Россия заняла уже второе из четырех украинских месторождений лития с момента начала полномасштабного вторжения, — Le Figaro
Речь идет о месторождении в селе Шевченко на востоке Донецкой области. Он является одним из самых перспективных месторождений в Украине. Кроме лития, на этом месторождении также содержится множество других редких металлов.
Россия заняла уже второе из четырех украинских месторождений лития с момента начала полномасштабного вторжения, — Le Figaro
Речь идет о месторождении в селе Шевченко на востоке Донецкой области. Он является одним из самых перспективных месторождений в Украине. Кроме лития, на этом месторождении также содержится множество других редких металлов.
Россия заняла уже второе из четырех украинских месторождений лития с момента начала полномасштабного вторжения, — Le Figaro
Речь идет о месторождении в селе Шевченко на востоке Донецкой области. Он является одним из самых перспективных месторождений в Украине. Кроме лития, на этом месторождении также содержится множество других редких металлов.