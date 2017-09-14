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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14172141731417414175
Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 06:59


То те неначасі, то інше, а це - начасі. В країні точно війна?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 07:25

  Schmit написав:То те неначасі, то інше, а це - начасі. В країні точно війна?

А заголовок точно соответствует содержанию?
Уж очень это похоже на кликбейт. Времени жалко. Догадываюсь, о каком законопроэкте идёт речь, там не предусмотрена повальная пересдача.

Я никоим образом не покушаюсь на Ваше святое право питаться на информационных помойках, но нас то зачем этим кормить?
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 08:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росія масована атакувала Одесу: багатоквартирний будинок весь у вогні – фото, відео
Вогнем повністю охопило чотириповерховий будинок. Там врятовано трьох людей, ще шістьох – евакуйовано з вогню.

Також в Одесі постраждав 23-поверховий житловий будинок. Там вогнеборці згасили пожежу на 18, 19, 20 поверхах, з будівлі евакуйовано 600 осіб. З заблокованої квартири врятовано трьох людей, з них двоє – діти.

Відомо також про пошкодження корпусу вищого навчального закладу, газопроводу, займання ще п’яти житлових будинків за різними адресами та трьох автівок. На узбережжі внаслідок падіння ударного БпЛА виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти рекреації.
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 08:43

  sergey_stasyuk555 написав:
  pesikot написав:наш 2022 рік - це сьогодення Ізраїля

песик як завжди в потєрях хто на кого напав...
якщо не втрутяться штати - ізраїль буде стертий з лиця землі...
тому штати будуть вимушені втрутитись (трохи папізже бо трампон буде думати довго).

ще один прихильник великого Ірану й противник Ізраілю. й чим же його зітруть? й головне хто прийме таке рішення? чи навпаки в персів є шанс покатати своїх диктаторів на тросах? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 08:51

  ЛАД написав:Специально опубликовал сообщение для проверки реакции.
Отозвались почти все, от кого ожидал реакции. Может, остальные завтра подтянутся. И реакция ожидаемая.
Правда, неестественный гибрид сначала попытался обвинить "русскую службу ВВС", которая якобы давно продалась москалям. :)
Выводы от чтения форума в последнее время:
1. Дебилизация форума проходит успешно.
2. Патриоты, похоже, закончились - ушли на фронт ещё в 2022. Остались турбопатриоты, которые, лёжа на диване, успешно уничтожают вражеские полчища, печатая лозунги на форуме.

ні ЛАД, велика купа ... зрадофілів - чи проросійські тролі, чи руські ІПСО, чи просто корисні місцеві ідіоти.

й ти ховаєшся від правди - у руських наразі навіть лікарі бахнуті на голову (якщо це правда, а не спроба приховати явний злочин). а на рівні звичайних підрозділів армії рівень звірства значно перевищує те, що навіть відомо про вермахт. а концтабори - це так, тут у руських власна школа ГУЛАГу.

але ти не хочеш це визнавати - й скільки полонених розстріляти, й як знущаються, й системні тортури полонених - ключове слово - системні. бо тоді міф про вЯлікую расію буде розвалюватися. що це країна, яка потребує примусову зміну влади, й щось на кшталт денацифікації...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 08:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

й від цієї правди ховаються наші зрадофіли - визнайте вже, чого соромитися?
Погрози, вимоги, умови Кремля. Що показали нові заяви Путіна та його «теорія перемоги» у війні проти України — розбір ISW
Аналітики ISW констатують, що за останній рік Заходу не вдалося переконати російського диктатора Володимира Путіна переглянути свою «теорію перемоги» у війні проти України. Нові публічні заяви Путіна свідчать про те, що він продовжує оцінювати, що російські війська зможуть виграти війну на виснаження, постійно підтримуючи «повзуче» просування на фронті.

Російський диктатор також заявив, що з моменту українсько-російських переговорів у Стамбулі у березні 2022 року «ситуація змінилася», а російські умови трирічної давності, мовляв, є «набагато м’якшими», аніж умови, яких Росія вимагає сьогодні. Путін фактично погрожував, що ситуація для України може погіршитися, якщо офіційний Київ не піде на значні поступки та не погодиться на «мирне врегулювання» на умовах Росії. Крім того, Путін повторив, що Росія готова досягти своїх воєнних цілей військовим шляхом, якщо вона не зможе досягти їх шляхом дипломатичним. Раніше Путін неодноразово давав зрозуміти, що воєнні цілі Росії включають зміну влади в Україні, встановлення прокремлівського маріонеткового уряду в Києві, обмеження можливостей України у захисті від майбутньої російської агресії, нейтралітет України та відмову НАТО від політики відкритих дверей, нагадують в ISW.

З огляду на ці заяви в ISW наголошують, що «теорія перемоги» Путіна ґрунтується на припущеннях щодо можливостей України та подальшої підтримки України Заходом — умов, які Захід ще може змінити. Путіна припускає, що Росія зможе використати свої переваги в людських ресурсах та озброєнні, щоб придушити опір українських військ, і що Сили оборони України не зможуть звільнити жодної оперативно чи стратегічно значущої території, яку захоплять російські війська. Водночас армія РФ зазнає непропорційно великих втрат у людських ресурсах заради незначних тактичних здобутків, які є нестійкими у середньостроковій та довгостроковій перспективі, підкреслюють аналітики ISW. Однак «теорія перемоги» Путіна припускає, що російські військові зможуть утримувати ініціативу на всьому театрі бойових дій та підтримувати наступальні операції заради поступових тактичних здобутків довше, аніж Захід готовий надавати безпекову допомогу; аніж економіка та населення України зможуть мобілізувати сили для воєнних зусиль.

ISW продовжує оцінювати, що у середньостроковій перспективі Росія все ж зіткнеться з низкою проблем у своїй економіці та роботі оборонно-промислового комплексу, які перешкоджатимуть здатності Росії вести тривалу війну в Україні. Подальше зростання цін на нафту після ізраїльських ударів по Ірану може збільшити доходи Росії від продажу нафти та покращити здатність Росії підтримувати свої військові зусилля — але лише за умови, що ціна на нафту залишиться високою, і якщо російська нафта не потрапить під додаткові міжнародні санкції.

Тож збільшення західної військової допомоги та економічних інструментів може дозволити українським силам підтримувати тиск на полі бою та загострювати економічні проблеми Росії, використовуючи слабкі сторони Росії для досягнення сильної переговорної позиції для України. Тоді Україна та Захід могли б домогтися критично важливих поступок від Росії для досягнення тривалого та справедливого завершення війни, резюмують в ISW.

скільки людей покладуть, що отримають взамін (нічого), що буде з економікою Раші - кого це цікавить... й ніхто серед влади Раші навіть не наважується сказати, що це навіть не піррова перемога. що значить жити в диктатурі... 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 09:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:чи навпаки в персів є шанс покатати своїх диктаторів на тросах?
звідки така інфо, чи може це просто твої хотєлки? Раптом навпаки перси будуть мітингувати вимагаючи від своєї влади ядерного удару по Тель-Авіву
  Shaman написав:ще один прихильник великого Ірану й противник Ізраілю. й чим же його зітруть?
ракети закінчаться через 2-3 тижні?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 09:44

  Letusrock написав:
  Shaman написав:чи навпаки в персів є шанс покатати своїх диктаторів на тросах?
звідки така інфо, чи може це просто твої хотєлки? Раптом навпаки перси будуть мітингувати вимагаючи від своєї влади ядерного удару по Тель-Авіву
  Shaman написав:ще один прихильник великого Ірану й противник Ізраілю. й чим же його зітруть?
ракети закінчаться через 2-3 тижні?

пускові можуть закінчитися - разом з військовим керівництвом. наче ніхто не сперечається, що ППО вже трошки сконало, а авіація в Ізраілі - разом з тими ж ракетами - ще ні.

про персів окрема мова, там ситуація дещо складніша, ніж ти думаєш. але чим вони будуть наносити удар по Тель-Авіву - теж у мультіках? на відміну від Ізраілю, який реально може щось скинути ядерне (але не буде, це ж розвинена країна 8) )
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 10:09

  Shaman написав:й від цієї правди ховаються наші зрадофіли - визнайте вже, чого соромитися?
Погрози, вимоги, умови Кремля. Що показали нові заяви Путіна та його «теорія перемоги» у війні проти України — розбір ISW
... припускає, що Росія зможе використати свої переваги в людських ресурсах та озброєнні, щоб придушити опір українських військ, і що Сили оборони України не зможуть звільнити жодної оперативно чи стратегічно значущої території, яку захоплять російські війська. ...

Что именно нужно "визнайте" и кто чего "соромитися"? -- или уже что-то поменялось в процитированном? 🤔
_hunter
 
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