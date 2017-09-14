Як я бачу церковна освіта і статистика- несумісні....Banderlog написав:А якщо не виявиться то хто 3,14 добол?
А взагалі ти правий тут прорахунок марафону, таких дітей політиків і крупних бізнесменів зі львову треба показувати, бо лічно я крім соліста курва мать шос нікого не знаю.
Може ти для початку 20 синів депутатів напишеш? Здається їх там 400 ? Можно такий самий список синів мерів обласних центрів.) Це б було патріотично і повчально.
Давай по порядку
1 Скільки дітей в 450 депутатів сьогоднішньої ВР ?
2 Скільки серед цих дітей - є чоловічої статі віком в 25-60 років
Як тільки даш на це відповідь... тоді разом поділимо на 20 і отримаємо цифру...
А вже після того , як виявиться що ця цифра менша пяти - почнемо шукати чи є ПЯТЕРО дітей Депутатів які сьогодні служать.
ПС
такі самі операції можеш провести і з іншими чиновниками... Будеш дико вражений коли виявиться що вони служать в тій самій пропорції що і прості не депутати....
ППС
ти там щось вякав про євреїв яких в ЗСУ не бачив
Так от , місяць тому загинув син ГОЛОВНОГО РАБИНА України...
Як думаєш - якщо син головного служив- то діти менш головних служили чи ні?