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Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14345143461434714348
Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 23:49

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав: Вы меня ни с кем не путаете? С памятью у вас всё в порядке?
Или вы перезанимались немецким языком? :)
А насчёт здоровья... Вам тоже в этом году исполняется 75 лет?
Если вы его пропили раньше вместе с мозгами, то это не моя вина.

"почему-то"? - вы решили "подправить" слова Генерала Герберта Макмастера. Но почему-то удивляетесь, когда то же самое делают с вашими словами. 🤔

Не перепутал. Или вы хотите сказать, что сразу же после подписания ЗП №13229 - идете в тцк?
Пассаж про "75 лет" не понял. Вы намекаете, что жизнь/здоровье 74х-летних более ценное, чем М2560? :shock:

Вас в детстве не учили, что врать нехорошо?
Я не подправлял слова Генерала Герберта Макмастера, а только выделил некоторые.
Вы взялись подправлять моё выделение.

Вам уже 74? Или Вы не видите разницу между здоровьем 75-летнего и хотя бы 60-летнего (в таком возрасте каждый год это много)?
Или вы просто дурак от рождения?

Насчёт "перепутал" я, наивный, надеялся, что признаете ошибку и извинитесь. Но нет.
Найдите, где я сказал, что я "в ЗСУ "ни ногой". Найдёте, можете требовать от меня, что угодно.
Не найдёте, разрешите считать вас лжецом, свиньёй и подонком.

Не понял: вы в слова Генерала Герберта Макмастера добавили отсутствующий в оригинале болд. Я сделал ровно так же. В чем претензия?

Не важно что вы видите/не видите: вы - не ВЛК. Совершенно не важно, что вы сами себе решили.
>>> где я сказал
да вот прямо в предыдущем посте: повторный уход от простого вопроса - "пойдёте ли в тцк?" - достаточно очевиден.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 23:52

  Успіх написав:
  ЛАД написав:Вы много "відсвічували в тєплік"?
Много знаете людей, которые согласятся на это,
А хтось там питає "хочеш/не хочеш"???

Копати багато днів(і то, переважно, в сонячні дні) за 1,5км від окопів ворога... - думаю, що це далеко не втікає від "відсвічувати в тєплік"!

Чудом, що нас не засікли дрони, бо посадка була дуже ріденька(мало дерев/кущів)
  ЛАД написав:Но вы знаете, ПТСР, конечно, оправдание, но не очень надолго
Це вже до кінця життя...

Зараз, як щось гудить(швидко проноситься мотоцик, чи ще щось) чи ще якийсь звук схожий на звук дрона, чи звук прилітаючого снаряду... - то моя увага миттєво на це перемикається!(вибухне зараз щось поблизу, чи ні?)

Я бы с удовольствием посмотрел, как вы будете в 75 лет копать окоп. Жаль, не доживу.
Но при таком поведении, боюсь, и вы не доживёте. Когда-то можно не отделаться подбитым глазом.
И при таком настроении можно и самому концы отдать значительно раньше срока.
Так что успокаивайтесь. Если не справляетесь сами, обратитесь к психологу. ПТСР лечится нелегко, но всё же лечится.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 23:54

_hunter
Вы заслужили - лжец, свинья и подонок
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 06 лип, 2025 00:00, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 23:56

  Успіх написав:
  Hotab написав:Ще до того як запливе око все встигне прочитати
Свою форумну крутість запхай собі в дупу! :mrgreen:
Я тебе вже опустив нижче плінтуса питанням про те, якщо ти опинешся в полоні!

Ти обісрався зразу ж! :lol:

Тож, іди нах, кончене тріпло! :mrgreen:

Простите, но вопрос был дурацкий.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 23:59

  ЛАД написав:_hunter
В ы заслужили - лжец, свинья и подонок

Да понял я - понял, не повторяйтесь. :lol: Добровольно вы в тцк - ни ногой.
Следующий вопрос: когда вам повестка придёт - что делать будете?
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 00:06

У Успіха хоть ПТСР, а у _hunter"а явно врождённая умственная отсталость. Такое не лечится.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 00:13

  ЛАД написав:У Успіха хоть ПТСР, а у _hunter"а явно врождённая умственная отсталость. Такое не лечится.

Ок, принимается - проигнорируете/будете прятаться.
Следующий (финальный) вопрос: если в тцк вы добровольно не пойдете, а от повестки будете прятаться - чем это отличается от "в ЗСУ ни ногой"? Намекаете на экзотические варианты вроде партизан? 🤔 - но они не часть ЗСУ...

P.S.: и нет - у меня просто повышенная нетерпимость к лицемерам...
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 00:16

ЛАД
Простите, но вопрос был дурацкий.


Хто його ставив , таке і питання. Тому ніхто на нього не відповідав.
Але ж відповідь і не потрібна: ПТУ-шник (стоп!! Не було ніякого ПТУ! Значно тупіший!) вміє її придумати за кожного , хто його проігнорував, і розказав, хто тут боягуз.

Бггг, Кендел навчився стукати щоб не палитись))
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 00:37

  M-Audio написав:Так оно и не связано. В природе оно так устроено, что для воспроизводства вида нужно сохранить большее количество женщин, а мужчин - как уж получится.

В дикой природе. Вот, все эти тысячи лет назад женщины были ресурсом. Захватчики мужчин убивали, а женщин забирали, чтобы они рожали детей. Но мы-то живём не в дикой природе, правильно? Женщины сами решают хотят ли они иметь детей, поэтому объяснять их «ценность», если это можно так назвать, рождением детей в нашем современном обществе просто неуместно. Они же не рожают детей.

Я об этом и пишу - нет у них каких-то особых обязанностей. И это - правильно. Но с этой свободой и правами должны прийти и другие обязанности. Возможно, поколение ЛАДа видит в женщинах сплошных матерей и домохозяек, но вряд ли его дочери и другие женщины согласятся с такой ограниченной ролью. Мы увидели по статистике сколько детей родили украинки в прошлом году. О каком воспроизводстве украинцев речь?
АндрейМ
 
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