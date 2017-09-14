Xenon написав:как-бы маски сбрасываются помаленьку, и уже все в открытую заявляют кто на чьей стороне
❗️МЗС Китаю заявив представниці ЄС Каї Каллас, що Пекін не може дозволити собі поразку рф в Україні, оскільки побоюється, що США тоді перенесуть всю свою увагу на Пекін. Якби Китай підтримував росію фінансово чи зброєю, війна уже давно би закінчилася, – міністр закордонних справ Китаю.
detroytred написав:Ти знов заспівав про теоретиків, коли тебе макаю практиками-реформаторами.
Жоден з тих на кого и ссилаєшся не був практиком в Україні. Практик-це той хто чогось досягнув Для Польщі- Бальцерович практик, бо його теорія відповідала баченню і підготовці(економічно/ментальній) польського суспільства А для України - Бальцерович виявився теоретиком... бо його теорії тут не спрацювали.
І це якраз те що я тобі в котрий раз пробую пояснити І привожу приклади Ти можеш з неосвічених зробити літунів - не можеш , бо для того щоб навчити їх літати - треба щоб вони спочатку вміли просто читати, а потім читати специфічну літературу(інструкції) на іноземній мові Але навіть прочитавши - в них повинні бути навики які передаються не через навчання а через суспільні знання/правила Капіталістичними знаннями/правилами в Україні станом на 1991 рік володіло МЕНШЕ 1% населення Станом на 2025 рік - володіє 5% населення В той самий час совковими знаннями /правилами в 1991 році володіло 100% населення Станом на 2025 рік - ментально совкозалежних менше 50% населення. Тобто в 1991 році 1% мав змінити ментальність 99% - це важко і безперспективно в 2025 році 5% мають змінити совкозалежність у 60% - це вже має якісь варіанти в 2050 році 10-15% будуть змінювати ментальність вихованих Україною і практично не будуть боротись з совкозалежністю яка до цього часу повністю еволюційно зникне.
Тому ще раз Є багато теорій
Є багато єралашиків від тебе. А практики в реалі. І Бальцерович в Україні не мав досягнень не з-за пересічних, а з-за місцевих можновладців. В руках яких були і є важелі. Ніхто з них йому, як в Польщі, не надав змогу управляти, реалізовувати свою практику, не підтримував-допомагав.
Твоя пісня про відсутність ментальності підприємництва в українців кумедна. Бо тобі вже вдесяте вказується на відсутність капіталістичної ментальності в корейців. І в них можновладці-управлінці-регулятори почали реформи-розвиток з 1962 і за 25 років вже мали суперрезультати...
В українців пересічних з підприємництвом не гірша ментальність, ніж у забитих корейців чи китайців. Різниця тільки в можновладцях-управлінцях. В їх меті.
Всюди реформатори не чекають зміни ментальності, а реформують та отримують результат. А ти співай про "поки не вимруть совки...", вигадуй совкозалежність (яку було наповал знищено в 90-ті). Маючи перед очима приклад, як Сяо Пін не чекав поки вимруть маодзунці))), поки зміниться ментальність. Або Куань... поки зміняться три покоління.
За цей час оті всі суспільства-країни ще далі втечуть в розвитку від України.
Анекдот --- українські можновладці дійсно мали бажання реалізувати реформи (Бальцеровича) в Україні.
detroytred написав:І Бальцерович в Україні не мав досягнень не з-за пересічних, а з-за місцевих можновладців. В руках яких були і є важелі.
Це твоя фантазія А тепер послухай мої реалії.. 1990-1995 рік - бардак, ніхто не платить ніяких податків в Держказну, але платять жулікам і силовикам. Розмір плати - 50+50 доларів/місяць 1995-2005 рік - поступовий відхід від бардака , зникають жуліки з їх 50 доларів/місяць , силовики залишаються, зявляються податкові платежі 100 доларів місяць 2005-2015 рік - , зникають силовики, на їх місце приходять податківці , розмір податків зростає до 500 доларів, розмір хабарів десь на рівні тих самих 50/місяць 2015-2025 рік - практично обнуляються податківці, але зявляються штрафи розмром в 100/місяць , розмір податків зростає до 1000-1200 місяць...
Як бачиш , в цифрах - Держава змінилась дуже сильно- як думаєш , наскільки просто було можновладцям змінити ментальність людей які в совку вважали що вони не платять податків але отримують безкоштовно путівки в санаторій і безкоштовне житло?
А тепер трошки внутрішньої кухні... Є 8 млн тих хто до 2022 року не платив податків від слова взагалі Є 8 млн таких як мої працівники, які ПРОТИ того щоб я на 100% оподаткував їх доходи. При чому в них є варіанти( і ці варіанти реальні) - це піти продавцями на базар де податки відсутні... Я вважаю що податки треба платити , але не в стані ЗМУСИТИ це зробити СВОЇХ підлеглих без ШКОДИ для бізнесу. (теоретично я можу заплатити ЗА НИХ) але це вбє мою конкурентоздатність , адже базари продають те саме і я не можу завищувати ціни.
Тепер розумієш , як менталітет тих 8 млн які не платять впливають на менталітет моїх працівників... А тепер спробуй запропонувати якийсь реальний варіант який би розвязав цю проблему. Чітко опиши Що я повинен робити Що повинні робити можновладці І як можновладцям переконати моїх працівників і тих 8 млн які не платять - перейти в правове поле.
При чому За цих 30 років - перехід відбувається , і швидкість цього переходу як на мене настільки висока що я дико здивований як це ВДАЛОСЬ...
Але Ти який участі в реальному переході не приймав-заявляєш людині яка була процесом цього переходу- що перехід відбувся заповільно і міг пройти швидше
Тому Я чекаю РЕАЛЬНОГО рішення по описаній мною проблемі Як можновладцям вплинути на 8 млн тих хто не платить і 8 млн тих хто недоплоачує приблизно 30% в середньому?
budivelnik написав:Я поставив тобі запитання Що краще ___________працездатних ___платників податків__пенсіонерів___дітей__середній вік Держава40млн____20 млн_______12 млн_____________13млн________7млн______43 роки Держава 30млн__15 млн________15 млн_____________11 млн_______4млн______50 років
Давай розраховуй без того що тобі статистики не вистарчає Просто прийми до уваги що продуктивність праці працюючого однакова що в першому що в другому випадку і становить нехай 6 000 доларів ВВП/рік, і податки що там що там 35%
лицо попроще сделай - чай не в ларьке своем с продавщицами общаешся... но я ж тебе отвечал уже? - давай еще раз отвечу, если с первого раза не понял: "кто лучше - грузины или армяне?"
ты что, на полном серьезе не понимаешь смысл того анекдота? Ладно, вот тебе прямо связанный с твоей сферой деятельности вопрос: "что лучше - огурцы или помидоры?"
Я не гуморист , а ці сторінки не арена цирку А те що такі клоуни як те пробують ці сторінки в цирк перетворити - то це проблема модерації Але це їх проблема А в мене до тебе не питання цирку чи анекдотів В мене питання Чи погоджуєшся ти що вплив ментальності на якість життя є в рази вищий ніж вплив демографії і зменшення чисельності України за рахунок втечі у важкий час від неї таких клоунів як ти - на майбутньому Держави і населення - відібється тільки позитивно.
_hunter написав:ты что, на полном серьезе не понимаешь смысл того анекдота? Ладно, вот тебе прямо связанный с твоей сферой деятельности вопрос: "что лучше - огурцы или помидоры?"
Я не гуморист , а ці сторінки не арена цирку
В мене питання Чи погоджуєшся ти що вплив ментальності на якість життя є в рази вищий ніж вплив демографії і зменшення чисельності України за рахунок втечі у важкий час від неї таких клоунів як ти - на майбутньому Держави і населення - відібється тільки позитивно.
Ой, не прибедняйся только - с такими перлами, как "молодящаяся нация" - аншлаги гарантированны.
Нет, не соглашаюсь. Но так-то и менталочка у запертых в стране "мужиков" - не фонтан. Отсюда и "рекордный" индекс фертильности в 0.9 в том году. И то ли еще будет... Если "таких как я" после открытия кордонов еще 8 лямов будет - ну, успехов вам там...
stm написав:Авіа не єдине. Лайнер круїзний їде. Воно коли дружина щаслива з раком, то переживаєш і їдешь світ за очі до бармена 23 років який не любе неньку, на 2 доби лише...
Я подозреваю, что в этом сообщении скрыт какой-то глубокий "смысл", как и во всем Ваших остальных словоблудиях?
Вы, наверное, никогда не сталкивались с онкологией? Я рад за Вас.
Вы, должно быть, онкобольных сразу же на кладбище отправляете? Современная медицина лечит много типов рака. Хирургия и химиотерапия делают своё дело. Человек в ремиссии живёт полноценной жизнью. Да, страшно ждать результатов КТ каждые 6 месяцев в надежде, что рак не вернётся, но Вы бы никогда не узнали что у кого-то вокруг Вас рак, потому что они живут своей жизнью.
Да, люди иногда или часто путешествуют сами, по работе или по семейным делам. Я не вижу в этом никакой проблемы. Да, можно слетать в Монреаль на пару дней. Более удивительно, что вас и других это так удивляет. Вроде, 21-ый век на дворе.
Вы не первый раз что-то по-хамски пишите о раке, и я не могу этого понять. Надеюсь, Вы или Ваши близкие никогда с этой болезнью не столкнуться. Я несколько раз хотел Вас попросить не стебаться с онкологии, но понимаю, что до Вас не дойдёт.
У Дніпровському районі уламки БпЛА впали у дворі житлових будинків та на території навчального закладу, без пожежі.
У Солом'янському сталося падіння уламків на нежитлову забудову, а також на території гаражного кооперативу. Виникла пожежа. Також у цьому районі палали складські приміщення та було займання в адміністративній будівлі.
У Святошинському районі уламки ворожого БпЛА впали на територію складських приміщень, внаслідок чого виникла пожежа. Також падіння уламків сталося у двір 16-поверхового житлового будинку, внаслідок чого зайнялися автомобілі. Пожежа через уламки виникла в приватному секторі.
У Дарницькому районі уламки впали в кількох місцях на відкритій території, без пожежі.
У Шевченківському районі уламки пошкодили новий 8-поверховий житловий будинок, в який ще не встигли заселитися мешканці. Пожежа сталася на першому поверсі будинку. Також виникла пожежа в приватному секторі.
Падіння уламків зафіксоване і в Голосіївському районі столиці. Там сталося пошкодження медичного закладу.
Укрзалізниця повідомила про пошкодження інфраструктури в межах міста, через що пасажирські поїзди західного напрямку курсують з відхиленням маршруту, а рейси Kyiv City Express частково скасовані.