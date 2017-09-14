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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14260142611426214263
Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 00:32

  flyman написав:
  ЛАД написав:......
Для Украины вижу единственный вариант - массовая иммиграция.
Для человечества в целом на перспективу - ИИ и роботы. Ну или любой другой способ резкого увеличения производительности труда.
viewtopic.php?p=5868477#p5868477

тобто в Україні кирка і мотика, а глобально ШІ та роботи?

Простите за выражение, вы задрачиваете?
Повторю в сотый раз, мы бедная страна. По одёжке протягивай ножки.
На ближайшее время да, кирка и мотыга.
ИИ и роботы для человечества в целом - на перспективу. Сначала в богатых странах.
Первое время, думаю, это будет достаточно дорогое удовольствие и смогут использовать только США и, возможно Европа (да и то не вся), где дорогая рабочая сила. Мы сможем использовать, когда подешевеет. Сильно подешевеет. Это вопрос не одного года. Думаю, даже при больших успехах, не менее 10 лет, а, скорее, даже больше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 00:50

  ЛАД написав:
  candle645 написав:.........
Справедлива та ринкова 401 нічого не розподілює. Вона навпаки інвестує та примножує персоналізовані внески майбутніх пенсіонерів. Власне десь 10% від того що називають гігантським боргом США - це інвестиції майбутніх пенсіонерів в економіку власної країни.
"інвестує та примножує".
Задля того, щоб було що розподіляти.
Виплата пенсій - це не розподіл?

Поцікався, хоча-б для розвитку власного кругозору, що таке справедлива накопичувальна пенсія типу 401. Ні - це не розподіл - крупи, впенси, люмпени, бюджетники, і взагалі всі хто паразитують на соціальній/солідарній пенсійній системі - ні цента із "інвестованого та примноженого" в 401 не отримують.

По-суті це майже банківський депозит з деякими обмеженнями
- навіть у випадку "дострокової" смерті вкладника він дістанеться його спадкоємцям а не крупам/впенсам/люмпенам
- і саме тіло і накопичені відсотки можна зняти в будь-який момент, але доведеться "доплатити" податки які були з"економлені завдяки інвестиціям частини з/п саме в 401-й пенсійний фонд
- вкладник сам вибирає куди саме інвестувати, єдине справді суттєве обмеження - вкладник не може інвестувати в цінні папери які держава (SEC) вважають занадто ризикованими
- після досягнення пенсійного віку - рівномірне зняття звісно без додаткових податків
- вартість "обслуговування рахунку" в 100 раз нижче ніж в ПФУ та в 10 раз нижче ніж в "державному ПФ США".

  ЛАД написав:Інвестувати вона може куди завгодно, а примножувати можливо тільки тоді, коли економіка зростає. Якщо працюючих мало чи з інших причин економіка падає, то всі ці пенсійні фонди нічого серйозного виплачувати не зможуть.

І можуть і виплачують, тому що кошти вкладника на такому пенсійному рахунку належать (та управляються) саме вкладнику а не державі чи ПФ, тому накопичуються та примножуються (якщо економіка зростає, тобто +/- завжди), а не "розподіляються".
candle645
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 00:59

  candle645 написав:
  ЛАД написав:
  candle645 написав:.........
Справедлива та ринкова 401 нічого не розподілює. Вона навпаки інвестує та примножує персоналізовані внески майбутніх пенсіонерів. Власне десь 10% від того що називають гігантським боргом США - це інвестиції майбутніх пенсіонерів в економіку власної країни.
"інвестує та примножує".
Задля того, щоб було що розподіляти.
Виплата пенсій - це не розподіл?

Поцікався, хоча-б для розвитку власного кругозору, що таке справедлива накопичувальна пенсія типу 401. Ні - це не розподіл - крупи, впенси, люмпени, бюджетники, і взагалі всі хто паразитують на соціальній/солідарній пенсійній системі - ні цента із "інвестованого та примноженого" в 401 не отримують.

По-суті це майже банківський депозит з деякими обмеженнями
- навіть у випадку "дострокової" смерті вкладника він дістанеться його спадкоємцям а не крупам/впенсам/люмпенам
- і саме тіло і накопичені відсотки можна зняти в будь-який момент, але доведеться "доплатити" податки які були з"економлені завдяки інвестиціям частини з/п саме в 401-й пенсійний фонд
- вкладник сам вибирає куди саме інвестувати, єдине справді суттєве обмеження - вкладник не може інвестувати в цінні папери які держава (SEC) вважають занадто ризикованими
- після досягнення пенсійного віку - рівномірне зняття звісно без додаткових податків
- вартість "обслуговування рахунку" в 100 раз нижче ніж в ПФУ та в 10 раз нижче ніж в "державному ПФ США".

  ЛАД написав:Інвестувати вона може куди завгодно, а примножувати можливо тільки тоді, коли економіка зростає. Якщо працюючих мало чи з інших причин економіка падає, то всі ці пенсійні фонди нічого серйозного виплачувати не зможуть.

І можуть і виплачують, тому що кошти вкладника на такому пенсійному рахунку належать (та управляються) саме вкладнику а не державі чи ПФ, тому накопичуються та примножуються (якщо економіка зростає, тобто +/- завжди), а не "розподіляються".

марно пояснювати людині сучасну систему капіталізму в США, яка далі тез "Капіталу" економічну теорію не вивчала
flyman
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  #<1 ... 14260142611426214263
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