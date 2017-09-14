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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 29 чер, 2025 21:30
Ой+ написав: Сибарит написав: Успіх написав:
Яку цифру хочете, щоб я написав на папірці і поклав на них?
Зачем это мне?
Во-первых, Я Вам верю.
во-вторых, если бы не верил, эти фотки ничего бы не доказали, даже при всех открытых данных. Все равно не было бы известно, что это все Ваше, а не дали подержаться.
ЗЫ Я плохо понимаю, кто кому и зачем что-то доказывает?
Пам'ятаю як п.Фріз застерігав п.Успіха від викладань документів тут, оскільки навіть по якомусь раніше фрагменту він вичислив його реальні дані, що якраз підтверджували сказане ним.
Давно п.Фріз тут не дописував, сподіваюсь, що з ним все добре.
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Додано: Нед 29 чер, 2025 21:32
Сибарит написав: ЛАД написав:
Не буду искать, но по сообщениям о гибели лётчика и по комментариям, так понимаю, речь идёт именно о работе по шахедам. И "сім повітряних цілей", сбитых F-16, очень вряд ли ракеты.
В сообщениях воздушные цели.
Ценность комментариев можно оценить по комментарию перед Вашим. (Уже исчезло).
Ракет было запущено порядка полусотни. Было по чему работать.
Ну и работа по шахедам тоже может быть целесообразной. При определенных условиях.
Ракет было вполне достаточно. И у F-16 достаточно ракет для работы. Но сомневаюсь.
А комментарии - я имел ввиду не комментарии к сообщениям как у нас на форуме, а комментарии экспертов. В т.ч. одной из предположительных причин гибели называют возможное повреждение самолёта обломками сбитых целей. Это всё же, скорее, шахеды, чем ракеты.
Но спорить не буду.
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ЛАД
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Додано: Нед 29 чер, 2025 21:55
ЛАД написав:
В т.ч. одной из предположительных причин гибели называют возможное повреждение самолёта обломками сбитых целей. Это всё же, скорее, шахеды, чем ракеты.
Но спорить не буду.
А это почему?
У ракеты и бч больше и топлива, которое умеет взрываться, больше. Обломки могут разлетаться дальше.
Вряд ли настоящие эксперты будут давать комментарии до хотя бы предварительных результатов расследования. Они понимают, что самолёты иногда падают, и причин тому может быть много.
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Сибарит
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Додано: Нед 29 чер, 2025 21:55
Ой+ написав: Сибарит написав: Успіх написав:
Яку цифру хочете, щоб я написав на папірці і поклав на них?
Зачем это мне?
Во-первых, Я Вам верю.
во-вторых, если бы не верил, эти фотки ничего бы не доказали, даже при всех открытых данных. Все равно не было бы известно, что это все Ваше, а не дали подержаться.
ЗЫ Я плохо понимаю, кто кому и зачем что-то доказывает?
Пам'ятаю як п.Фріз застерігав п.Успіха від викладань документів тут, оскільки навіть по якомусь раніше фрагменту він вичислив його реальні дані, що якраз підтверджували сказане ним.
Саме так, здається по номеру в/ч "засвіченому" в документі про нагородження медаллю та даті - Фріз "по власних каналах" зміг повністю деанонімізувати Успіха. Але як справжній та адекватний бойовий офіцер звісно не став викладати всі відомі йому дані на загал.
Тому публікувати подібні документи справді не варто, і навіть небезпечно...
Давно п.Фріз тут не дописував, сподіваюсь, що з ним все добре.
Теж сподіваюсь що і в нього і в його дружини все добре, і найбільшою проблемою є легка форма Стокгольмського синдрому.
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candle645
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Додано: Нед 29 чер, 2025 21:58
ЛАД написав:
А комментарии - я имел ввиду не комментарии к сообщениям как у нас на форуме, а комментарии экспертов.
Коментарі експертів це кого саме? Звісно є такі експерти, але шоб вони шось писали на якомусь публічному ресурсі під час бойових дій...
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Water
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Додано: Нед 29 чер, 2025 22:01
candle645 написав:
Саме так, здається по номеру в/ч "засвіченому" в документі про нагородження медаллю та даті - Фріз "по власних каналах" зміг повністю деанонімізувати Успіха. Але як справжній та адекватний бойовий офіцер звісно не став викладати всі відомі йому дані на загал.
Це наклеп, тоді пан Фріз показав де саму у відкритому доступі взяв ці дані, та вирахував ФОП по нагородженим у Львівській області цією нагородою.
UPD: Модери, поремонтуйте цей пошук, чи грошей нема?viewtopic.php?p=5831856#p5831856
Востаннє редагувалось Water
в Нед 29 чер, 2025 22:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 29 чер, 2025 22:08
Water написав: candle645 написав:
Саме так, здається по номеру в/ч "засвіченому" в документі про нагородження медаллю та даті - Фріз "по власних каналах" зміг повністю деанонімізувати Успіха. Але як справжній та адекватний бойовий офіцер звісно не став викладати всі відомі йому дані на загал.
Це наклеп, тоді пан Фріз показав де саму у відкритому доступі взяв ці дані, та вирахував ФОП по нагородженим у Львівській області цією нагородою.
Дякую за уточнення. Тобто навіть сам факт нагороди - це вже може бути деанонімізуючою та небезпечною(для нагородженого) інформацією...
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candle645
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Додано: Нед 29 чер, 2025 22:09
Вы решили перехватить моё звание парторга?
Взялись пропагандировать борьбу с капитализмом и угнетением трудящихся?
Никто и никогда не говорил, что 40-часовая неделя установлена из каких-то "высоких" соображений. Это, действительно, компромисс, достигнутый в результате борьбы.
Но подробно комментировать не буду - слишком много придётся писать. Девушка говорит много правильных вещей, но и много наивного. По графику - не знаю, как считался рост почасовой оплаты, что получилось всего 8,9% за 77 лет. Но, вообще, такой график подтверждает вывод Маркса о том, что зарплата в условиях капитализма не оплата труда, а цена рабочей силы работника, которая при капитализме является таким же товаром, как и любой другой.
И о "все помрём" я не писал. А то, что я писал, это не скам. Если вы не поняли, то я не виноват. Доказывать не буду.
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Додано: Нед 29 чер, 2025 22:13
candle645 написав:
Дякую за уточнення.
Там я відкорегував своє повідомлення, але особисто я не шукав.
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Water
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Додано: Нед 29 чер, 2025 22:15
Сибарит написав: ЛАД написав:
В т.ч. одной из предположительных причин гибели называют возможное повреждение самолёта обломками сбитых целей. Это всё же, скорее, шахеды, чем ракеты.
Но спорить не буду.
А это почему?
У ракеты и бч больше и топлива, которое умеет взрываться, больше. Обломки могут разлетаться дальше.
Вряд ли настоящие эксперты будут давать комментарии до хотя бы предварительных результатов расследования. Они понимают, что самолёты иногда падают, и причин тому может быть много.
Потому что ракеты сбиваются ракетами "воздух-воздух" на бОльших дальностях. Из-за бОльших скоростей.
Причина, понятно, может быть не одна, по их не так уж и много. По памяти, какие назывались, - техническая неисправность, "дружественный огонь" (но где-то писали, что в том районе ничего такого не было) и обломки цели.
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ЛАД
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