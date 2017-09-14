Додано: Вів 24 чер, 2025 08:32

stm написав: Бетон написав: Я вчера отнёс в кассу государства, как физ лицо, в виде налогов эквивалент небольшой квартиры.



Мои личные деньги, группа гос чиновников распределит без моего ведома куда хочет.



Почему я, почему я должен думать за сотни тысяч людей, которые сидят на мои в том числе налоги и думать как его защищать?



Кто-то из них думает как мне облегчить мою работу? Как мне выжить? Ел я? Спал я? Вообще жив я или нет?

Ему не то что плевать. Ему с..ать с высокой горы.



Почему мне должно не плевать на государство. На власть?



Мне дорога страна и люди. Я вчера отнёс в кассу государства, как физ лицо, в виде налогов эквивалент небольшой квартиры.Мои личные деньги, группа гос чиновников распределит без моего ведома куда хочет.Почему я, почему я должен думать за сотни тысяч людей, которые сидят на мои в том числе налоги и думать как его защищать?Кто-то из них думает как мне облегчить мою работу? Как мне выжить? Ел я? Спал я? Вообще жив я или нет?Ему не то что плевать. Ему с..ать с высокой горы.Почему мне должно не плевать на государство. На власть?Мне дорога страна и люди.

Бетон, я бачу вам не вистачає схвалення по життю. Ви - молодець! Взагалі, коли громадяни платять, а не ховають податки - вони молодці Бетон, я бачу вам не вистачає схвалення по життю. Ви - молодець! Взагалі, коли громадяни платять, а не ховають податки - вони молодці

Мне это не нужноПросто не мешайте мне жить.Мне перечислили мои личные деньги за продажу квартиры. Я отнёс налоги в кассу. Сразу. Целиком. Не в конце квартала. Не в конце года. Сразу. Мало того, налоги заплатил ещё ДО ПОЛУЧЕНИЯ денег.Зачем? Зачем вы (государство в виде сотен тысяч людей) заставляете меня каждый день ездить в банк??Каждый день, 2 месяца вы заставляете меня снимать по 100 тысяч.Сколько денег я потрачу на бензин? Время.Зачем вы мне мешаете жить. Я этого просто не могу понятьМне очень хотелось бы, чтобы каждый из вас - кто сидит за бюджетные деньги, так получал свою зарплату.Чтобы каждый из вас весь месяц ходил и получал каждые 3 часа по 50 гривен.И чтобы на каждого из вас в кассе всегда не хватало денег.Я вам от всей души этого желаю