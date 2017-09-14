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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1433014331143321433314334>
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 09:33

По полицях чи може ще один бік Матриці)):

*А тим часом у світі...
Трамп, чтоб сбить волну внутреннего недовольства после нехороших заголовков, позвонил Пу... Чисто протокольный разговор, суть которого простая - я "усадил" вас за стол... теперь без меня... когда произойдет перелом у одной из сторон - маякуйте.

Трамп заявил, что остановил только некоторую номенклатуру поставок и то временно.

ФРГ пытается в закрытом режиме купить у Трампа нам ПВО и при этом берет на себя основную роль в поставках и координации...

Маск и МАГА уже все поняли и готовятся повторить в надцатый раз путь, который прошли все, кто приводил хоть раз кого-то к власти...

Азербайджан рубит канаты и наносит по РФ второй удар... по их Коридору Север-Юг... и строит свой - в обход РФ и Ирана... под началом США и Британии...

Грузия покруче Вучича "дружит" с РФ - по сути закрыла для РФ обходной путь торговли с Турцией...

Армения выперла РФ из контроля энергетики... Узбекистан с Азербайджаном решают с ЕС вопросы энергетики в обход РФ...

Китай говорит, что не позволит отклеить морду медведя пока его не растянут за 4 лапы и претендует на заднюю часть... Японцы рассчитывают хотя бы на хвост...

ФРГ, Британия и Норги вбивают гвоздики в балтийскую лапу... Казахстан точит ножи... Внутри в РФ этно-национальный... простите многонациональный фестиваль "единства"... (С)
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 09:39

  Schmit написав:А що ще може зробити ЄС, чого він ще не зробив?

- Звести дипстосунки з рф до мінімуму;
- депортувати рфян з ЄС (шоб відчули себе непотрібом у цивілізованому світі);
- швидше прийняти Україну до ЄС.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 09:43

  Schmit написав:
  prodigy написав:досить чекати-це заклик до ЄС , бо до Трампа не доходить і не дійде ніколи, не уявляю, що має зробити хуйло, що Трамп втратив до бункерного карлика симпатію?

А що ще може зробити ЄС, чого він ще не зробив?

так он же пишет :) - "нужно просто перестать чекати"
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 09:49

  fler написав:
  Schmit написав:А що ще може зробити ЄС, чого він ще не зробив?

...
- швидше прийняти Україну до ЄС.

Это после того-то ЗП о декриминализации коррупции в военке? :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 09:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

те про що я пишу вже рік
https://news.finance.ua/ua/yevrosoyuz-v ... lidzhennya
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 09:58

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Тому
Я чекаю РЕАЛЬНОГО рішення по описаній мною проблемі
Як можновладцям вплинути на 8 млн тих хто не платить і 8 млн тих хто недоплоачує приблизно 30% в середньому?

Чекай...
Це і є ждунство.

Сенсу-то по стоп'ятнадцятому разу тобі пояснювати, що проблема "базарів" (неплатників податків) вирішується не на твому рівні, не тобою та свідомістю твоїх працівників, а вище -- управлінцями-регуляторами ринку.

Як стимулами, так і контролем, примусом.
Наводиться лад на "базарах" при бажанні, меті. Як за тиждень зникли продавці цигарок на кожному розі.
Наводиться лад, як навів за пару років на залізниці отой померлий міністр, і зникли верки сердючки, не чекаючи зміни ментальності через покоління.
Ти хоч розумієш, що таке викоринити отих сердючок, мокру білизну, розбиті полустанки... Але реформував і засіяли. Коли в країні навкруги так і залишався безлад.

Як радикальне рішення - подивись, як вирішують несплату податків в США. Як піднято свідомість сплачувати податки.
Але ти знов не в ту степ повів.
Звів питання розвитку ринку країни до сплати податків.
Ти ж сам про Аргентину волав з Мілеєм.
Ось тобі лісапед з отакими пряниками. Тобто з іншою протилежною крайністю, ніж в США.
Який він дасть результат ще хз, але суть --- навіть в Аргентині не чекають зміни ментальності тощо, а реформують...
Хто?
Можновладці. В руках яких практично майже всі важелі впливу та управління в країні-суспільстві.

А ти розповідай про поки вимруть совкозалежні, про неможливо.

будівельник не второпає, що якщо зроблять так як він (30 років жити на $150 в місяць), то загнеться не тільки його бізнес генделик (на Мівіні на районі сильно не наплатиш податків), а і економіка ляже як під час великої депресії.
І оце намагання зробити всіх рівними (багатими), це те саме, що намагався втілити совок.
Кх-кх. Кашель Лаврова.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 10:02

  _hunter написав:
  fler написав:
  Schmit написав:А що ще може зробити ЄС, чого він ще не зробив?

...
- швидше прийняти Україну до ЄС.

Это после того-то ЗП о декриминализации коррупции в военке? :lol:

це ж #вимогаМВФ,
дивно, що чергова реформа з підняттям тарифів забарилася
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 10:10

  Бетон написав:Только что над головой сбили шахед. Вижу взрыв, ожидаю волну, окна открыты. "Хлопок"
И сразу подумалось, какое красивое небо сейчас, нужно насладиться
Круто там у ва, ми просто спостерегаємо як вони спокійно нарізають круги на висоті 300-400 метрів а потім пікірують куди їм треба. Вчора з ранку сімь штук за півгодини. А в вечорі ми також стрекотнею кулеметів провожали шахедів на Київ... А тиждень тому вони чотири години куружляли над містом майже над дахами багатоповерхівок поки не почали влучати. Місто було як наче біля військового полігону з маневрами де стоїть велика циркулярка на який розпускають дошки. Цей візг зі стрікотнею кулеметів та вибухи це просто піпець навіть для мен, дорослого дядьки. Це ж скільки дітей стали псіхами та пенсіонерів проживе тепер менше. Але речнику повітряних сил не вистачає мобілізованих. Самі незламні вже починають задаватися питанням, де все те про що третій рік звітують генерали, міністри та Притула - "рішення" по шахедам. яке вони то прийняли, то розробили, то впровадили. Захисту від шахедів нуль, у всякому разі на Сумщині. Ці мобільні групи з кулеметами збивають рівно нікуя. Блін, у Сумах в реальному часі в телеграм каналах "молнії" та "ланцети" народ по вулицям відслідковує, попереджує
Востаннє редагувалось d44 в П'ят 04 лип, 2025 10:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 10:14

  _hunter написав:
  Xenon написав:как-бы маски сбрасываются помаленьку, и уже все в открытую заявляют кто на чьей стороне

❗️МЗС Китаю заявив представниці ЄС Каї Каллас, що Пекін не може дозволити собі поразку рф в Україні, оскільки побоюється, що США тоді перенесуть всю свою увагу на Пекін. Якби Китай підтримував росію фінансово чи зброєю, війна уже давно би закінчилася, – міністр закордонних справ Китаю.

так это никогда секретом и не было, вроде...
Ну так, Європа нас пігодовує щоб воювали, Китай расію. Вони один одному не заважають :) Перемога якоїсь строни нікому не потрібна
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 10:21

Казки, байки, та інші небелиці)))

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Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 04 лип, 2025 11:46, всього редагувалось 1 раз.
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