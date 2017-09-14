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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14248142491425014251>
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 22:54

[quote="5868432:candle645"]Працівників ТЦК пропонують саджати за "бусифікацію" : до Верховної Ради подали законопроєкт
Звучить красиво і "лекторат" як зазвичай підтримае та схаває, але по суті - пропонується суттєво зменшити покарання за злочини, за які зараз передбачено покарання 8-12 років ув"язнення. Навіть до майже символічних штрафів або пониження звання.
[quote]
За такі законопроекти треба саджати по статті державна зрада.
Зараз треба займатися питаннями фейків про ТЦК і пропагандою проти мобілізації.
Востаннє редагувалось unicdima в Чет 26 чер, 2025 22:58, всього редагувалось 1 раз.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 22:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  M-Audio написав:Справа в тому, що фізично неможливо за свої активні роки накопичити щось таке, що потім можна споживати у похилому віці. У будь-якій системі те, що споживають пенсіонери, повинно бути створено та віддано працюючими саме у час цього споживання, а не за 30 років до того.
Це трошки не правда.
Давайте так
Варіант1
Якщо Ви працюючи 30 років - щорічно купували 3м2
То чи буде розмір оренди за квартиру в 90м2 - більшим за середньостатистичну пенсію?
Варіант2
Якщо Ви купили житло своїм дітям - то чи погодяться Ваші діти виплачувати Вам у вигляді пенсії суми які б вони витрачали на оренду житла...

Це так
Ще є варіанти бізнесів...
Прийде час будуть варіанти купівлі акцій..

Просто ми ще до цього не дійшли.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 22:56

  budivelnik написав:
  _hunter написав:"кто-то" только что придумал ФОПов?
З 2004 року -ФОПи ЗОБОВЯЗАНІ платити ЄСВ
А з 2024 - повинні платити навіть коли просто зареєстровані, але не працюють.

ну да - какой-то смешной процент от не менее смешной минималки (3я группа)
при этом что ЕС что местные фискалы постоянно на них бочку катят - дескать недоплачивают.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 23:00

  Сибарит написав:
  budivelnik написав:В певних межах -економіка зацікавлена в пенсіонерах...
Але тільки в тих хто РЕАЛЬНО собі на пенсію ЗАРОБИВ
Экономике все равно, что было в прошлом. Ей нужны те, кто созидает сейчас и те, кто тратит деньги сейчас. Вопросы справедливости экономику не интересуют.
Економіці все одно..
Просто з світового досвіду
Створюють до 50+ років
Споживають після 50+ років
Тобто те саме що Ви сказали
Але накопичення старших - це є створенням умов для молодих розвиватись...
Так і живемо
Кожне покоління витрачає все більше і більше...
Кількість спокус зростає...
Хоча не завжди( і як правило завжди) - гонки на виживання зменшують а не покращують ЯКІСТЬ життя.
А те що тривалість зростає - так це не таке вже й благо , якщо треба щоб за тобою доглядали
Благо це коли в стані сам за собою дивитись і ні в кого нічого не просити
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 23:00

  Faceless написав:
Сибарит написав:
  budivelnik написав:В певних межах -економіка зацікавлена в пенсіонерах...
Але тільки в тих хто РЕАЛЬНО собі на пенсію ЗАРОБИВ

Экономике все равно, что было в прошлом. Ей нужны те, кто созидает сейчас и те, кто тратит деньги сейчас. Вопросы справедливости экономику не интересуют.
Не все одно якщо ті відкладали накопичення у фонди що інвестують в економіку

ну это ж, наверное, кэрманычи эти фонды должны создать? 🤔
Блин, я сейчас, опять спор на пару десятков страниц запустил?
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 23:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:ну это ж, наверное, кэрманычи эти фонды должны создать?
Ні
Вам ніхто нічого не повинен створювати.
Ви для себе повинні створити те що ВАМ підходить
І якщо те що Ви створили задовільняє більшість - то керманичі повинні просто законодавчо описати ваш досвід, щоб і інші змогли його повторити.
Просто зрозумійте
Передбачити ТЕОРЕТИЧНО що ВАМ буде потрібно як суспільству - практично не можливо
Тому
Для тих фантазерів які вирішили що вони генії і їм пофігу (ленін, сталін, гітлер, мао, пол-пот і так далі) що потрібно суспільству - ті так над цим суспільством познущались що це роками гикалось і мільйони зникли
А ті що просто ОПИСУВАЛИ вже зроблене - як не дивно , але виявились попереду суспільного розвитку
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 23:07

  candle645 написав:Працівників ТЦК пропонують саджати за "бусифікацію" : до Верховної Ради подали законопроєкт
Звучить красиво і "лекторат" як зазвичай підтримае та схаває, але по суті - пропонується суттєво зменшити покарання за злочини, за які зараз передбачено покарання 8-12 років ув"язнення. Навіть до майже символічних штрафів або пониження звання.
Штраф: до 100 тисяч прожиткових мінімумів.
...
Виправні роботи: до 2 років.
...
Обмеження волі: від 2 до 4 років.
...
Позбавлення волі: до 3 років (у разі смерті).
...
Додатково: компенсація за пошкоджене майно, пониження у званні, заборона обіймати певні посади на термін від 1 до 3 років.

тут по классике: с паршивой овцы - хоть клок шерсти.
Только пару дней назад тут "новость" была - с тысячи (или нескольких) заведеных дел - село ровно 0 тцкшников.
Поэтому если их хоть на 2 года садить начнут - уже громадный прогресс будет.
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 23:09

  budivelnik написав:
  _hunter написав:ну это ж, наверное, кэрманычи эти фонды должны создать?
Ні
Вам ніхто нічого не повинен створювати.
Ви для себе повинні створити те що ВАМ підходить

а работать простому "комбайнеру" когда - если он еще и инвест-фонд для своих же денег создать должен? 🤔
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 23:12

  budivelnik написав:
  Сибарит написав:
  budivelnik написав:В певних межах -економіка зацікавлена в пенсіонерах...
Але тільки в тих хто РЕАЛЬНО собі на пенсію ЗАРОБИВ
Экономике все равно, что было в прошлом. Ей нужны те, кто созидает сейчас и те, кто тратит деньги сейчас. Вопросы справедливости экономику не интересуют.

Кожне покоління витрачає все більше і більше...
Кількість спокус зростає...

Япония смотрит на это утверждение с легким недоумением ;)
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 23:16

  Shaman написав:
За півроку опісля решта Чехословацької Республіки була перетворена Гітлером на Протекторат Богемії і Моравії та Словацьку Республіку. Чехословаччина як незалежна держава перестала існувати.

тому так мобілізували не громадян Чехословаччини, а громадян Протекторату Богемії і Моравії :D

ти свідомо пропустив ключову фразу "мобілізація німецькомовних", якби чехів дійсно масово мобілізовували то жертв було б набагато більше. А так тільки 30тис загиблих військових
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