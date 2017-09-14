UA написав:Буде сидіти. Прикордонники мають право застосовувати зброю лише для самозахисту або для запобігання вторгнення з закордону. Незаконний перетин кордону це адмін. правопорушення. Як проїзд на червоне світло. Статистика жертв Зе.
Ще один ждун.
Покажи своему доктору що ти тут пишешь. Він знає що робити.
UA написав:Буде сидіти. Прикордонники мають право застосовувати зброю лише для самозахисту або для запобігання вторгнення з закордону. Незаконний перетин кордону це адмін. правопорушення. Як проїзд на червоне світло. Статистика жертв Зе.
Ще один ждун.
та один ти тут справжній віруючий телемарафону і свідок Черчіля вспокойси . Шо там коли перемога?
UA написав:Буде сидіти. Прикордонники мають право застосовувати зброю лише для самозахисту або для запобігання вторгнення з закордону. Незаконний перетин кордону це адмін. правопорушення. Як проїзд на червоне світло. Статистика жертв Зе.
Ще один ждун.
Покажи своему доктору що ти тут пишешь. Він знає що робити.
фашист, де твій фашистський значок з ави, гроші на модера закінчились?
Возвращаясь к вопросу татуировки на животе пленного украинского воина. Независимо от того, сделано это электрокоагулятором во время операции хирургом под общим наркозом или паяльником в концлагере, это издевательство и зверство. И военное преступление. Тем не менее, разница есть и я не желаю кому бы то ни было ощутить эту разницу на себе. Невзоров, вроде бы, серьёзный человек, но он тоже, скажем так, поторопился выложить "жареный факт" да ещё со своими не совсем обоснованными объяснениями. Не очень понятно, почему пост viewtopic.php?p=5863190#p5863190 спокойно висит на форуме, а мой пост с более точной информацией от украинского керівника реабілітаційної програми "Неопалимі" Максима Туркевича удалён. Не понравилась кому-то ссылка на ВВС , вот ссылка на чисто украинский источник - https://suspilne.media/lviv/1043983-ce-zrobiv-hirurg-medik-pro-napis-slava-rossii-na-tili-zvilnenogo-z-polonu-voina/. Там есть и 3-минутное видео с прямой речью Максима Туркевича. Правдивость и точность информации очень важны. Пожалуй, даже важнее скорости. В результате, частое нарушение этого правила приводит к тому, что люди перестают верить нашим сообщениям. Но информация нужна и тогда начинают верить... другим источникам, не всегда объективным и дружественным.
Бетон написав:Міністр єдності обʼєднується зі своєю сімʼєю! А вы говорите, что министерство плохо работает…
Подивимось чи відрядження не затягнеться.
«Те, що мені сказав (Прем’єр-міністр Денис) Шмигаль, у нього відрядження. У нього два завдання було від мене, від уряду, від всіх нас: перше – це відкривати хаби в різних країнах, а друге – множинне громадянство. Наскільки я розумію, що він ці дві речі робить», – зазначив Зеленський. https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... ident.html
22 червня в четвертій ночі Іран бомбили, майже як в пісні.
Дональд Трамп заявив, що Іран повинен негайно укласти мир. Інакше Америка завдасть "набагато масштабніших" ударів по ядерній інфраструктурі країни, заявив він під час пресконференції в Білому домі за підсумками атаки. https://www.unian.ua/world/ssha-atakuva ... 45359.html
Освіта страждає:
Після оцінки ситуації було вирішено, що від сьогодні, о 03:45 ранку, будуть внесені негайні зміни до інструкцій командування Армії оборони Ізраїлю. Всі райони країни переводяться в режим роботи лише життєво необхідних служб. Інструкції включають заборону на освітню діяльність, збори та роботу закладів, за винятком життєво важливих секторів