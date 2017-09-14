Xenon написав:
від "ракет лишилось на 2-3 обстріли" до...
❗️🤘 росія накопичила понад 1950 стратегічних ракет різного типу, серед яких балістичні, крилаті ракети та гіперзвукові "Кинжали" - ГУР
Наразі основні запаси ракет РФ становлять:
🔻до 500 балістичних ракет "Іскандер-М";
🔻до 300 крилатих ракет "Іскандер-К";
🔻до 260 крилатих ракет Х-101, які запускають бомбардувальники Ту-95 та Ту-160;
🔻до 280 крилатих ракет Х-22/Х-32 із бомбардувальників Ту-22М3;
🔻понад 400 крилатих ракет "Калібр";
🔻до 150 гіперзвукових аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" на винищувачах МіГ-31К;
🔻до 60 балістичних ракет KN-23 північнокорейського виробництва.
Крім того, на озброєнні РФ тисячі Shahed-136 та їхніх імітаторів.
Тюююююю, і це все?
Максимум до кінця року закінчаться!
А там і економіка їхня загнеся!
Денік вже не заходить сюди підтвердити цю інформацію?
Ні?
А може ще хтось підтвердить це?
Ні?
Як так?©
А там і нафта пА40, чи пА20?
Ні?
А чому вже ні?
А як так?©
Чи все це буде, але трохи папіжжже?
Так років за 10-20-30...
Лише трошки терпіння, так?