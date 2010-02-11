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Гарячі новини про
дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2274227522762277
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 13:56

Интересно, шо завтра на рынках будет на таких бодрых новостях…
Наверно , тишь да гладь…
Freza
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 20:16

  jabba написав:The_Rebel основная причина что оно сейчас менее интересно чем золото - это конская разница между биржей и налом сейчас и тут. Когда упали на бирже до 30 и ниже на тарифах Трампа в апреле - тогда конечно цена была сладкая. Но физического дешево не купить а металлические счета в банках с возможностью купить на бирже в Украине с начала войны не работают. А онлайн брокеры с переводом денег за границу - для большинства с этой ветки несовместимы как гений и злодейство. Тут народ привык держать физмет в руках и даже не исключаю что некоторые его еще и гладят и ласкают. :mrgreen:



покупайте лом столовый)
цена будет примерно по бирже сейчас в пересчете на чистоту. ликвидность тоже неплохая.
проблема серебра в том, что по хорошей цене его в обьеме скинуть весьма трудно будет, если речь идет о сотне-другой тысяч баксов
smdtranz
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