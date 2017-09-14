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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14175141761417714178
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 11:34

від "ракет лишилось на 2-3 обстріли" до...

❗️🤘 росія накопичила понад 1950 стратегічних ракет різного типу, серед яких балістичні, крилаті ракети та гіперзвукові "Кинжали" - ГУР

Наразі основні запаси ракет РФ становлять:

🔻до 500 балістичних ракет "Іскандер-М";
🔻до 300 крилатих ракет "Іскандер-К";
🔻до 260 крилатих ракет Х-101, які запускають бомбардувальники Ту-95 та Ту-160;
🔻до 280 крилатих ракет Х-22/Х-32 із бомбардувальників Ту-22М3;
🔻понад 400 крилатих ракет "Калібр";
🔻до 150 гіперзвукових аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" на винищувачах МіГ-31К;
🔻до 60 балістичних ракет KN-23 північнокорейського виробництва.

Крім того, на озброєнні РФ тисячі Shahed-136 та їхніх імітаторів.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 12:36

А це вже крок після перевороту думок©))

  Xenon написав:від "ракет лишилось на 2-3 обстріли" до...

❗️🤘 росія накопичила понад 1950 стратегічних ракет різного типу, серед яких балістичні, крилаті ракети та гіперзвукові "Кинжали" - ГУР

Наразі основні запаси ракет РФ становлять:

🔻до 500 балістичних ракет "Іскандер-М";
🔻до 300 крилатих ракет "Іскандер-К";
🔻до 260 крилатих ракет Х-101, які запускають бомбардувальники Ту-95 та Ту-160;
🔻до 280 крилатих ракет Х-22/Х-32 із бомбардувальників Ту-22М3;
🔻понад 400 крилатих ракет "Калібр";
🔻до 150 гіперзвукових аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" на винищувачах МіГ-31К;
🔻до 60 балістичних ракет KN-23 північнокорейського виробництва.

Крім того, на озброєнні РФ тисячі Shahed-136 та їхніх імітаторів.

Тюююююю, і це все? :mrgreen:
Максимум до кінця року закінчаться!
А там і економіка їхня загнеся!
Денік вже не заходить сюди підтвердити цю інформацію?
Ні?
А може ще хтось підтвердить це?
Ні?
Як так?©

А там і нафта пА40, чи пА20?
Ні?
А чому вже ні?
А як так?©

Чи все це буде, але трохи папіжжже?
Так років за 10-20-30...

Лише трошки терпіння, так? :mrgreen:
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  #<1 ... 14175141761417714178
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