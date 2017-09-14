Основы российской культуры и цивилизации — ее религия и письменность, государственность и право — пришли из бывшей Римской империи и, строго говоря, являются наследием Запада (хотя, конечно, в средневековье эта геополитическая категория в том смысле, который мы в нее вкладываем сейчас, отсутствовала). Россия всегда стремилась подражать — сначала Византии, потом Европе и Америке. Тогда как ни Византия, ни страны Запада, ни страны Востока (которым она как раз подражать не стремилась) никогда не рассматривали Россию как часть себя. Это прекрасно сформулировал тот же Чаадаев:



"Дело в том, что мы никогда не шли вместе с другими народами, мы не принадлежим ни к одному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и не имеем традиций ни того, ни другого. Мы стоим как бы вне времени, всемирное воспитание человеческого рода на нас не распространилось".



Исток русской одержимости Западом - в вечном желании "догнать и перегнать" Запад, показать Западу, что мы ничуть не хуже, или завоевать его. Это состояние вечно обиженного Судьбой ребёнка. и оно однозначно болезненно. Наглядной иллюстрацией его был короткий период начала-середины 90х, единиц нуворишей, которые "поражали" сдержанную протестантскую Европу своей наворованной у народа "щедростью", чем вечно "советский" плебс с радостью восхищался.



А когда "догнать и перегнать" не получалось, периоды идеализации сменялись разочарованием и ненавистью (как СЕЙЧАС). Россия прошла через несколько таких этапов. Cейчас страна переживает очередной взлет разочарований, вызванный очередной несостоявшейся попыткой "стать как Запад" в годы демократических реформ. Кризис прозападнической идеологии в конце 1990-х гг. и привел к утверждению нынешнего желания тирании "а-ля Сталин".



Вы просто не видите, что русский народ тяжело болен - самостью, самомнением, своим придуманным "предназначением", нежеланием и неспособностью быть равноценной частью семьи народов мира. Это, фактически, коллективное психическое расстройство(что опять же великолепно описывается известной "тройкой" психиатра Ганнушкина - Секс-Насилие-Религиозность). Мне страшно даже представить ту терапию, которая будет выводить его из этого состояния..

