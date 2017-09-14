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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14180141811418214183
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 17:17

  Banderlog написав:
  Shaman написав:чи навпаки в персів є шанс покат тому гадаю оце мракобісся багато кому набридло, особливо освіченним жінкам (для Banderlogа - це нонсенс :D )
і неосвіченим теж, вони хотять носити кружевні трусіки бо дєвочкі. :lol: шо там Шаман з свободними освіченмими женщінами востока в афгані? Мітингують?) В них ж приклад на очах?
В іраку скинули диктатора, і в сирії, і в лівії зара там всі в кружевних.

а чого ти так радієш трагедії освічених людей в Афгані, в першу чергу жінок? відчув рідні души - коли любий неотесаний, але типу набожний мужлан може гнобити жінок? чи тобі не вистачає 12річної дружини?

коли диктатура вже окріпла - скинути її можливо лише збройним шляхом, й незрозуміло якої кількості крові. й спочатку стане гірше. але чому такі проблеми з висновком - не МОЖНА допускати диктатури, наслідки у будь-якому разі будуть погані...
Shaman
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