Banderlog написав:і неосвіченим теж, вони хотять носити кружевні трусіки бо дєвочкі. шо там Шаман з свободними освіченмими женщінами востока в афгані? Мітингують?) В них ж приклад на очах?
В іраку скинули диктатора, і в сирії, і в лівії зара там всі в кружевних.
а чого ти так радієш трагедії освічених людей в Афгані, в першу чергу жінок? відчув рідні души - коли любий неотесаний, але типу набожний мужлан може гнобити жінок? чи тобі не вистачає 12річної дружини?
коли диктатура вже окріпла - скинути її можливо лише збройним шляхом, й незрозуміло якої кількості крові. й спочатку стане гірше. але чому такі проблеми з висновком - не МОЖНА допускати диктатури, наслідки у будь-якому разі будуть погані...