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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14223142241422514226>
Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 11:08

Ой шо це коїться?©

тему(але трошки в іншій площині) підняв отут >>>
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 11:14

stm
Я выносливо могу валяться весь день на кроватке.
Не думал, что это подходит под категорию секс- мошенничества
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 11:23

  Бетон написав:Я выносливо могу валяться весь день на кроватке.
Не думал, что это подходит под категорию секс- мошенничества

Ніщо так не нервує укржінку як відпочиваючий мужчина
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 11:23

  Бетон написав:Я выносливо могу валяться весь день на кроватке.
Не думал, что это подходит под категорию секс- мошенничества

Поза "син Крупи" але без 6млн.$ - це секс-злочин навіть )
stm
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 11:43

а десь на Філіпінах ...

  stm написав:
  Бетон написав:Я выносливо могу валяться весь день на кроватке.
Не думал, что это подходит под категорию секс- мошенничества

Поза "син Крупи" але без 6млн.$ - це секс-злочин навіть )

$6 млн. серйозна заявка на руку і серце стм, тільки в Бетона активів всього на півляма, і то, скоріш за все, до розлучення
Востаннє редагувалось flyman в Вів 24 чер, 2025 11:45, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 11:52

  flyman написав:
  stm написав:
  Бетон написав:Я выносливо могу валяться весь день на кроватке.
Не думал, что это подходит под категорию секс- мошенничества

Поза "син Крупи" але без 6млн.$ - це секс-злочин навіть )

$6 млн. серйозна заявка на руку і серце стм, тільки в Бетона активів всього на півляма, і то, скоріш за все, до розлучення

Так десь на Філіппінах ))) не любите конкуренції, що виправили? )
stm
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 11:55

можу дозволити

  stm написав:Так десь на Філіппінах ))) не любите конкуренції, що виправили? )

мені цікавіше сіпмллайф мінімалісмстайл чим луксурі побогатому
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 11:59

Робимо крок до перевороту думок©

Копійну це сюди))
2. Тема №2
На військовій гілці трохи зачепили цю тему - що на вулицях важко побачити здорових М25-60, а умовні бабусі в 2065-му можуть і не мати онуків...
До чого я веду - що ЗДАВАЛОСЬ, що багато чоловіків на фронті... багато - виїхали/втекли закордон... а багато вже спочивають в іншому світі... і тому ВЕЛИКА перевага жінок(по-логіці мала б бути) навколо!
Відповідно, жінки мали б зараз "агресивно" кидатись на чоловіків! :lol: так як чоловіків НЕ вистачає!))

Чи це помилкова думка і чоловіків ЩЕ/покищо вистачає? :D
Бо в іншому випадку - то б жінки чоловікам не давали б "проходу")) - в громадському транспорті, в супермаркетах... та будь де - чіплялись би до чоловіків/самі б підходили знайомитись :D

Але ж покищо цього не спостерігаємо?

Чи то вже умовні бангладешці компенсують нестачу наших чоловіків? :mrgreen:


Стм, що скажете?
Вистачає Вам покищо чоловіків в Україні, чи ви за ними закордон їздите?))

Чи просто регулярно замінюєте батарейки в своїй іграшці...? :oops: 😁
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 12:07

  Бетон написав:
  stm написав:
  Бетон написав:Я вчера отнёс в кассу государства, как физ лицо, в виде налогов эквивалент небольшой квартиры.

Мои личные деньги, группа гос чиновников распределит без моего ведома куда хочет.

Почему я, почему я должен думать за сотни тысяч людей, которые сидят на мои в том числе налоги и думать как его защищать?

Кто-то из них думает как мне облегчить мою работу? Как мне выжить? Ел я? Спал я? Вообще жив я или нет?
Ему не то что плевать. Ему с..ать с высокой горы.

Почему мне должно не плевать на государство. На власть?

Мне дорога страна и люди.

Бетон, я бачу вам не вистачає схвалення по життю. Ви - молодець! Взагалі, коли громадяни платять, а не ховають податки - вони молодці :)



Зачем? Зачем вы (государство в виде сотен тысяч людей) заставляете меня каждый день ездить в банк??

Каждый день, 2 месяца вы заставляете меня снимать по 100 тысяч.

Сколько денег я потрачу на бензин? Время.

Вот тут сорян - не понимаю. Есть же Револют - все можно из удобного кресла делать...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 12:12

  Успіх написав:Копійну це сюди))
2. Тема №2
На військовій гілці трохи зачепили цю тему - що на вулицях важко побачити здорових М25-60, а умовні бабусі в 2065-му можуть і не мати онуків...
До чого я веду - що ЗДАВАЛОСЬ, що багато чоловіків на фронті... багато - виїхали/втекли закордон... а багато вже спочивають в іншому світі... і тому ВЕЛИКА перевага жінок(по-логіці мала б бути) навколо!
Відповідно, жінки мали б зараз "агресивно" кидатись на чоловіків! :lol: так як чоловіків НЕ вистачає!))

Чи це помилкова думка і чоловіків ЩЕ/покищо вистачає? :D
Бо в іншому випадку - то б жінки чоловікам не давали б "проходу")) - в громадському транспорті, в супермаркетах... та будь де - чіплялись би до чоловіків/самі б підходили знайомитись :D

Але ж покищо цього не спостерігаємо?

Чи то вже умовні бангладешці компенсують нестачу наших чоловіків? :mrgreen:


Стм, що скажете?
Вистачає Вам покищо чоловіків в Україні, чи ви за ними закордон їздите?))

Чи просто регулярно замінюєте батарейки в своїй іграшці...? :oops: 😁

В залежності від обставин і смаків всі 3 випадки мають право на життя у жінок ) Нестачі чоловіків у Києві я особисто не виявила.
Ви також не бачите змін навкруги, що соло подорожі стали мейнстрімом у молоді незалежно від гендеру?
stm
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