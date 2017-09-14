|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 24 чер, 2025 10:25
Letusrock написав: Бетон написав:
Зеленский заявил, что он должен быть президентом до завершения войны.
"Возможно, я не самый лучший человек, чтобы вести Украину до конца войны, но "самый опытный",
в 2065-му бабулі (озираючись на портрет товариша Зе на стіні
) будуть внукам розповідати казки про давні часи коли в Україні не було війни, по вулицям ходили білі чоловіки з двома ногами і навіть час від часу проводились загальнонаціональні забави під назвою "вибори"
Щодо товариша Зе - забагато оптимізму. Навряд чи портрет цього, безперервно перебуваючого в ефекті Даннінга-Крбгера, Юрася Хмельницького сучасності у 2065-му буде висіти на якійсь стіні.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 5059
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 278 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 24 чер, 2025 10:30
Letusrock написав:
в 2065-му бабулі (озираючись на портрет товариша Зе на стіні) будуть внукам розповідати казки
Казка - те, що у 2065 в українських жінок похилого віку будуть онуки...
-
АндрейМ
-
-
- Повідомлень: 518
- З нами з: 30.11.08
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 24 чер, 2025 10:37
вітаю всіх зрадофілів !
-
yama
-
-
- Повідомлень: 5239
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 9188 раз.
- Подякували: 1068 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 24 чер, 2025 10:37
АндрейМ написав: Letusrock написав:
в 2065-му бабулі (озираючись на портрет товариша Зе на стіні) будуть внукам розповідати казки
Казка - те, що у 2065 в українських жінок похилого віку будуть онуки...
смагляві, кучеряві, муслімчики
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39841
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1603 раз.
- Подякували: 2837 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: The_Rebel
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|31
|102738
|
|
|1493
|281138
|
|
|6076
|939815
|
|