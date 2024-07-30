ihorsic написав:[quote="5868540:Всюдиносапхайчик"]А ось і графік на 3-й квартал, заплановано торги тричі по $ і двічі по €. Для порівняння у 2024 році за аналогічний період було 5 торгів по долару з загальним лімітом 900 млн та 2 по євро з лімітом 200 млн.
По долару якось не логічний графік погашення 31.07 а вони аукціон 29 проводять. Мабуть свіжих грошей для погашення нашкрібати хочуть
Повний треш. Що робити не знаю. Можливо є якийсь банк готовий рол овер зробити…?
Або зачекати до нових торгів або купити щось з портфеля, бо невідомо чи вдасться купити на торгах та з якою дохідністю...[/quote]По перше, з портфеля дохідність буде набагато менше, відсоток на 15-20. По друге, на аукціоні фін мон не потрібен(99%, що будуть військові), а покупати з портфеля ті ж самі військові, - вже необхідно походження коштів, у мене воно є, але зайвий час. Тобто через одну добу, все дуже складно стає. Будк розмовляти з своїм банком, можливо підуть на зустріч, сума у мене велика.
ihorsic написав:По якому регламенту Приват зараз продає ОВДП? Якщо замовити в понеділок то їх зарахують в середу? Чи щось змінилось? Дякую
Який регламент опрацювання заявок щодо операцій з ОВДП? Заявки на купівлю / продаж ОВДП приймаються цілодобово та обробляються наступним чином: Подані до 13:00 виконуються протягом поточного робочого дня. Подані після 13:00 виконуються наступного робочого дня.
ihorsic написав:По якому регламенту Приват зараз продає ОВДП? Якщо замовити в понеділок то їх зарахують в середу? Чи щось змінилось? Дякую
Який регламент опрацювання заявок щодо операцій з ОВДП? Заявки на купівлю / продаж ОВДП приймаються цілодобово та обробляються наступним чином: Подані до 13:00 виконуються протягом поточного робочого дня. Подані після 13:00 виконуються наступного робочого дня.
Останній робочий день кварталу та перший робочий день місяця ці обмеження вже не діють?
ihorsic написав:По якому регламенту Приват зараз продає ОВДП? Якщо замовити в понеділок то їх зарахують в середу? Чи щось змінилось? Дякую
Який регламент опрацювання заявок щодо операцій з ОВДП? Заявки на купівлю / продаж ОВДП приймаються цілодобово та обробляються наступним чином: Подані до 13:00 виконуються протягом поточного робочого дня. Подані після 13:00 виконуються наступного робочого дня.
Останній робочий день кварталу та перший робочий день місяця ці обмеження вже не діють?
VASH написав:Облігації (одного ISIN) були придбані в ІКУ практично одночасно (різниця десяток секунд) через Дію з поверненням на різні картки (єПідтримка Привату та єПідтримка Сенсу). Э потреба у достроковому продажі частки паперів, кількість облігацій, що підлягають достроковому продажу перевищує кількість паперів які куплені із виплатою на єПідтримку Сенсу. Чи правильно я розумію, що при поданні моєї заявки у ІКУ після 10.30 робочого дня (відкритті сесії) щодо дострокового продажу, папери будуть списані з угоди, яка відповідає чисельності заявки (в моєму випадку з угоди з виплатою на єПідтримка Привату). Хвилин через 10 гроші з’являться на моєму рахунку в ІКУ і в подальшому після 16.30 будуть переказані на обраний мною для виводу рахунок.
Спочатку списуються папери, які були придбані раніше (у вашому випадку це ті, що на Приват). На рахунку в ІКУ майже миттєво, не 10 хвилин. Все інше вірно.
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Через кого зараз найкраще брати участь у валютних аукціонах Мінфіну? З погляду зручності, мінімальних комісій.
З того, що я знаю:
1. У Приваті "*Операції з купівлі військових облігацій – не тарифікуються (до закінчення періоду дії воєнного стану)." Ймовірно, будуть якісь невеликі разові витрати при відкритті рахунків у ц/п, тощо. Преміальним клієнтам доступне оформлення угод від 1 млн грн на первинному ринку, непреміальним - з портфеля банка у приват-24. Зверніться до свого преміального менеджера або станьте преміальним клієнтом для угод від 1 млн грн на первинному ринку. Також необхідно буде пройти фінмон.
2. В Ощада комісії дуже символічні можна вважати, що їх не існує і придбання на первинному ринку також через свого преміального менеджера + фінмон.