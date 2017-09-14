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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14229142301423114232
Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 22:23

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:2 Пробував зробити аналіз скільки дітей політиків, прокурорів чи судей до загальної кількості дітей призивного віку в цих людей - воює?
Бо якщо виявиться що кожен 20-тий... то ти 3,14добол.
А якщо не виявиться то хто 3,14 добол? :lol:
А взагалі ти правий тут прорахунок марафону, таких дітей політиків і крупних бізнесменів зі львову треба показувати, бо лічно я крім соліста курва мать шос нікого не знаю.
Може ти для початку 20 синів депутатів напишеш? Здається їх там 400 ? Можно такий самий список синів мерів обласних центрів.) Це б було патріотично і повчально.
Як я бачу церковна освіта і статистика- несумісні....
Давай по порядку
1 Скільки дітей в 450 депутатів сьогоднішньої ВР ?
2 Скільки серед цих дітей - є чоловічої статі віком в 25-60 років

Як тільки даш на це відповідь... тоді разом поділимо на 20 і отримаємо цифру...
А вже після того , як виявиться що ця цифра менша пяти - почнемо шукати чи є ПЯТЕРО дітей Депутатів які сьогодні служать.

ПС
такі самі операції можеш провести і з іншими чиновниками... Будеш дико вражений коли виявиться що вони служать в тій самій пропорції що і прості не депутати....

ППС
ти там щось вякав про євреїв яких в ЗСУ не бачив
Так от , місяць тому загинув син ГОЛОВНОГО РАБИНА України...
Як думаєш - якщо син головного служив- то діти менш головних служили чи ні?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 22:35

депутати які служать

Знайшов таке
5 депутатів СЬОГОДНІШНЬОЇ ВР - служать в ЗСУ , хоча мають право не служити
Костенко, Рудик, Юраш , Буймістер( Людмила) ,Лозинський
Тепер тут знайшов, як я розумію це депутати обл і міськрад
https://glavcom.ua/publications/deputati-jakikh-partij-vojujut-doslidzhennja-911869.html
Партія______Всього___ЗСУ_____ТРО____ДФТГ_____Загинули
СН____________434____173_____128______133
ЄС____________391____226_____94________71_______6
Батьківщина___148_____70_____44________34
Свобода_______117_____74_____18________25_______5
Голос__________55_____
Пропозиція_____43_____20_____11________12
Удар___________17______4______5_________8
Всього________1205
А тепер додай що в нас приблизно 30% депутатів жінки( у ВР -21%)
і проведи прості математичні операції
1205 * 20( 20 млн мобпридатних до 1 млн які служать) +30%=31 300 має бути депутатів
ШІ каже
Загальна кількість депутатів місцевого самоврядування в Україні становить 42,501, обраних до 1577 обласних, районних, міських, селищних і сільських рад та рад районів у містах
Як бачиш - ДЕПУТАТИ РАЗОМ з НАРОДОМ
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 22:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трошки зради вам у стрічку
https://www.facebook.com/share/v/1BesjqTMD1/
+ з’явилися Шахеди з автономним управлінням так званим штучним інтелектом, яким реб не перешкода , які тільки фізично кінетично можна збивати.
Кілька днів тому
Сьогодні вперше було виявлено Шахед із камерою, системою прямого радіоуправління з рф і модулем штучного інтелекту (машинний зір).

Про розробку такого Шахеда було відомо давно, але перше застосування зафіксовано тільки зараз.

Радіомодем дозволяе керувати Шахедом на відстані до 150 кілометрів від кордонів росії або лінії фронту, або на більші відстані в разі застосування повітряних ретрансляторів у нашому повітряному просторі.
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 05:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:20 млн мобпридатних

Як так?
Якщо виключити окуповані території, то населення України 2025 оцінюється в межах 28-30 млн осіб. https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2025051 ... demografa/

Якщо відкинути заброньованих, пенсіонерок і тих, що вже демобілізувався, а відповідно має право на це, то добре якщо 3-4 млн є віртуальному запасі. Причому так як з кінця 90-их був різкий провал у демографії, то щомісяця від сили 10 тис. по віку поповнюють ряди потенційно мобілізованих, а тис понад 20 вибуває у зв'язку з досягненням 60-річчя.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 06:15

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:
  budivelnik написав:2 Пробував зробити аналіз скільки дітей політиків, прокурорів чи судей до загальної кількості дітей призивного віку в цих людей - воює?
Бо якщо виявиться що кожен 20-тий... то ти 3,14добол.
А якщо не виявиться то хто 3,14 добол? :lol:
А взагалі ти правий тут прорахунок марафону, таких дітей політиків і крупних бізнесменів зі львову треба показувати, бо лічно я крім соліста курва мать шос нікого не знаю.
Може ти для початку 20 синів депутатів напишеш? Здається їх там 400 ? Можно такий самий список синів мерів обласних центрів.) Це б було патріотично і повчально.
Як я бачу церковна освіта і статистика- несумісні....
Давай по порядку
1 Скільки дітей в 450 депутатів сьогоднішньої ВР ?
2 Скільки серед цих дітей - є чоловічої статі віком в 25-60 років

Як тільки даш на це відповідь... тоді разом поділимо на 20 і отримаємо цифру...
А вже після того , як виявиться що ця цифра менша пяти - почнемо шукати чи є ПЯТЕРО дітей Депутатів які сьогодні служать.

ПС
такі самі операції можеш провести і з іншими чиновниками... Будеш дико вражений коли виявиться що вони служать в тій самій пропорції що і прості не депутати....

ППС
ти там щось вякав про євреїв яких в ЗСУ не бачив
Так от , місяць тому загинув син ГОЛОВНОГО РАБИНА України...
Як думаєш - якщо син головного служив- то діти менш головних служили чи ні?
ну нащот вякав то тільки навскидку не особо риючись глянув в твої побрехеньки оказалось що то був прийомний син "головного равина" :lol: і шото за "головний" равинн?
Тепер далі станом на 2013 р синів депутатів було 360 , зара вони спрятались тому шукай далі ти)) Щодо тої таблички з депутатами місцевих рад то пане калькулятор поясніть будьласка що таке Дфтг? Це поки перші питання спросоння)
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