"Подарунок для росіян": в DeepState показали звалені біля дороги "зуби дракона" на Сумщині
Аналітики DeepState вказали на вади інженерно-фортифікаційної підготовки Сумської області до ймовірного посилення наступу РФ. Проєкт оприлюднив світлини околиць села Юнаківка, де протитанкові піраміди, так звані "зуби дракона", лежать насипом біля дороги.
В опублікованому в Telegram-каналі дописі автори DeepState зазначили, що звалені на обочинах "зуби дракона" є "подарунком" для росіян, які потім можуть збудувати з них свої укріплення. Аналітики проаналізували відео та супутникові знімки та дійшли висновку, що протитанкові піраміди лежали так в Юнаківці орієнтовно від початку зими. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/711 ... iy-oblasti
Президент України Володимир Зеленський заявив, що війну з росією потрібно завершити до кінця чинної каденції президента США Дональда Трампа. Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні 19 червня. Каденція Дональда Трампа триватиме до 20 січня 2029 року.
спочатку - до червня 25, потім до червня 26р, тепер
"Подарунок для росіян": в DeepState показали звалені біля дороги "зуби дракона" на Сумщині
Аналітики DeepState вказали на вади інженерно-фортифікаційної підготовки Сумської області до ймовірного посилення наступу РФ. Проєкт оприлюднив світлини околиць села Юнаківка, де протитанкові піраміди, так звані "зуби дракона", лежать насипом біля дороги.
В опублікованому в Telegram-каналі дописі автори DeepState зазначили, що звалені на обочинах "зуби дракона" є "подарунком" для росіян, які потім можуть збудувати з них свої укріплення. Аналітики проаналізували відео та супутникові знімки та дійшли висновку, що протитанкові піраміди лежали так в Юнаківці орієнтовно від початку зими. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/711 ... iy-oblasti
Президент України Володимир Зеленський заявив, що війну з росією потрібно завершити до кінця чинної каденції президента США Дональда Трампа. Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні 19 червня. Каденція Дональда Трампа триватиме до 20 січня 2029 року.
спочатку - до червня 25, потім до червня 26р, тепер
Це для премії миру Дональду? Чим демократи невгодили? А якщо Трамп піде третю ходку?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 20 чер, 2025 18:41, всього редагувалось 1 раз.
цікаво що скажуть турбопатріоти? Варіанти: а) адвокат підслизнувся на банані / схопив епілепсію б) адвокат не оновив дані - так йому й треба в) гдє доказатєльства що цей адвокат взагалі існує? г) адвокат - агент кремля
Letusrock написав:напевно треба визнати що чим довше воювати тим наші переговорні умови "покращуються". Як на фронті так і з партнерами. Польшу, SK, USA фактично втратили, з Румунією та Молдовою пронесло завдяки адмінресурсу. До повного щастя невистачає перемоги партії Бабіша восени в Чехії та приходу до влади Фараджа з Ле Пен
Напевно треба визнати, що ти постійно пишешь про капітуляцію
ти напевно ніколи не чув термін "Cutting losses".. Ви з шаманом і Ко під впливом ефекту Конкорда (Sunk cost fallacy)
Letusrock написав:напевно треба визнати що чим довше воювати тим наші переговорні умови "покращуються". Як на фронті так і з партнерами. Польшу, SK, USA фактично втратили, з Румунією та Молдовою пронесло завдяки адмінресурсу. До повного щастя невистачає перемоги партії Бабіша восени в Чехії та приходу до влади Фараджа з Ле Пен
Напевно треба визнати, що ти постійно пишешь про капітуляцію
ти напевно ніколи не чув термін "Cutting losses".. Ви з шаманом і Ко під впливом ефекту Конкорда (Sunk cost fallacy)
русские и украинцы – один народ, в этом смысле вся Украина наша, – путін.
Ще порція анекдотів:
▪️У нас нет задачи забрать Сумы , но я этого не исключаю, – путін. ▪️Там, где ступает нога русского солдата, то наше; ▪️Наши действия были направленны на защиту «кровно и духовно связанного с россией населения»; ▪️рф всегда выступала за обеспечение безопасности каждой страны без ущерба для безопасности другой; ▪️Я был готов встретиться с Зеленским после стамбульских переговоров в 2022 году. ▪️Израиль сегодня – почти русскоговорящая страна, там проживает большое количество выходцев из СССР, – путін.