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Додано: Сер 18 чер, 2025 19:26
Так ти і доказуєшь, що євреї мають бути відсутні )
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Додано: Сер 18 чер, 2025 19:29
Banderlog написав:
Христа розпяли римляни.
Понтій Пілат був римським чиновником, який керував Юдеєю в час смерті Ісуса.
Ісус був засуджений до смерті після суду, проведеного перед юдейськими старійшинами та священниками.
Пілат, хоч і не збирався його розп'явати, але через тиск юдейського народу погодився на розп'яття.
Розп'яття було видом страти, широко використовуваним римлянами, і Ісус був розп'ятий разом із двома злодіями. Здійснили -римські солдати
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Додано: Сер 18 чер, 2025 19:34
Banderlog написав:учи тебе, учи а одні двійки
. Христа розпяли римляни.
Московит з тебе і поліз ... як все просто )
А розмов було ... що ти вуйко з Буковини, а виявляється ... що ти приїхав на Буковину з Московії
До речі, ти і Біблію не читав, що там було, хто кого на хрест повісив
Я читав, ти - ні
І ти - двадцятка УПЦ МП.
Почитай Біблію, для тебе буде корисне
Не читай Краткий курс ВКП(б), моя тобі порада )
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Додано: Сер 18 чер, 2025 19:36
prodigy написав: Banderlog написав:
Христа розпяли римляни.
Понтій Пілат був римським чиновником, який керував Юдеєю в час смерті Ісуса.
Ісус був засуджений до смерті після суду, проведеного перед юдейськими старійшинами та священниками.
Пілат, хоч і не збирався його розп'явати, але через тиск юдейського народу погодився на розп'яття.
Розп'яття було видом страти, широко використовуваним римлянами, і Ісус був розп'ятий разом із двома злодіями. Здійснили -римські солдати
Для того, хто в двадцятці УПЦ МП - це все складно
Він не читав, як і багато чого.
Він - "чєго ізволітє" від московитської церкви )
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Додано: Сер 18 чер, 2025 20:19
katso написав: alex_dvornichenko написав:
Протест организовало братство Корчинского, там воюют все кто могут, а по митингам бегает в основном их молоджёжь, которой воевать рано.
Там на фото люди с замотанными лицами (почему кстати?) поэтому нельзя определить их возраст, но ТЦК это и не хочет почему то, а ведь на окраинах молодежь останавливают аж бегом, я видел.
это _ученики "УА"_
в _2х балаклавах_ проще "налаживать визуальный контакт"...
...да и безопасней
а потом вжуууух и УБД для мента на пенсии в 40+)))
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Додано: Сер 18 чер, 2025 20:22
Видели рожу тцк-ашника воловика, который побил учителя в Харькове?
Полюбуйтесь на суд. Нагло улыбаются и спускают с рук этому мерзавцу.
Кстати, если он военнослужащий, почему его судит не всп?
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Додано: Сер 18 чер, 2025 20:28
Hotab написав:
Успіх
«Неперевірена інформація, основана на чутках»
П. 3.9 правил форуму
Так я ЧІТКО пишу, що це на Марсі!
Про марсіан!
Що, може вже за казки/байки кидають у в'язницю?
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Додано: Сер 18 чер, 2025 20:34
Letusrock написав: Сибарит написав:
Помнится, во время службы у Вас был период, когда Вы были причастны к армейской бюрократии. Посему, позволю себе задать вопрос, как Вы себе представляете проведение таких выплат?
Мне случаи сдельной оплаты в ВСУ не известны.
Как гражданским, так и военным очень легко найти поводы для осуждения деятельности военкоматов, но это не повод верить всем слухам.
наприклад взявши 5-10 куо лише за одного відпущеного з тцк, можна частину суми перенаправляти в преміальний фонд))
Але я думаю хлопці з тцк без проблем будуть викрадати людей і на волонтерських засадах, щоб не отримати щасливий білет на Покровськ.
Стосовно поліції - був епізод що підрозділ невиконав план по вилову і по команді керівництва поліцаї тянули між собою жереб хто піде "добровольцем" у Лють. Так попав на війну син мого знайомого
сын вашего знакомого "волонтер-людолов"?
сколько "заработал" за время своей "деятельности"?
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Додано: Сер 18 чер, 2025 20:35
jump написав: Успіх написав:
Хоч і крім того ще багато не задіяних способів:
- в ГТ не заходять і не перевіряють доки, як типу контролери :lol
- в супермаркети не заходять
- біля/в магазинах "наливайка" засідки не роблять :lol
- як і в банках - теж))
Тож, ще є куди рухатись))
Ви не в курсі усіх трендів
заходять регулярно, роблячи облави і перекриваючи виходи та виїзди з підземного паркінгу., постійно шаряться по наземних паркінгах трц, стоять біля входів магазинів у цивільних авто, одразу вискакують, коли підходить "кандидат".
никаються біля зупинок гт, особливо на виїздах-приміські маршрутки, голо/приміський вокзал/автовокзал.
бари/ресторації-облави+нічні набіги на запізнілих розслаблених відвідувачів
чатування біля прохідних підприємств
біля лікарень/поліклінік
автомийки
спортзали
усі сектори поділені між бригадами
виїзд на місці оформлення дтп (мусара в долі)
виїзд на виклик мусарів (ті перевертні здають)
как далєкі Ви от народа
Якщо Ви такі близькі(як я бачу) до народу - як Вам не страшно ходити по вулицях і все це спостерігати?))
Маєте 60+, чи броню?
Розкрийте Ваш секрет успіху Успіху?
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