И все же главный урок — война, как и тысячи лет до того, остается делом людей. Это борьба мужчин и женщин, пытающихся соединить инстинкт самосохранения с достижением высокой цели, даже когда враг пытается их убить.
ЛАД написав: И все же главный урок — война, как и тысячи лет до того, остается делом людей. Это борьба мужчин и женщин, пытающихся соединить инстинкт самосохранения с достижением высокой цели, даже когда враг пытается их убить.https://www.bbc.com/russian/articles/cdx5qyzngneo Выделил для АндрюшиМ и некоторых других.
вы неправильно выделили - я поправил.
Я выделил правильно. Простите, не упомянул вас. Вы, видимо, обиделись?
_hunter написав:
Hotab написав:............ Ваша черга, як і андрюшкіМ-онреальського, теж після останньої жінки?
Я над этим вопросом начну задумываться где-то после последнего "обозника".
Можно уточнить? После последнего немецкого "обозника"? Или успеете дальше уехать?
Ок, согласен - не "неправильно", а "не правильнее моего варианта"
Я что-то пропустил в новостях? -- в Германии тоже что-то началось?
В перші дні повномасштабки, Успіх по повістці ДОБРОВІЛЬНО пішов у військомат, а далі - на фронт!(хоч ЛЕГКО міг проігнорувати/не піти!!!)
Всё-таки пошли не добровольно, а ПО ПОВЕСТКЕ. За то, что не прятались, а выполнили закон и воевали почти 3 года вам почёт и уважение. Но не увлекайтесь.
Створені для війни почали ховатись по тилах
Людей, створених для війни, не бывает. Есть люди, которые обязаны первыми принять бой при нападении врага. Это те, кто служит в армии в момент вторжения. Причём, как контрактники, так и срочники. Если их будет достаточно, то на этом и всё. Если нет, то государству приходится прибегать к мобилизации. И тогда уже в дело идут все - и "прості комбайнери, трактористи, баристи", и бывшие военные, и айтишники, и все остальные.
Форум не міняється щоб не зробив долячик тцкшник хотаб буде його задирати. Але в моїх очах Долярчик викликає більше поваги бо він там був , і щось там робив, а от ТЦКшник Хотаб хто зна де був в яких занзібарах відпочивав в миротворчих контингентах кока-колу гамериканську пив і тепер поважний ветеринар ой ветеран з надважливою місією в тилу по виводу валюти з України для покупки нерухомості за її межами .
_hunter написав:------------------------------ Hotab ............ Ваша черга, як і андрюшкіМ-онреальського, теж після останньої жінки? ------------------------------ Я над этим вопросом начну задумываться где-то после последнего "обозника".
Можно уточнить? После последнего немецкого "обозника"? Или успеете дальше уехать?
........ Я что-то пропустил в новостях? -- в Германии тоже что-то началось?
Пока нет. И, надеюсь, не начнётся. Пока нет и "последнего обозника", но вы же об этом пишете. Должны же предусмотреть и возможные будущие варианты. Только не рассказывайте, что после нашего "последнего обозника" вы срочно вернётесь в Украину вместе с Андрюшей и грудью встанете на защиту Родины.
ЛАД написав:............ Можно уточнить? После последнего немецкого "обозника"? Или успеете дальше уехать?
........ Я что-то пропустил в новостях? -- в Германии тоже что-то началось?
Пока нет. И, надеюсь, не начнётся. Пока нет и "последнего обозника", но вы же об этом пишете. Должны же предусмотреть и возможные будущие варианты. Только не рассказывайте, что после нашего "последнего обозника" вы срочно вернётесь в Украину вместе с Андрюшей и грудью встанете на защиту Родины.
А, теперь понял. Вы бессмысленно далекое будущее рассматриваете: если "что-то" начнется в Германии - возвращаться, увы, будет уже некуда
Блін, як би мені це змінити? Що ж мені з цим робити? Як заслужити повагу ухилянта Ями, який демонстративно до всього хвалиться, що не платить прлатки? От дилема так дилема, таких чувак, нагібатель дівчат касирів в АТБ, мене недостаньо поважає!